US Wildfire: अमेरिकेत निसर्गाचा भयानक कोप! वॉशिंग्टनच्या जंगलात 2.5 लाख एकरांवर वणव्याचे तांडव; गव्हर्नरकडून आणीबाणी जाहीर

अमेरिकेतील (America) वॉशिंग्टन राज्यात सध्या निसर्गाच्या भयानक अन् महाविनाशकारी रूपाचा प्रत्यय येत आहे. राज्यातील जंगलांमध्ये पेटलेला भीषण वणवा दिवसेंदिवस अत्यंत अनियंत्रित आणि प्राणघातक रूप धारण करत आहे. संपूर्ण राज्यभरात एकाच वेळी डझनभर ठिकाणी आगीच्या प्रचंड ज्वाळा भडकत असून, आतापर्यंत अडीच लाख (२,५०,०००) एकरपेक्षा जास्त अफाट जंगल आणि जमीन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहे. तीव्र उष्णतेची लाट, शुष्क हवामान आणि प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांमुळे ही आग आकाशाला भिडत असून, वस्तीच्या दिशेने वेगाने सरकत आहे. परिस्थिती अत्यंत नाजूक आणि चिंताजनक बनल्यामुळे वॉशिंग्टनचे गव्हर्नर बॉब फर्ग्युसन (Governor Bob Ferguson) यांनी संपूर्ण वॉशिंग्टन राज्यात आणीबाणी (State of Emergency) लागू केली आहे.
गव्हर्नर बॉब फर्ग्युसन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना इशारा दिला की, “वॉशिंग्टन राज्य सध्या आजवरच्या सर्वात भीषण आणि आव्हानात्मक नैसर्गिक आपत्तीशी लढत आहे. संपूर्ण उन्हाळ्याच्या हंगामाचा विचार केला तर आतापर्यंत सुमारे ४,५०,००० एकर जमीन आगीत जळून खाक झाली आहे.” ही आग नियंत्रणात आणण्यासाठी केवळ स्थानिक यंत्रणाच नव्हे तर ‘वॉशिंग्टन नॅशनल गार्ड’ (National Guard) च्या सैनिकांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. सध्या ४,००० पेक्षा जास्त अग्निशमन जवान जीव धोक्यात घालून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत; परंतु सोसाट्याचा वारा बचाव कार्यात मोठे अडथळे निर्माण करत आहे.
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या महाविनाशकारी आगींपैकी सर्वात जास्त चिंताजनक परिस्थिती स्पोकेन (Spokane) शहरात निर्माण झाली आहे. येथे शनिवारी दुपारी अचानक पेट घेतलेल्या ‘ओल्ड ट्रेल्स फायर’ने (Old Trails Fire) काही तासांतच रौद्ररूप धारण केले. कोरड्या गवताळ प्रदेशातून सुरू झालेल्या या आगीने पाहता पाहता थेट स्पोकेन नदी ओलांडली आणि आसपासच्या दाट नागरी वस्त्यांमध्ये प्रवेश केला. या एकाच आगीने सुमारे ३,००० एकर क्षेत्र जाळून राख केले असून, आसपासच्या ४,००० पेक्षा जास्त घरांना आणि इमारतींना आगीचा थेट धोका निर्माण झाला आहे.
स्पोकेन शहराच्या महापौर लिसा ब्राउन (Mayor Lisa Brown) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगीचे भीषण स्वरूप पाहता तात्काळ शेकडो घरे मोकळी करण्यात आली असून, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात येत आहे. रस्ते पूर्णपणे वाहनांनी आणि पळणाऱ्या नागरिकांनी गजबजले असून, आकाशात धुराचे मोठे लोट आणि आगीच्या लाल-पिवळ्या ज्वाळाच दिसत आहेत. प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील पाणी पुनरुत्पादन प्रकल्प, कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करणारा प्रकल्प आणि वेटरन्स अफेअर्स (VA) रुग्णालय पूर्णपणे रिकामे केले आहे.
आगीचा धोका अधिक पसरू नये आणि हाय-व्होल्टेज वीजवाहिन्यांमुळे नवीन ठिणग्या पडू नयेत म्हणून स्थानिक वीज पुरवठा कंपनी ‘अविस्टा’ने (Avista) आपत्कालीन उपाययोजना म्हणून अनेक भागांतील वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद केला आहे. यामुळे पूर्व वॉशिंग्टनमधील तब्बल ६०,००० हून अधिक ग्राहक अंधारात राहात असून, नागरिकांचे हाल होत आहेत. आगीमुळे काही महत्त्वाच्या इमारती आणि निवासी मालमत्ता पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली असून, नुकसानीचा अचूक अंदाज आग विझल्यानंतरच लावता येईल.
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राज्याचे मुख्य वन अधिकारी जॉर्ज गेस्लर यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनच्या इतिहासातील पाच सर्वात मोठ्या आगींपैकी ही एक आहे. राज्याच्या ईशान्य भागात धगधगणारी ‘कैसर कॅनियन आग’ (Kaiser Canyon Fire) तर तब्बल १,३४,००० एकर क्षेत्रावर पसरली असून, ती या हंगामातील सर्वात मोठी आग ठरली आहे.
सार्वजनिक भूमी आयुक्त डेव्ह अपथग्रोव्ह (Dave Upthegrove) यांनी या आगींना अत्यंत “असामान्य आणि अभूतपूर्व” असे संबोधले आहे. तर नॅशनल गार्डचे मेजर जनरल जेंट वेल्श यांनी या घटनेचे वर्णन करताना म्हटले आहे की, “ही एक भयानक शोकांतिका आहे. जेव्हा धूर विरेल आणि सूर्य उगवेल, तेव्हा डोळ्यांसमोर येणारे विनाशाचे दृश्य सर्वांना हादरवून सोडणारे असेल.” सध्या संपूर्ण वॉशिंग्टन राज्य या निसर्गाच्या कोपाशी झुंज देत असून, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.