Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raut Criticizes Bjp Fadnavis On Tushare Apte Corporator Criminal In Badlapur School Case 2

Maharashtra Politics: “… व्यभिचार झाकण्याचा प्रयत्न?” अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नगरसेवक अन् राऊतांची भाजपवर टीका 

महाराष्ट्रात सध्या महानगरपालिका निवडणूक लागली आहे. 15 तारखेला मतदान आणि 16 तारखेला निकल जाहीर होणार आहे. दरम्यान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर टीका केली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 03:31 PM
Maharashtra Politics: "... व्यभिचार झाकण्याचा प्रयत्न?" अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नगसरसवेक अन् राऊतांची भाजपवर टीका 

खासदार संजय राऊत (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

संजय राऊत यांची भाजपवर टीका
बदलापूर प्रकरणातील घटनेवरून टीका
पवार एकत्र येण्यावर केले भाष्य

Sanjay Raut/Badlaapur BJP Tushar Apte: महाराष्ट्रात सध्या महानगरपालिका निवडणूक लागली आहे. 15 तारखेला मतदान आणि 16 तारखेला निकल जाहीर होणार आहे. दरम्यान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही पवार एकत्र मंचावर आले, त्यावर विषयावर भाष्य केले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथील एका शाळेत दोन मुलींवर लैंगिक मुलींवर आत्याचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणातील सहआरोपी असलेल्या तुषार आपटेला भाजपने स्वीकृत नगरसेवक  पद दिल्याचे समोर आले आहे. यावरून भाजपवर टीका सुरू झाली आहे. यावरून खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली आहे.

खासदार संजय राऊत म्हणाले, “बदलापूर येथील शाळेत लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली. त्यानंतर बदलापूर पेटला होता. राजकारण्यांना तिकडे पाऊल ठेवू दिले गेले नाही. पीडित मुलगी आणि तिच्या आईची तक्रार घेऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून दबाव टाकण्यात आला, अशी तक्रार समोर आली आहे.”

“आम्हाला वाटले होते की या प्रकरणातील संबंधित व्यक्ती जेलमध्ये आहेत आणि रवींद्र चव्हाण त्यांना घोड्यावर बसवून नगरसेवक बनवून थेट पालिकेत नेत आहेत. तुषार आपटे यांना दिलेले पद हे लैंगिक अत्याचार प्रकरणात इनाम म्हणून दिले आहे का? त्यांच्यावर खटला प्रलंबित आहे. आता मुख्यमंत्री त्यांना देखील क्लीनचिट देणार का? तुम्ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर थुंकत आहात. त्यांनी केलेला प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि लज्जास्पद आहे. लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देऊन तुम्ही असा व्यभिचार झाकण्याचा प्रयत्न करत आहात का?”

BMC Election 2026: मुंबईकरांनो, विचार करा, कोणाच्या काळात झाली अधोगती? महायुतीचा सवाल

आरोपी तुषार आपटेचा घेतला राजीनामा

काल भाजपने बदलापूर लैंगिक प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटेला स्वीकृत नगरसेवक पद दिले होते. मात्र त्यानंतर भाजपवर सर्व बाजूने टीकेची झोड उठली. विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. त्यानंतर अखेर तुषार आपटे या आरोपीने स्वीकृत नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला आहे. भाजपला त्रास होऊ नये यासाठी त्याने राजीनामा देताना म्हटल्याचे समोर येत आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद चव्हाण यांनी त्याचा राजीनामा घेतल्याचे समोर आले आहे.

‘तू मारल्यासारखे कर, मी…’! टीकेची झोड उठताच BJP ला शहाणपण; आरोपी आपटेचा घेतला राजीनामा

तुषार आपटे हा बदलापूर प्रकरणात सहआरोपी आहे. भाजपने बदलापूरमध्ये त्याला स्वीकृत नगरसेवक पद दिले होते. त्यानंतर भाजपवर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात टीका केली. खासदार संजय राऊत यांनी देखील जोरदार हल्लाबोल केला. अखेर आज सहआरोपी तुषार आपटे यांनी शाळेची बदनामी होऊ नये तसेच भाजपला त्रास होऊ नये असे कारण देत आपल्या स्वीकृत नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला.

 

Web Title: Mp sanjay raut criticizes bjp fadnavis on tushare apte corporator criminal in badlapur school case 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात
1

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
2

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
3

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?
4

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM