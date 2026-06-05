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बिनविरोधची धडपड, माघारनाट्य आणि १५० कोटींचा घोडेबाजार, संजय राऊतांचे महायुतीवर गंभीर आरोप; भाजपचा पलटवार

Updated On: Jun 05, 2026 | 04:09 PM IST
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सारांश

अर्ज माघारीच्या दिवशी पाच जागा बिनविरोध झाल्या असून शिवसेनेला २, राष्ट्रवादी काँग्रेस २ आणि एका जागेवर भाजपने बिनविरोध विजय मिळवला आहे. यावरूनच आता संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर खळबळजनक आरोप केले आहेत.

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संजय राऊतांचे महायुतीवर गंभीर आरोप; भाजपचा पलटवार

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विस्तार

विधान परिषद निवडणुकीतून महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी निवडणुक अर्ज माघारी घेतल्याने १७ पैकी ५ जागा महायुतीने बिनविरोध मिळवल्याचे दिसत आहे. यावरून आता शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत चांगलेच आक्रमक झाले असून निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी जवळपास दीडशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे खळबळजनक आरोप त्यांनी केले आहेत.

कोकण विधान परिषद मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे उमेदवार बाळ माने यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज मागे घेतला. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये देवयानी डोणगावकर यांनीदेखील अर्ज मागे घेतला. अर्ज माघारीच्या दिवशी पाच जागा बिनविरोध झाल्या असून शिवसेनेला २, राष्ट्रवादी काँग्रेस २ आणि एका जागेवर भाजपने बिनविरोध विजय मिळवला आहे. यावरूनच आता संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर खळबळजनक आरोप केले आहेत.

काय म्हणाले संजय राऊत?

संजय राऊत यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून यावर भाष्य केले. ते यावेळी म्हणाले, “काल दिवसभर बिनविरोधची धडपड आणि त्यासाठीचे माघार नाट्य यावर एका दिवसात किमान १५० कोटी रुपये खर्च झाले! विरोधी पक्षाचे घोडे स्वतःच बाजारात आपला भाव ठरवून आले महाराष्ट्रात यासाठी प्रचंड पैसा आहे, कोकण, छ.संभाजी नगर, पुणे येथे झालेले व्यवहार लोकशाहीला घातक आहेत,” अश्या शब्दात त्यांनी झालेल्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.

भाजपचा पलटवार

संजय राऊत यांच्या आरोपानंतर भाजनेसुद्धा पलटवार केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बण यांनी संजय राऊतांच्या ट्विटला प्रत्युत्तर देत म्हंटले कि, “जनाब संजय राऊत, माणसं सांभाळायला पैसे लागत नाही तर प्रेम लागतं. पण राऊत आणि त्यांच्या पक्षाला ना कार्यकर्ते सांभाळता आले, ना नेते टिकवता आले. कार्यकर्त्यांनी साथ सोडली, नेत्यांनी पक्ष सोडला आणि आता त्याचे खापर दुसऱ्यांवर फोडण्यासाठी खोटे आरोप केले जात आहेत.”

ते पुढे म्हणाले, “विधान परिषद निवडणुकीत १५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा खोटा आरोप केला आहे. पण नाशिकचे संपर्क प्रमुख म्हणून उबाठा गटाला साधा उमेदवारही देता आला नाही. त्यामुळे इतरांवर खोटे आरोप करण्यापूर्वी नाशिकमध्ये नेमके काय व्यवहार झाले? नाशिकच्या दौऱ्यांमध्ये राऊतांनी किती बॅगा भरून घरी आणल्या? उमेदवार का दिला नाही? याचं उत्तर राऊतांनी पत्रकार परिषदेत द्यावं. ज्यांच्या स्वतःच्या पक्षात उमेदवार उभा करण्याची ताकद नाही, त्यांनी लोकशाहीच्या नावाने आरोपांची खोटी आतषबाजी करू नये,” अशा शब्दांत त्यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

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या पाच जागांवर महायुतीचा बिनविरोध विजय

  • रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग – अनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
  • पुणे – विक्रम काकडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
  • ठाणे – रवींद्र फाटक (शिवसेना)
  • यवतमाळ – दूष्यांत चतुर्वेदी ( शिवसेना)
  • वर्धा – चंद्रपूर – गडचिरोली – अरुण लखानी (भाजप)

या १२ जागांवर होणार तुल्यबल लढत

  • अहिल्यानगर – प्राजक्त तनपुरे (भाजप) विरुद्ध दत्तात्रय पानसरे (अपक्ष)
  • नाशिक – नरेंद्र दराडे (शिवसेना) विरुद्ध गोकुळ गीते (अपक्ष)
  • सातारा -सांगली – धैर्यशील कदम (भाजप) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
  • नागपूर – अतुल लोंढे (काँग्रेस) विरुद्ध डॉ. राजीव पोतदार (भाजप)
  • सोलापूर – राजेंद्र राऊत (भाजप) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार)
  • नांदेड – रामदास पाटील (काँग्रेस) विरुद्ध अमर राजूरकर (भाजप)
  • भंडारा – गोंदिया – नरेश ईश्वरकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध दिलीप बनसोड (काँग्रेस)
  • अमरावती – प्रवीण पोटे (भाजप) विरुद्ध हर्षजीत देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध निलेश विश्वकर्मा (वंचित)
  • परभणी हिंगोली – सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (शिवसेना उबाठा)
  • धाराशिव – लातूर – बीड – बसवराज पाटील (भाजप) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)
  • जळगाव – नंदकिशोर महाजन (भाजप) विरुद्ध शरद तायडे (शिवसेना उबाठा)
  • छत्रपती संभाजीनगर – सुहास शिरसाट (भाजप) विरुद्ध गणेश लोखंडे (शिवसेना उबाठा)
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Web Title: Sanjay raut slams mahayuti government over financial dealing in vidhan parishad election

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Published On: Jun 05, 2026 | 04:09 PM

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