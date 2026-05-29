सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद

Updated On: May 29, 2026 | 09:55 AM IST
सारांश

Donald Trump 250 Dollar Note : स्वत:ला अमर करण्यासाठी आता ट्रम्प यांनी एक नवा अट्टहास सुरु केला आहे. आधी सोन्याच्या नाण्यावर, पासपोर्टवर आणि आता थेट 250 डॉलर्सच्या नोटेवर ट्रम्प यांचा चेहरा झळकण्याची महत्त्वकांक्षा ठेवली आहे. यामुळे अमेरिकन राजकारणात नवा वाद पेटला आहे.

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद (फोटो सौजन्य: एआय)

विस्तार
Donald Trump News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या कायद्यात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सतत चर्चेंच्या केंद्रस्थानी असणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणखी वादग्रस्त निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यांचा चेहरा २५० डॉलर्सच्या नोटेवर छापण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे अमेरिकेत नव्या वादाची ठिणगी उडाली आहे. नेमका काय आहे प्रस्ताव आणि कोणी मांडला जाणून घेऊ?

काय आहे प्रस्ताव आणि कोणी मांडला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, साउथ कॅरिलिनो राज्याच्या रिपब्लिकन खासदार जो विल्सन यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. याला ‘डोनाल्ड ट्रम्प $250 बिल कायदा’ असे नाव दिले आहे. या प्रस्तावानुसार, ट्रम्प यांचा चेहरा असणारी २५० डॉलर्सची नोट छापण्याचे आदेश सरकारी विभागाला देण्यात येतील.

कशी असेल नोट?

या नोटची डिझाईन ट्रम्प यांच्या बोलून तयार करण्यात आली आहे. नोटच्या मध्यभागी ट्रम्प यांचा चेहरा असेल. त्यावर ट्रम्प आणि अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्या स्वाक्षऱ्या राहतील. तसेच अमेरिकन झेंड्यांचा रंगही या नोटमध्ये वापरण्यात येईल. या नोटची डिझाईन इयान अलेक्झांडर नावाच्या कलाकारने  तयार केली आहे.

अमेरिकेत पेटला वाद

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत नोटवर कोणाचा फोटो छापण्यासाठी एक कायदा तयार करण्यात आला आहे. या १८६६ च्या जुन्या कायद्यानुसार, एखाद्या बड्या राजकीय व्यक्तीचे निधन झाले, तरच त्या राजकीय व्यक्तीचा चेहरा नोटवर छापता येते. व्यक्ती जिवंत असाताना चेहरा नोटवर छापण्यास सक्त मनाई आहे. हा नवा प्रस्तव मंजूर करण्यासाठी अमेरिकन संसदेला नवी कायदा संमत करावा लागले.

सध्या नोटचे डिझाईन छापण्यासाठी सरकारी छपाई विभागावर दबाव टाकला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. ज्यामुळे मोठा वाद पेटला आहे. हा प्रस्ताव अव्यवहार्य असल्याचे छपाई विभागाच्या प्रमुखांनी म्हटले होते. परंतु यामुळे त्यांची लगेच बदली करण्यात आल्याने वाद आणखी पेटला आहे.

यापूर्वीही ट्रम्प पासपोर्ट आणि नाण्यात केलाय बदल

विशेष म्हणजे, असा निर्णय घेण्याची ही ट्रम्प यांची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी ट्रम्प यांनी त्यांचा चेहरा असलेले सोन्याचं नाणं काढण्याची आणि पासपोर्टवर त्यांच्या फोटोची घोषणाही केली होती. आता ट्रम्प यांना 250 डॉलर्सच्या नोटेवरही आपला चेहरा चिटकवयाचा आहे. अमेरिकेच्या स्थापनेला जुलै २०२६ मध्ये २५० वर्षे पूर्ण होत आहे, याचे औचित्य साधून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या या अट्टहासामुळे अमेरिकन राजकारणात मोठा वाद पेटला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: २५० डॉलर्सच्या नोटेवर ट्रम्प यांचा फोटो छापण्याचा प्रस्ताव नेमका काय आहे?

    Ans: जुलै २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या स्थापनेला २५० वर्षे पूर्ण होत आहे. या निमित्ताने साउथ कॅरिलिनो राज्याच्या रिपब्लिकन खासदार जो विल्सन यांनी 'डोनाल्ड ट्रम्प $250 बिल कायदा'चा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्याअंतर्गत २५० च्या नोटेवर ट्रम्प यांचा फोटो छापण्याची मागणी केली आहे.

  • Que: या प्रस्तावित २५० डॉलरची नोट कशी डिझाईन असेल?

    Ans: या नोटची डिझाईन ट्रम्प यांच्या बोलून तयार करण्यात आली आहे. नोटच्या मध्यभागी ट्रम्प यांचा चेहरा असेल. त्यावर ट्रम्प आणि अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्या स्वाक्षऱ्या राहतील. तसेच अमेरिकन झेंड्यांचा रंगही या नोटमध्ये वापरण्यात येईल.

  • Que: प्रस्तावित स्तावित २५० डॉलरची नोट कोणी डिझाईन केली आह?

    Ans: या नोटची डिझाईन इयान अलेक्झांडर नावाच्या कलाकारने  तयार केली आहे.

Published On: May 29, 2026 | 09:43 AM

Gaza Crisis : 'भारत सर्वात मोठा समर्थक',गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

Kali Jogeshwari devi: काळी जोगेश्वरी देवी कोण आहे? काय आहे या देवीचा महिमा, जाणून घ्या

Solapur Gram Panchayat Election: ग्रामीण राजकारणाचा पारा चढणार! सोलापूरमधील ७०१ ग्राम पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद

'पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 170 तर डिझेलचे 150 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता'; 'या' बड्या नेत्याने व्यक्त केली चिंता

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमध्ये मोफत मिळणार BAA मास्क आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर… क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा 'या' आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

