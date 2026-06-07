Syamantaka Mani Story: स्यमंतक मणीमुळे श्रीकृष्णांवर लागला खोटा आरोप, जाणून घ्या स्यमंतक मणीची कथा

भारतीय पुराणांमध्ये भगवान श्रीकृष्णांचे चरित्र हे केवळ ईश्वरी लीला नसून जीवनातील विविध मूल्यांचे दर्शन घडवणारे आहे. श्रीकृष्णांनी आपल्या आयुष्यात अनेक संकटांचा सामना केला, अनेक असुरांचा संहार केला आणि धर्मसंस्थापनेसाठी कार्य केले. परंतु त्यांच्या जीवनात असा एक प्रसंगही आला, जेव्हा त्यांच्यावर चोरीचा आणि खुनाचा गंभीर आरोप करण्यात आला. हा प्रसंग म्हणजे स्यमंतक मणीची कथा होय. या कथेतून सत्य, न्याय, संयम आणि चारित्र्य यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
द्वारकेमध्ये सत्राजित नावाचा एक यादव राहत होता. तो सूर्यदेवांचा अत्यंत निष्ठावान भक्त होता. त्याच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन सूर्यदेवांनी त्याला एक अद्भुत रत्न दिले. या रत्नाचे नाव होते स्यमंतक मणी. हा मणी अतिशय तेजस्वी होता. असे मानले जात असे की या मण्याच्या प्रभावामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात सुवर्ण प्राप्त होत असे. तसेच ज्या प्रदेशात हा मणी असेल तेथे समृद्धी, सुख आणि शांती नांदत असे.
सत्राजित जेव्हा हा मणी घेऊन द्वारकेत फिरत असे, तेव्हा त्याचे तेज इतके प्रखर असे की अनेकांना तो स्वतः सूर्यदेवच पृथ्वीवर अवतरल्याचा भास होत असे. भगवान श्रीकृष्णांनी सत्राजिताला सल्ला दिला की एवढा मौल्यवान आणि लोककल्याणकारी मणी राजकोषात ठेवावा, जेणेकरून संपूर्ण राज्याला त्याचा लाभ होईल. परंतु सत्राजिताने हा सल्ला मानला नाही. त्याने मणी स्वतःकडेच ठेवला.
काही दिवसांनी सत्राजिताचा भाऊ प्रसेन हा स्यमंतक मणी गळ्यात घालून शिकारीसाठी जंगलात गेला. जंगलात त्याच्यावर एका सिंहाने हल्ला करून त्याचा वध केला. सिंहाने स्यमंतक मणीही आपल्या ताब्यात घेतला. पुढे त्या सिंहाला जांबवानाने मारले आणि स्यमंतक मणी आपल्या गुहेत नेऊन आपल्या मुलाला खेळण्यासाठी दिला.
दरम्यान, प्रसेन बराच काळ परत न आल्यामुळे द्वारकेत चिंता निर्माण झाली. लोकांनी शोधाशोध सुरू केली. मात्र प्रसेन आणि स्यमंतक मणी दोन्ही गायब असल्यामुळे संशयाची सुई श्रीकृष्णांकडे वळली. काही लोक म्हणू लागले की श्रीकृष्णांनी मणी मिळविण्यासाठी प्रसेनचा वध केला असावा. कोणताही पुरावा नसताना ही अफवा संपूर्ण द्वारकेत पसरली. भगवान श्रीकृष्णांसारख्या निष्कलंक व्यक्तीवरही लोकांनी संशय घेतला.
श्रीकृष्णांना या आरोपांची माहिती मिळाली. त्यांनी संताप न करता सत्य शोधण्याचा मार्ग स्वीकारला. स्वतःवरील कलंक दूर करण्यासाठी त्यांनी जंगलात जाऊन तपास सुरू केला. प्रसेनच्या पाऊलखुणांचा माग घेत ते जंगलात गेले. काही अंतरावर त्यांना प्रसेनचा मृतदेह दिसला. त्यानंतर सिंहाच्या पाऊलखुणा दिसल्या आणि पुढे सिंहाचाही मृतदेह सापडला. यामुळे श्रीकृष्णांना सत्याचा धागा मिळाला.
सिंहाच्या मृतदेहाजवळून पुढे जाणाऱ्या पाऊलखुणांचा माग घेत ते एका विशाल गुहेपाशी पोहोचले. त्या गुहेत त्यांनी एक बालक स्यमंतक मण्याशी खेळताना पाहिले. तो बालक जांबवानाचा पुत्र होता. श्रीकृष्णांनी मणी घेण्याचा प्रयत्न केला असता जांबवान त्यांच्या समोर आला. त्याला श्रीकृष्णांची ओळख पटली नाही आणि त्याने युद्धास सुरुवात केली.
जांबवान आणि श्रीकृष्ण यांच्यात घनघोर युद्ध झाले. हे युद्ध अनेक दिवस चालले. अखेरीस जांबवानाला जाणवले की समोरचा योद्धा सामान्य मनुष्य नसून साक्षात भगवान विष्णूंचाच अवतार आहे. त्याला श्रीरामांची आठवण झाली. कारण त्रेतायुगात तो श्रीरामांचा सेवक होता. त्याने ओळखले की श्रीरामच आता श्रीकृष्णाच्या रूपात अवतरले आहेत.
जांबवानाने तत्काळ शरणागती पत्करली. त्याने श्रीकृष्णांची क्षमा मागितली आणि स्यमंतक मणी त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. तसेच आपली कन्या जांबवती हिचा विवाह श्रीकृष्णांशी लावून दिला.
श्रीकृष्ण स्यमंतक मणी घेऊन द्वारकेत परतले. त्यांनी सर्वांसमोर घडलेली घटना सांगितली आणि मणी सत्राजिताकडे परत दिला. तेव्हा सत्राजिताला आपल्या चुकीची जाणीव झाली. त्याने श्रीकृष्णांची क्षमा मागितली. आपल्या संशयामुळे आणि अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या बदनामीस कारणीभूत ठरल्याबद्दल त्याला पश्चात्ताप झाला. त्याने आपली कन्या सत्यभामा हिचा विवाहही श्रीकृष्णांशी लावून दिला.
या संपूर्ण प्रसंगातून एक महान संदेश मिळतो. जगातील सर्वात श्रेष्ठ आणि निष्कलंक व्यक्तीलाही कधी कधी खोट्या आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते. परंतु सत्य आणि प्रामाणिकपणा यांच्या बळावर प्रत्येक कलंक दूर होऊ शकतो. श्रीकृष्णांनी राग, सूड किंवा शक्तीचा वापर न करता सत्याचा शोध घेतला आणि समाजासमोर वास्तव मांडले. म्हणूनच स्यमंतक मणीची कथा ही केवळ एका मौल्यवान रत्नाची कथा नसून सत्याच्या विजयाची आणि चारित्र्याच्या सामर्थ्याची अमर गाथा आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: स्यमंतक मणी हे सूर्यदेवांनी सत्राजिताला दिलेले एक दिव्य आणि तेजस्वी रत्न होते. या मण्यामुळे समृद्धी आणि सुवर्णप्राप्ती होत असल्याचे मानले जात असे.
Ans: श्रीकृष्णांनी सत्राजिताला हा मौल्यवान मणी राजकोषात ठेवण्याचा सल्ला दिला होता, जेणेकरून संपूर्ण राज्याला त्याचा लाभ मिळेल.
Ans: सत्राजिताचा भाऊ प्रसेन स्यमंतक मणी घेऊन जंगलात गेला आणि परत आला नाही. त्यामुळे लोकांनी श्रीकृष्णांनी मणीसाठी त्याचा वध केला असावा असा संशय घेतला.