Vastu Tips: भाग्य उजळेल! घरात ठेवा हे ‘मनी मॅग्नेट’ रोप; वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशा कोणती?

Shakun Shastra: घराच्या मुख्य दारात कुत्रा बसणे शुभ की अशुभ संकेत? जाणून घ्या
क्रॅसुलाच्या गोलसर, हिरव्या आणि चमकदार पानांना नाण्यांचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे हे रोप संपन्नता, वाढ आणि आर्थिक प्रगतीशी जोडली जाते. वास्तुशास्त्रात ती सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करणारी रोप मानले जाते. विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठी किंवा करिअरमध्ये प्रगतीची अपेक्षा असणाऱ्यांसाठी ती शुभ मानली जाते.
वास्तु तज्ज्ञांच्या मते क्रॅसुला प्लांट घराच्या किंवा कार्यालयाच्या आग्नेय दिशेला ठेवणे लाभदायक ठरते. ही दिशा धन आणि सुख-समृद्धीशी जोडली जाते. मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आतल्या बाजूसही हे रोप ठेवता येते. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा वावरते. वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तर दिशा ही संपत्तीचे देवता कुबेराशी संबंधित आहे. या दिशेत क्रॅसुलाचे रोप लावल्याने करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतात आणि व्यवसाय व नोकरीमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. पूर्व दिशेला क्रॅसुला ठेवल्याने घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. यामुळे कुटुंबात शांतता आणि आनंद वाढतो.
अनेक मान्यतांनुसार योग्य ठिकाणी ठेवलेला क्रॅसुला प्लांट आर्थिक निर्णयांमध्ये स्थिरता, व्यवसायात नवीन संधी आणि कामात प्रगती आणण्यास मदत करते. तसेच, नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगती आणि आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते, अशी धारणा आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
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