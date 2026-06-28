Shabari Story: शबरीने श्रीरामांना उष्टी बोरे का खाऊ घातली? जाणून घ्या पौराणिक कथा

भारतीय अध्यात्म, भक्ती आणि रामायणातील सर्वात हृदयस्पर्शी प्रसंगांपैकी एक म्हणजे प्रभू श्रीरामांना शबरीने प्रेमाने अर्पण केलेली बोरे. हा प्रसंग केवळ भक्तीचा नाही, तर ईश्वराला जात, कुल, धन किंवा विद्वत्ता न पाहता केवळ शुद्ध प्रेम आणि श्रद्धा प्रिय असते, हा संदेश देणारा आहे.
शबरी या वनवासी समाजातील अत्यंत साध्या आणि गरीब स्त्री होती. त्यांचा उल्लेख मुख्यतः वाल्मीकि रामायण आणि इतर रामायण परंपरांमध्ये आढळतो. कथेनुसार, शबरी एका भील किंवा वनवासी जमातीत जन्मल्या होत्या. त्यांचे मन अत्यंत दयाळू होते. आपल्या विवाहाच्या वेळी अनेक प्राण्यांचा बळी दिला जाणार असल्याचे पाहून त्या दुःखी झाल्या आणि घर सोडून जंगलात निघून गेल्या. जंगलात त्यांना महान ऋषी मतंग ऋषी यांचा आश्रम सापडला. त्यांनी मतंग ऋषींची अनेक वर्षे निःस्वार्थ सेवा केली. त्यांच्या सेवेमुळे प्रसन्न होऊन मतंग ऋषींनी त्यांना आशीर्वाद दिला की, “एक दिवस स्वयं भगवान श्रीराम तुझ्या आश्रमात येतील.”
मतंग ऋषी देहत्याग करून गेल्यानंतरही शबरी आश्रमात राहिल्या. त्या रोज आश्रम स्वच्छ करीत, फुले गोळा करीत आणि श्रीराम येण्याची वाट पाहत असत. वर्षानुवर्षे लोटली, पण त्यांचा विश्वास डळमळला नाही. प्रत्येक दिवस त्या असा समजून जगत होत्या की आज श्रीराम येतील. हीच खरी भक्ती मानली जाते. जिथे भक्ताला देवाच्या आगमनाची अखंड प्रतीक्षा असते.
जेव्हा श्रीराम आणि लक्ष्मण सीतेच्या शोधात भ्रमण करीत शबरीच्या आश्रमात आले, तेव्हा शबरी आनंदाने भारावून गेल्या.
त्यांनी जंगलातून गोळा केलेली बोरे श्रीरामांना अर्पण केली. परंतु प्रत्येक बोर गोड आहे की नाही हे पाहण्यासाठी त्या आधी स्वतः चाखत होत्या. गोड वाटलेले बोरच त्या श्रीरामांना देत होत्या. सामान्य दृष्टिकोनातून पाहता ते “उष्टी” फळ होते. पण श्रीरामांनी ती बोरे अत्यंत प्रेमाने खाल्ली. कारण त्यांच्यासाठी त्या बोरांपेक्षा शबरीचे निष्कलंक प्रेम आणि भक्ती अधिक मौल्यवान होती. असे सांगितले जाते की लक्ष्मणांना हा प्रकार पाहून आश्चर्य वाटले, परंतु श्रीरामांनी शबरीच्या भक्तीचे मोठेपण सांगितले.
या भेटीत श्रीरामांनी शबरीला “नवधा भक्ती” म्हणजे भक्तीचे नऊ प्रकार सांगितले. रामचरितमानस मध्ये याचे सुंदर वर्णन आहे.
शबरीच्या वास्तव्याबाबत विविध परंपरा आहेत. सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान म्हणजे शबरी आश्रम. हे स्थान हंपी जवळील पंपा सरोवर परिसरात मानले जाते. रामायणानुसार येथेच श्रीराम आणि शबरी यांची भेट झाली होती. काही अभ्यासकांच्या मते
गुजरात मधील शबरी धाम हेही एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान आहे. अनेक श्रद्धाळू येथे शबरीमातेचे स्मरण करण्यासाठी भेट देतात.
शबरीची कथा आपल्याला शिकवते की परमेश्वराला बाह्य वैभव, मोठेपणा किंवा संपत्तीची गरज नसते. त्याला हवे असते ते निर्मळ मन, निष्कपट प्रेम आणि अखंड श्रद्धा. शबरीकडे राजवाडे नव्हते, संपत्ती नव्हती, विद्वत्ता नव्हती; पण तिच्याकडे भगवंतावरील अढळ विश्वास होता. त्यामुळेच प्रभू श्रीराम स्वतः तिच्या झोपडीपर्यंत आले.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शबरी या वनवासी समाजातील भगवान श्रीरामांच्या परमभक्त होत्या. त्यांनी मतंग ऋषींची अनेक वर्षे निःस्वार्थ सेवा केली आणि त्यांच्या आशीर्वादानुसार श्रीरामांच्या आगमनाची प्रतीक्षा केली.
Ans: शबरी प्रत्येक बोर आधी चाखून ते गोड आहे की नाही हे पाहत होती, जेणेकरून श्रीरामांना फक्त गोड बोरेच अर्पण करता येतील. हे त्यांच्या निस्वार्थ प्रेम आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते.
Ans: भगवान श्रीरामांनी बाह्य नियमांपेक्षा शबरीची निष्कलंक श्रद्धा, प्रेम आणि समर्पण यांना अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे त्यांनी ती बोरे आनंदाने स्वीकारली.