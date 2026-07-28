CBSE 10th Board Result: ‘बेस्ट ऑफ टू’ नियमामुळे १० वीच्या निकालात कसा झाला बदल? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

CBSE 10th Board Result update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने पहिल्यांदाच आयोजित केलेल्या इयत्ता दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा सकारात्मक परिणाम निकालांवर पाहायला मिळाला आहे. एका अहवालानुसार, ‘बेस्ट ऑफ टू’ ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर केवळ एकूण उत्तीर्ण होण्याच्या टक्केवारीतच वाढ झाली नाही, तर विद्यार्थ्यांवरील एकाच बोर्ड परीक्षेचा ताणही कमी झाला. तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन व्यवस्थेने विद्यार्थ्यांना आपल्या चुकांमधून शिकून अधिक चांगली कामगिरी करण्याची संधी दिली आहे.
अहवालानुसार, मुख्य परीक्षा आणि दुसरी बोर्ड परीक्षा यांचे निकाल एकत्र केल्यानंतर २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता १० वीचा एकूण निकाल वाढून ९६.७८ टक्के झाला आहे. मुख्य परीक्षेनंतर हा आकडा सुमारे ९३.७० टक्के इतका होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, दुसऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम निकालात समाविष्ट केल्यामुळे आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे गुण सुधारल्यामुळे एकूण टक्केवारीत ही वाढ झाली आहे.
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अहवालानुसार, दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेस बसलेल्या सुमारे ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी आपले गुण सुधारण्यात यश मिळवले. यामध्ये अशा विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता, जे पहिल्या परीक्षेतील कामगिरीवर समाधानी नव्हते किंवा काही वैयक्तिक कारणांमुळे शिक्षक आणि पालकांच्या सल्ल्याने पुन्हा परीक्षेला बसले होते.
शिक्षण विभागातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेतील कामगिरीवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत नाही. दुसऱ्या परीक्षेमुळे त्यांना अतिरिक्त तयारीसाठी वेळ मिळतो आणि ते सर्व विषयांचा अभ्यास करण्याऐवजी केवळ निवडक विषयांवर लक्ष केंद्रित करून चांगली कामगिरी करू शकतात. यामुळे परीक्षेचा मानसिक ताणही कमी होतो.
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CBSE ने २०२६ मध्ये इयत्ता १० वीसाठी ‘बेस्ट ऑफ टू’ ही व्यवस्था लागू केली आहे. यानुसार, जर एखादा विद्यार्थी दोन्ही बोर्ड परीक्षांना बसला, तर प्रत्येक विषयात दोन्ही प्रयत्नांतील गुणांची तुलना केली जाते आणि ज्या परीक्षेत जास्त गुण मिळाले असतील, तेच अंतिम गुणपत्रिकेत जोडले जातात.