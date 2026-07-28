One Officer One Vehicle: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांच्या उधळपट्टीला केंद्र सरकारचा चाप! ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ धोरण लागू!

केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए नौकरशाही के लिए ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ (One Officer, One Official Car) की पॉलिसी लागू कर दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नए कार्यालय ज्ञापन… pic.twitter.com/aJSAcmnWsR — Sanjeev Yadav (@sanjeevyadav007) July 28, 2026
अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या मूळ पदाव्यतिरिक्त इतर संस्था, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) किंवा स्वायत्त संस्थांचा अतिरिक्त प्रभार असतो. अशा वेळी अधिकारी एकापेक्षा जास्त सरकारी गाड्या वापरत असल्याचे समोर आले होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ नियुक्तीसाठी आधीच सरकारी स्टाफ कार मिळालेली आहे, त्याला इतर कोणत्याही अतिरिक्त जबाबदारीसाठी दुसरी सरकारी गाडी दिली जाणार नाही.
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केंद्राने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय अधिकारी सरकारी उपक्रम (PSUs), निम-सरकारी संस्था किंवा स्वायत्त संस्थांच्या वाहनांचा निजी (Private) वापर करू शकणार नाहीत. या गाड्यांचा वापर केवळ अधिकृत शासकीय दौऱ्यांसाठीच (Official Visits) करता येईल. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारी कार वापर नियमावलीची अधिक प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे परिपत्रक सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, वित्तीय सल्लागार आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.
‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ या तत्त्वामुळे सरकारी संसाधनांचा योग्य आणि प्रभावी वापर होईल, असे सरकारचे मानणे आहे. यामुळे:
अनावश्यक इंधन आणि देखभाल खर्च कमी होईल.
वेगवेगळ्या पदांच्या नावाखाली अनेक गाड्या वापरण्याची पद्धत कायमची बंद होईल.
प्रशासनात पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्त अधिक मजबूत होईल.
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