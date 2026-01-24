Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

Uttar Pradesh Foundation Day २४ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या स्थापनेचे स्मरण करतो. २४ जानेवारी १९५० रोजी संयुक्त प्रांतांचे नाव उत्तर प्रदेश ठेवण्यात आले.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:07 PM
24 january special uttar pradesh foundation day international mobile phone recycling day 2026

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि 'ई-कचरा' मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • उत्तर प्रदेशचा ७६ वा वर्धापन दिन
  • विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश
  • मोबाईल रिसायकलिंगचा जागर

Uttar Pradesh Foundation Day 2026 theme : आजचा दिवस भारताच्या नकाशावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एकीकडे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य ‘उत्तर प्रदेश’ (Uttar Pradesh) आपला स्थापना दिन साजरा करत आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जग ‘आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन’ पाळत आहे. हे दोन्ही दिवस आपल्याला आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगायला आणि भविष्यातील पर्यावरणाप्रती जबाबदारी घ्यायला शिकवतात.

उत्तर प्रदेश स्थापना दिन: ‘संयुक्त प्रांता’पासून ‘ग्रोथ इंजिन’पर्यंतचा प्रवास २४ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या इतिहासात एक मोठा बदल झाला. ब्रिटिशांच्या काळातील ‘युनायटेड प्रोव्हिन्स’ (संयुक्त प्रांत) हे नाव बदलून अधिकृतपणे ‘उत्तर प्रदेश’ करण्यात आले. आज उत्तर प्रदेश आपला ७६ वा स्थापना दिन साजरा करत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली यावर्षी ‘विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश’ या संकल्पनेवर (Theme) आधारित तीन दिवसीय भव्य सोहळा लखनऊमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

उत्तर प्रदेश हे राज्य केवळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर ते भारतीय संस्कृतीचे हृदय आहे. अयोध्या, काशी, मथुरा आणि प्रयागराज यांसारख्या पवित्र भूमींनी जगाला धर्म आणि तत्त्वज्ञानाचा मार्ग दाखवला आहे. आज हे राज्य केवळ आध्यात्मिक केंद्र राहिले नसून, देशातील ५५% मोबाईल उत्पादन आणि ६०% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्सचे उत्पादन एकट्या उत्तर प्रदेशात होत आहे, जे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचे लक्षण आहे.

credit – social media and Twitter

आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन: ई-कचऱ्याचे संकट आणि उपाय आजचा दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपण वापरत असलेले मोबाईल फोन. डिजिटल युगात दरवर्षी कोट्यवधी नवीन फोन्स विकले जातात, मात्र जुन्या फोनचे काय? ‘द जेन गुडॉल इन्स्टिट्यूट’ ने २०१७ पासून २४ जानेवारी हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन’ म्हणून घोषित केला आहे.

संशोधनानुसार, एका दशलक्ष (१० लाख) मोबाईल फोन्सच्या रिसायकलिंगमधून १६ टन तांबे, ३५० किलो चांदी आणि ३४ किलो सोने मिळवता येते. जर आपण जुने फोन कचऱ्यात टाकले, तर त्यातील लिथियम, पारा आणि शिसे (Lead) यांसारखे घटक जमिनीला आणि पाण्याला विषारी बनवू शकतात. त्यामुळे, आपला जुना फोन घरी साठवून न ठेवता किंवा कचऱ्यात न टाकता अधिकृत रिसायकलिंग केंद्रात देणे ही काळाची गरज आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Oil: पुन्हा एकदा चीनसाठी अमेरिकेची आक्रमक भूमिका; व्हेनेझुएलाच्या तेलावर पूर्णपणे ‘कब्जा’ करून किमती 30% ने वाढवल्या

पर्यावरण आणि संस्कृतीची सांगड योगायोगाने, उत्तर प्रदेश हे आज मोबाईल उत्पादनाचे हब आहे आणि आजच मोबाईल रिसायकलिंग दिनही आहे. त्यामुळे उत्पादनासोबतच पुनर्वापराची जबाबदारीही नागरिकांनी घेणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशचा गौरव गाजत असतानाच, आपण आपल्या पृथ्वीला ई-कचरामुक्त करण्याचा संकल्प करणे, हीच या दिवसाची खरी श्रद्धांजली ठरेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: उत्तर प्रदेश स्थापना दिन कधीपासून साजरा केला जातो?

    Ans: उत्तर प्रदेशचे नाव २४ जानेवारी १९५० रोजी निश्चित झाले, मात्र अधिकृतपणे 'उत्तर प्रदेश दिन' साजरा करण्याची सुरुवात २०१८ पासून झाली.

  • Que: मोबाईल रिसायकलिंग का गरजेचे आहे?

    Ans: मोबाईलमध्ये सोने, चांदी आणि तांबे यांसारखे मौल्यवान धातू असतात. रिसायकलिंगमुळे हे घटक पुन्हा वापरता येतात आणि ई-कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण थांबते.

  • Que: उत्तर प्रदेश स्थापना दिन २०२६ ची थीम काय आहे?

    Ans: यावर्षीची थीम 'विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश' अशी असून सांस्कृतिक वारसा आणि विकासावर भर दिला आहे.

Web Title: 24 january special uttar pradesh foundation day international mobile phone recycling day 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास
1

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा
2

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य
3

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची प्रकृती खालावली; शंकराचार्यांच्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस
4

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची प्रकृती खालावली; शंकराचार्यांच्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

Jan 24, 2026 | 12:01 PM
अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

Jan 24, 2026 | 12:00 PM
IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

Jan 24, 2026 | 11:58 AM
राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 24, 2026 | 11:54 AM
शेतकरी कर्जमाफीवर कृषिमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा; शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ मिळणार, 30 मार्चपूर्वी…

शेतकरी कर्जमाफीवर कृषिमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा; शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ मिळणार, 30 मार्चपूर्वी…

Jan 24, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM