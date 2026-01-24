24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

Uttar Pradesh Foundation Day 2026 theme : आजचा दिवस भारताच्या नकाशावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एकीकडे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य ‘उत्तर प्रदेश’ (Uttar Pradesh) आपला स्थापना दिन साजरा करत आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी संपूर्ण जग ‘आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन’ पाळत आहे. हे दोन्ही दिवस आपल्याला आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगायला आणि भविष्यातील पर्यावरणाप्रती जबाबदारी घ्यायला शिकवतात.
उत्तर प्रदेश स्थापना दिन: ‘संयुक्त प्रांता’पासून ‘ग्रोथ इंजिन’पर्यंतचा प्रवास २४ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या इतिहासात एक मोठा बदल झाला. ब्रिटिशांच्या काळातील ‘युनायटेड प्रोव्हिन्स’ (संयुक्त प्रांत) हे नाव बदलून अधिकृतपणे ‘उत्तर प्रदेश’ करण्यात आले. आज उत्तर प्रदेश आपला ७६ वा स्थापना दिन साजरा करत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली यावर्षी ‘विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश’ या संकल्पनेवर (Theme) आधारित तीन दिवसीय भव्य सोहळा लखनऊमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर
उत्तर प्रदेश हे राज्य केवळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर ते भारतीय संस्कृतीचे हृदय आहे. अयोध्या, काशी, मथुरा आणि प्रयागराज यांसारख्या पवित्र भूमींनी जगाला धर्म आणि तत्त्वज्ञानाचा मार्ग दाखवला आहे. आज हे राज्य केवळ आध्यात्मिक केंद्र राहिले नसून, देशातील ५५% मोबाईल उत्पादन आणि ६०% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्सचे उत्पादन एकट्या उत्तर प्रदेशात होत आहे, जे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचे लक्षण आहे.
मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों, असीम संभावनाओं वाला हमारा प्रदेश संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। हमने जीरो पॉवर्टी लक्ष्य के साथ 6 करोड़ से… pic.twitter.com/9HqVCWp2B0 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 22, 2026
credit – social media and Twitter
आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन: ई-कचऱ्याचे संकट आणि उपाय आजचा दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपण वापरत असलेले मोबाईल फोन. डिजिटल युगात दरवर्षी कोट्यवधी नवीन फोन्स विकले जातात, मात्र जुन्या फोनचे काय? ‘द जेन गुडॉल इन्स्टिट्यूट’ ने २०१७ पासून २४ जानेवारी हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय मोबाईल फोन रिसायकलिंग दिन’ म्हणून घोषित केला आहे.
संशोधनानुसार, एका दशलक्ष (१० लाख) मोबाईल फोन्सच्या रिसायकलिंगमधून १६ टन तांबे, ३५० किलो चांदी आणि ३४ किलो सोने मिळवता येते. जर आपण जुने फोन कचऱ्यात टाकले, तर त्यातील लिथियम, पारा आणि शिसे (Lead) यांसारखे घटक जमिनीला आणि पाण्याला विषारी बनवू शकतात. त्यामुळे, आपला जुना फोन घरी साठवून न ठेवता किंवा कचऱ्यात न टाकता अधिकृत रिसायकलिंग केंद्रात देणे ही काळाची गरज आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Oil: पुन्हा एकदा चीनसाठी अमेरिकेची आक्रमक भूमिका; व्हेनेझुएलाच्या तेलावर पूर्णपणे ‘कब्जा’ करून किमती 30% ने वाढवल्या
पर्यावरण आणि संस्कृतीची सांगड योगायोगाने, उत्तर प्रदेश हे आज मोबाईल उत्पादनाचे हब आहे आणि आजच मोबाईल रिसायकलिंग दिनही आहे. त्यामुळे उत्पादनासोबतच पुनर्वापराची जबाबदारीही नागरिकांनी घेणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशचा गौरव गाजत असतानाच, आपण आपल्या पृथ्वीला ई-कचरामुक्त करण्याचा संकल्प करणे, हीच या दिवसाची खरी श्रद्धांजली ठरेल.
Ans: उत्तर प्रदेशचे नाव २४ जानेवारी १९५० रोजी निश्चित झाले, मात्र अधिकृतपणे 'उत्तर प्रदेश दिन' साजरा करण्याची सुरुवात २०१८ पासून झाली.
Ans: मोबाईलमध्ये सोने, चांदी आणि तांबे यांसारखे मौल्यवान धातू असतात. रिसायकलिंगमुळे हे घटक पुन्हा वापरता येतात आणि ई-कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण थांबते.
Ans: यावर्षीची थीम 'विकसित भारत - विकसित उत्तर प्रदेश' अशी असून सांस्कृतिक वारसा आणि विकासावर भर दिला आहे.