Dinvishesh 3 August: आज आंतरराष्ट्रीय बिबट्या दिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Dinvishesh 3 August: आजचा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय बिबट्या दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश जंगलातील या सुंदर आणि चपळ वन्यजीवाचे संवर्धन करण्याबद्दल समाजात जनजागृती निर्माण करणे हा आहे. बिबट्या हा अत्यंत जुळवून घेणारा प्राणी असून, तो जंगलापासून ते मानवी वस्तीच्या जवळच्या भागातही राहू शकतो. मात्र, जंगलांची होणारी कपात, शिकार आणि मानव-प्राणी संघर्ष यामुळे बिबट्यांच्या अस्तित्वावर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या खास दिवशी बिबट्यांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदे लागू करणे आणि त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असणारे गैरसमज दूर करून सहअस्तित्वाची भावना वाढीस लावणे यांसारख्या गोष्टींवर भर दिला जातो. पर्यावरण आणि अन्नसाखळीचा समतोल राखण्यासाठी बिबट्याचे रक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.