Gen-Z नंतर आता पुन्हा दुसरे आंदोलन पेटले; मोर्चेकऱ्यांवर लाठीचार्ज, पाण्याचे फवारेही मारले

जयपूर : जयपूरमध्ये रॅली काढणाऱ्या राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यापूर्वी, आंदोलक आणि पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण यांच्यात झटापट झाली. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे वापरले. यादरम्यान, काही लोकांनी पाण्याचे फवारे मारणाऱ्या व्हॅनमध्ये घुसण्याचाही प्रयत्न केला. रॅलीजवळून जाणारी एक रुग्णवाहिकाही अडकली. मात्र, आंदोलकांनी रस्ता मोकळा करून तिला बाहेर काढले.
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेने यूजीसी मागे घेण्याची आणि उच्चवर्णीय समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी रावण गेट (कलवाड रोड) ते कलेक्टर सर्कलपर्यंत रॅली काढली. या पार्श्वभूमीवर रावण गेटवर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. पोलिसांनी प्रथम कळवाड पुलावर बॅरिकेट्स लावून सर्वांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी बॅरिकेट्स हटवून पुढे मोर्चा काढला. चौमुन पुलाजवळ कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झटापटही झाली. पावसात आंदोलक कलेक्टरेट सर्कलवर पोहोचले आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
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राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अध्यक्ष महिपाल सिंग मकराना यांच्या नेतृत्वाखाली ही रॅली आयोजित करण्यात आली होती. आयोजकांनी दावा केला की, या रॅलीत २४ राज्यांतील लोक सहभागी झाले होते. करणी सेनेचे अध्यक्ष महिपाल सिंग मकराना म्हणाले की, जर केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर कारवाई केली नाही, तर जयपूरनंतर दिल्लीत आणखी मोठे आंदोलन केले जाईल. शहराच्या अनेक भागांमध्ये वाहतुकीत व्यत्यय आल्याने जनतेला मोठा त्रास झाला.
आमच्या बहिणी, मुलींवर पाण्याचे फवारे मारले
महिपाल सिंग मकराना म्हणाले की, आम्ही ८०० किलोमीटरचा प्रवास अहिंसकपणे केला. आमच्या बहिणी आणि मुलींवर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले. आम्हाला काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. आमच्या एका साथीदाराचा पाय मोडला. त्यांनी आम्हाला जाऊ देण्याचे आश्वासन दिले, पण तसे झाले नाही.
जंतरमंतरवरही झाले होते आंदोलन
सर्वोच्च न्यायालयात कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, आपण कोणतेही व्हिडिओ पाहणार नाही असे सांगून, ही याचिका ऐकण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने सोमवारी संसदेच्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख केला होता.
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