पहिले भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 13 जानेवारीचा इतिहास

भारताचे पहिले अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांनी १९८४ मध्ये सोव्हिएत संघाच्या 'सोयुझ टी-११' (Soyuz T-11) मोहिमेत भाग घेतला आणि अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय ठरले.

Jan 13, 2026
first Indian astronaut Rakesh Sharma birthday13th January history marathi dinvishesh

: १९८४ मध्ये सोव्हिएत संघाच्या 'सोयुझ टी-११' (Soyuz T-11) मोहिमेत सहभागी झालेले पहिले भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा वाढदिवस (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा यांचा आज जन्मदिन. (Dinvishesh) त्यांनी १९८४ मध्ये सोव्हिएत संघाच्या मोहिमेद्वारे अंतराळ प्रवास केला आणि अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय नागरिक ठरले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राकेश शर्मा यांचा अंतराळातून केलेला संवाद हा अत्यंत लोकप्रिय आहे. इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी भारत अंतराळतून कसा दिसतो असे विचारताच त्यांनी अंतराळातून भारत हा ‘सारे जहाँ से अच्छा’ असे वर्णन केले होते. अंतराळवीर राकेश शर्मा हे भारतीय हवाई दलातील विंग कमांडर होते आणि आणि १९७१ च्या युद्धातही त्यांनी भाग घेतला होता.

13 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1610 : गॅलिलिओने गुरूचा चौथा उपग्रह कॅलिस्टो शोधला.
  • 1889 : नाटककार गोविंद बल्लाळ देवल लिखित शारदा नाटकाचा पहिला प्रयोग इंदूरमध्ये झाला.
  • 1930 : मिकी माऊस कार्टून प्रथम प्रकाशित झाले.
  • 1953 : मार्शल टिटो युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष झाले.
  • 1957 : हिराकुड धरणाचे उद्घाटन झाले.
  • 1993 : स्पेस शटल प्रोग्राम : केनेडी स्पेस सेंटरमधून STS-54 लाँच झाल्यामुळे तिसऱ्यांदा अंतराळात जाण्यासाठी एन्डेव्हर- स्पेस शटल तयार झाले.
  • 1996 : : पुणे-मुंबई दरम्यान शताब्दी एक्स्प्रेस ट्रेन सुरू झाली.
  • 2007 : के.जी. बालकृष्णन यांनी भारताचे 37 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
13 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1919 : ‘एम. चेन्ना रेड्डी’ – आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 2 डिसेंबर 1996)
  • 1926 : ‘शक्ती सामंत’ – हिंदी आणि बंगाली चित्रपट दिगदर्शक आणि निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 एप्रिल 2009)
  • 1938 : ‘पं. शिवकुमार शर्मा’ – प्रसिद्ध संतूरवादक व संगीतकार यांचा जन्म.(मृत्यू : 10 मे 2022)
  • 1938 : ‘नवनीता देव सेन’ – भारतीय कवी यांचा जन्म.
  • 1948 : ‘गज सिंघ’ – जोधपूरचे राजा यांचा जन्म.
  • 1949 : ‘राकेश शर्मा’ – भारतीय अंतराळवीर यांचा जन्म.
  • 1983 : ‘इम्रान खान’ – भारतीय चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म.
13 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1832 : ‘थॉमस लॉर्ड’ – लॉर्डस या जगप्रसिद्ध क्रिकेट मैदानाचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 23 नोव्हेंबर 1755)
  • 1958 : ‘जेसी एल लास्की’ – अमेरिकन चित्रपट निर्माता, प्रसिद्ध खेळाडूलास्कीचे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 13 सप्टेंबर 1880)
  • 1976 : ‘अहमद जाँ. थिरकवा’ – सुप्रसिद्ध तबलावादक यांचे निधन.
  • 1985 : ‘मदन पुरी’ – हिंदी चित्रपटातील चरित्र अभिनेता यांचे निधन.
  • 1993 : ‘रेने प्लेव्हन’ – फ्रान्स देशाचे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 15 एप्रिल 1901)
  • 1997 : ‘मल्हार सदाशिव पारखे’ – उद्योजक व वेदाभ्यासक यांचे निधन. (जन्म : 15 एप्रिल 1912)
  • 1998 : ‘शंभू सेन’ – संगीत दिगदर्शक आणि नृत्य दिगदर्शक यांचे निधन.
  • 2001 : ‘श्रीधर गणेश दाढे’ – संस्कृत पंडित आणि लेखक यांचे निधन.
  • 2011 : ‘प्रभाकर पणशीकर’ – ख्यातनाम अभिनेते यांचे निधन. (जन्म : 14 मार्च 1931)
  • 2013 : ‘रुसी सुरती’ – क्रिकेटपटू यांचे निधन. (जन्म : 25 मे 1936)
  • 2018 : ‘एमेट जॉन्स’ – कॅनेडियन पुजारी, डॅन्स ला रुएचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 3 एप्रिल 1928)

Jan 13, 2026

