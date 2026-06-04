Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Innocent Children Day: ‘खेळण्यांऐवजी हातात बंदूक’ लेबनॉन युद्धाच्या ‘त्या’ भयानक घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी घेतला होता मोठा निर्

Updated On: Jun 04, 2026 | 07:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

Innocent Children Day : हिंसाचार, युद्ध, छळ आणि शोषणाचे बळी ठरलेल्या निष्पाप मुलांचा आंतरराष्ट्रीय दिवस दरवर्षी ४ जून रोजी साजरा केला जातो. लेबनॉन युद्धादरम्यान मोठ्या संख्येने मुलांनी सोसलेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासानंतर, १९८२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने हा दिवस स्थापित केला.

international day of innocent children victims of aggression 4 june history importance

Innocent Children Day: 'खेळण्यांऐवजी हातात बंदूक' लेबनॉन युद्धाच्या 'त्या' भयानक घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी घेतला होता मोठा निर्णय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जागतिक स्तरावर महत्त्व
  • इतिहास आणि स्थापना
  • उद्देश आणि जनजागृती

Innocent Children Day 4 June History : आज जग विज्ञानाच्या आणि प्रगतीच्या मोठ्या गप्पा मारत आहे, परंतु दुसरीकडे जगाच्या पाठीवर कुठेतरी सुरू असलेल्या युद्धांमध्ये आजही निष्पाप चिमुरड्यांचे बालपण उद्ध्वस्त होत आहे. कुठे बॉम्बस्फोटात आई-वडील गमावलेली अनाथ मुले, तर कुठे हातात खेळण्यांऐवजी बळजबरीने बंदूक थामवलेले बालसैनिक; हे भीषण चित्र बदलण्यासाठी आणि अशा निष्पाप मुलांच्या हक्कांसाठी दरवर्षी ४ जून रोजी ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ इनोसंट चिल्ड्रन व्हिक्टिम्स ऑफ अग्रेशन’ (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) म्हणजेच ‘हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या निष्पाप मुलांचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ पाळला जातो. हा दिवस केवळ एक औपचारिकता नसून, जगभरातील क्रूरतेच्या विळख्यात अडकलेल्या लहान मुलांच्या किंकाळ्यांवर आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रकाश टाकणारा एक गंभीर वैश्विक संदेश आहे.

१९८२ चे लेबनॉन युद्ध आणि या दिवसाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

या दिवसाची सुरुवात एका अत्यंत वेदनादायी ऐतिहासिक घटनेतून झाली आहे. १९८२ मध्ये लेबनॉन युद्धादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. या इस्रायली लष्करी आक्रमणात शेकडो निष्पाप पॅलेस्टिनी आणि लेबनीज लहान मुले मारली गेली, तर हजारो मुले आयुष्यभरासाठी अपंग आणि मानसिकदृष्ट्या खचली गेली. लहान मुलांची ही भयानक दुरावस्था पाहून संपूर्ण जग हादरले होते. या घटनेचे गंभीर पडसाद उमटल्यानंतर, १९ ऑगस्ट १९८२ रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) विशेष आपत्कालीन अधिवेशनात एक ठराव संमत करण्यात आला. लेबनॉन आणि जगातील इतर संघर्षांमध्ये बळी पडलेल्या निष्पाप बालकांच्या स्मरणात दरवर्षी ४ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का

युद्ध आणि संघर्षात होणारे बालकांचे शोषण

आजही गाझा, युक्रेन, सीरिया किंवा आफ्रिकन देशांमधील युद्धांवर नजर टाकल्यास समजते की, कोणत्याही संघर्षात सर्वात मोठी किंमत ही लहान मुलांना मोजावी लागते. युद्ध काळात अनेक मुले अनाथ होतात, तर काहींना मानवी तस्करी (Human Trafficking) आणि लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. अत्यंत क्रूर बाब म्हणजे, काही दहशतवादी आणि बंडखोर संघटना लहान मुलांचे ब्रेनवॉश करून त्यांच्या हातात थेट शस्त्रे देतात आणि त्यांना ‘बालसैनिक’ (Child Soldiers) म्हणून युद्धाच्या खाईत ढकलतात. हा दिवस अशा सर्व शोषित, पीडित आणि हतबल मुलांच्या वेदनांना जगासमोर आणण्याचे काम करतो, ज्यांचा स्वतःचा कोणताही दोष नसताना ते नरकयातना भोगत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

काय आहेत संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न आणि आपले कर्तव्य?

मुलांना सुरक्षित, भयमुक्त आणि सक्षम भविष्य मिळावे यासाठी संयुक्त राष्ट्र (UN), युनिसेफ (UNICEF) आणि जगातील अनेक मानवाधिकार संस्था या दिवशी विशेष जनजागृती मोहिमा राबवतात. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, युद्धाच्या काळातही लहान मुलांच्या शाळा, रुग्णालये आणि त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणांना लक्ष्य न करण्याचे कायदे आहेत, परंतु अनेकदा या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. हा दिवस जगातील महासत्तांना आणि शासकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देतो. जोपर्यंत जगातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही.

आपण एका सुजाण नागरिक म्हणून या दिवसाची भावना स्वीकारली पाहिजे. आपल्या आजूबाजूला देखील बालमजुरी, घरगुती हिंसाचार किंवा शोषणाचा बळी ठरणाऱ्या लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी आपण नेहमी पुढे आले पाहिजे. कारण आजची लहान मुले हेच उद्याचे भविष्य आहेत आणि त्यांचे बालपण सुरक्षित ठेवणे ही संपूर्ण मानवतेची सामूहिक जबाबदारी आहे.

Web Title: International day of innocent children victims of aggression 4 june history importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 07:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Biological Computing : सायन्स फिक्शन चित्रपट आता वास्तवात; मानवी मेंदूच्या जिवंत पेशींवर चालणार जगातील डेटा सेंटर्स
1

Biological Computing : सायन्स फिक्शन चित्रपट आता वास्तवात; मानवी मेंदूच्या जिवंत पेशींवर चालणार जगातील डेटा सेंटर्स

World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा
2

World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा

WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी
3

WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य
4

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Innocent Children Day: ‘खेळण्यांऐवजी हातात बंदूक’ लेबनॉन युद्धाच्या ‘त्या’ भयानक घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी घेतला होता मोठा निर्

Innocent Children Day: ‘खेळण्यांऐवजी हातात बंदूक’ लेबनॉन युद्धाच्या ‘त्या’ भयानक घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी घेतला होता मोठा निर्

Jun 04, 2026 | 07:30 AM
मुंबईचे माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे निधन; वयाच्या 86 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मुंबईचे माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे निधन; वयाच्या 86 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Jun 04, 2026 | 07:11 AM
Grah Gochar 2026: जूनमध्ये प्रमुख ग्रह बदलणार आपली राशी, या राशींच्या लोकांना धनलाभासह करिअरमध्ये होणार प्रगती

Grah Gochar 2026: जूनमध्ये प्रमुख ग्रह बदलणार आपली राशी, या राशींच्या लोकांना धनलाभासह करिअरमध्ये होणार प्रगती

Jun 04, 2026 | 07:05 AM
नियमित तूप खाल्ल्यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात का? जाणून घ्या नियमित किती आणि कोणत्या वेळी तूप खावे

नियमित तूप खाल्ल्यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात का? जाणून घ्या नियमित किती आणि कोणत्या वेळी तूप खावे

Jun 04, 2026 | 05:30 AM
मोठी बातमी! दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक होणार; शिक्षण मंडळाने घेतला ‘हा’ निर्णय

मोठी बातमी! दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक होणार; शिक्षण मंडळाने घेतला ‘हा’ निर्णय

Jun 04, 2026 | 02:35 AM
600 एकरात पसरलेला ‘हा’ आहे भारतातील सर्वात मोठा कार मॅन्यूफॅक्चरिंग प्लांट!

600 एकरात पसरलेला ‘हा’ आहे भारतातील सर्वात मोठा कार मॅन्यूफॅक्चरिंग प्लांट!

Jun 03, 2026 | 11:29 PM
बापरे! 34,000 कामगार असणारा ‘हा’ आहे जगातील सर्वात मोठा कार बनवण्याचा कारखाना!

बापरे! 34,000 कामगार असणारा ‘हा’ आहे जगातील सर्वात मोठा कार बनवण्याचा कारखाना!

Jun 03, 2026 | 10:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM