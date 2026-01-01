Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फुले दाम्पत्याने सुरु केली देशातील पहिली मुलींची शाळा; जाणून घ्या 01 जानेवारीचा इतिहास

१ जानेवारी १८४८ रोजी पुण्यातील भिडे वाड्यात फुले दाम्पत्यांनी ही शाळा सुरू केली. सावित्रीबाई फुले यांनी स्वतः मुलींना शिक्षणाचे धडे दिले. त्यामुळे त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका ठरल्या.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:54 AM
Jyotiba Phule Savitribai Phule started indias first school for women in Pune Bhide Wada 1 January

पुण्यातील भिडे वाड्यामध्ये जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरु केली (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

स्त्रीच्या हातामध्ये पाटी पुस्तक देणाऱ्या जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी आजच्या दिवशी देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरु केली. १ जानेवारी १८४८ रोजी पुण्यातील भिडे वाड्यात फुले दाम्पत्यांनी ही शाळा सुरू केली. सावित्रीबाई फुले यांनी स्वतः मुलींना शिक्षणाचे धडे दिले. त्यामुळे त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका ठरल्या. या ऐतिहासिक घटनेमुळे भारतात स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि समाजात स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

 

01 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1756 : निकोबार बेटांचा ताबा डेन्मार्कने घेतला आणि त्याला नवीन डेन्मार्क असे नाव दिले.
  • 1772 : लंडन क्रेडिट एक्सचेंज कंपनीने 90 युरोपियन शहरांमध्ये वापरता येणारे पहिले ट्रॅव्हलर्स चेक जारी केले.
  • 1788 : द टाइम्स ऑफ लंडनची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली.
  • 1808 : अमेरिकेत गुलामांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली.
  • 1818 : भीमा कोरेगाव येथे, एफ. एफ. स्टँटन यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या बॉम्बे नेटिव्ह इन्फंट्री बटालियनने, केवळ 500 सैनिकांसह, पेशव्यांच्या 25,000 सैन्याचा पराभव केला.
  • 1842 : बाबा पद्मनाजींचे ज्ञानोदय वृत्तपत्र सुरू झाले.
  • 1848 : महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यातील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू केली.
  • 1862 : भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात आली.
  • 1880 : विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक, जी.जी. आगरकर आणि माधवराव नामजोशी यांनी पुण्यात न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली.
  • 1883 : पुणे येथे नूतन मराठी विद्यालयाची स्थापना झाली..
  • 1899 : क्युबातील स्पॅनिश राजवट संपली.
  • 1900 : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मित्रमेळ्याची स्थापना केली.
  • 1919 : गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट अमलात आला व देशात कायदेमंडळे स्थापन झाली.
  • 1923 : चित्तरंजन दास आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वराज्य पार्टीची स्थापना केली.
  • 1932 : डॉ. नारायण परुळेकर यांनी सकाळ वृत्तपत्र सुरु केले.
  • 1983 : ARPANET अधिकृतपणे TCP/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल वापरून प्रभावीपणे इंटरनेट तयार करण्यासाठी बदलले.
  • 1995 : जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची स्थापना झाली.
  • 1999 : युरोपियन युनियनच्या 11 सदस्य राष्ट्रांमध्ये युरो चलन सुरू करण्यात आले
  • 2001 : ग्रीसने युरो चलन स्वीकारले, 12वा युरोझोन देश बनला
  • 2023 : क्रोएशियाने अधिकृतपणे युरो चलन स्वीकारले, 20 वा युरोझोन देश बनला.
01 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1662 : ‘बाळाजी विश्वनाथ भट’ – पहिला पेशवा यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 एप्रिल 1720)
  • 1879 : ‘इ. एम. फोर्स्टर’ – ब्रिटिश साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 7 जून 1970)
  • 1892 : ‘महादेव देसाई’ – स्वातंत्र्य लढ्यातील नेते आणि महात्मा गांधींचे स्वीय सहाय्यक यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 ऑगस्ट 1942)
  • 1894 : ‘सत्येंद्रनाथ बोस’ – भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 फेब्रुवारी 1974)
  • 1900 : ‘श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर’ – आग्रा घराण्याचे गायक, शास्त्रीय संगीताचे गाढे अभ्यासक व संगीत गुरू यांचा जन्म. (मृत्यू : 14 फेब्रुवारी 1974)
  • 1902 : ‘कमलाकांत वामन केळकर’ – भारतातील भूविज्ञान अध्ययनाचा पाया घालणारे वैज्ञानिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 डिसेंबर 1971)
  • 1918 : ‘शांताबाई दाणी’ – ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायी यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 ऑगस्ट 2002)
  • 1923 : ‘उमा देवी खत्री उर्फ टुन टुन’ – अभिनेत्री व गायिका यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 नोव्हेंबर 2003)
  • 1928 : ‘डॉ. मधुकर आष्टीकर’ – लेखक, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 मे 1998)
  • 1935 : ‘ओम प्रकाश चौटाला’ – हरियाणाचे 7 वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 डिसेंबर 2024)
  • 1936 : ‘राजा राजवाडे’ – साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 जुलै 1997)
  • 1941 : ‘गोवर्धन असरानी’ – चित्रपट कलाकार यांचा जन्म.
  • 1943 : ‘रघुनाथ माशेलकर’ – शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे महासंचालक, पद्मश्री, पद्मभूषण विजेते यांचा जन्म.
  • 1950 : ‘दीपा मेहता’ – भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन दिग्दर्शिका आणि पटकथालेखिका यांचा जन्म.
  • 1951 : ‘नाना पाटेकर’ – अभिनेते यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीत महायुतीत फूट; नाराज उमेदवारांचे पक्षांतर

01 जानेवारी मृत्यू दिनविशेष

  • 1515 : ‘लुई (बारावा)’ – फ्रान्सचा राजा यांचे निधन. (जन्म : 27 जून 1462)
  • 1748 : ‘जोहान बर्नोली’ – स्विस गणितज्ञ यांचे निधन.
  • 1894 : ‘हेन्‍रिच हर्ट्‌झ’ – जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 22 फेब्रुवारी 1857)
  • 1944 : ‘सर एडविन लुटेन्स’ – दिल्लीचे नगररचनाकार यांचे निधन. (जन्म : 29 मार्च 1869)
  • 1955 : ‘डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर’ – भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन.
  • 1975 : ‘शंकरराव वासुदेव किर्लोस्कर’ – उद्योजक, साहित्यिक व चित्रकार यांचे निधन. (जन्म : 8 ऑक्टोबर 1891)
  • 1989 : ‘दिनकर साक्रीकर’ – समाजवादी विचारवंत व पत्रकार यांचे निधन.
  • 2009 : ‘रामाश्रेय झा’ – संगीतकार, वादक व शास्त्रीय संगीतातील विद्वान यांचे निधन. (जन्म : 11 ऑगस्ट 1928)

Published On: Jan 01, 2026 | 10:54 AM

