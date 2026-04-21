RSS मोहन भागवत यांच्या Z+ सुरक्षेचा खर्च कोण उचलणार? मुंबई हायकोर्टाचे सरसंघचालकांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान

Mohan Bhagwat Z Plus Security : आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यांना Z प्लस सुरक्षा आहे. याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

Updated On: Apr 21, 2026 | 11:51 AM
Mumbai high court on petition against RSS Mohan Bhagwat Z+ Security

आरएसएसचे मोहन भागवत यांच्या 'Z+' सुरक्षेविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवरुन प्रश्न
  • सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी एक जनहित याचिका दाखल
  • जनहित याचिकेमध्ये सुरक्षेचा खर्च संघाने उचलण्याची मागणी
RSS Mohan Bhagwat : मुंबई : भाजपची मतृसंस्था असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस ही पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणामध्ये सक्रीय नसलेली ही संघटना राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडते. आरएसएस संघाला यंदाच्या वर्षी 100 वर्षे पूर्ण झाली असून यामुळे अनेक कार्यक्रम देखील राबवण्यात आले. या संघाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांच्या सुरक्षेबाबत मुद्दा समोर आला आहे. आरएसएस प्रमुखांना Z+ सुरक्षा दिली जाते. याचा खर्च कोण करणार यावर मुंबई हाय कोर्टाने भाष्य केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासाठी ‘झेड-प्लस’ सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत सरकारने नव्हे, तर आरएसएसने स्वतः मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेचा खर्च उचलावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या ‘झेड-प्लस’ सुरक्षेचा खर्च आरएसएसने स्वतः उचलावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर, सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेवर विचार करताना, न्यायालयाने ही याचिका अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचे नमूद केले आणि ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर किती खर्च?

याचिकाकर्त्याचा मुख्य दावा होता की, आरएसएस प्रमुखांच्या सुरक्षेचा खर्च करदात्यांनी न करता, तो आरएसएसनेच उचलावा. याचिकेत २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यात काही विशेष प्रकरणांमधील सुरक्षा खर्चाचा उल्लेख होता, परंतु हे युक्तिवाद असूनही न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याच्या मते, मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर दरमहा अंदाजे ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च होतात.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांना जून २०१५ मध्ये अखिल भारतीय स्तरावर प्रथम ‘झेड+’ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. तथापि, २०१२ पासून त्यांना महाराष्ट्र पोलिसांकडून ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा मिळत होती. जून २०१५ मध्ये, केंद्र सरकारने त्यांची सुरक्षा सीआयएसएफकडे सोपवली आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी ५८ हून अधिक सीआयएसएफ कमांडो तैनात केले.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, संभाव्य धोक्यामुळे ही सुरक्षा ‘ॲडव्हान्स्ड सिक्युरिटी लायसन्स’ (एएसएल) पर्यंत श्रेणीसुधारित करण्यात आली. ही श्रेणीसुधारित सुरक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सुरक्षेच्या बरोबरीची मानली जाते. एएसएल सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार, मोहन भागवत यांच्या कोणत्याही दौऱ्यापूर्वी स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि आरोग्य विभाग आता उच्च सतर्कतेवर असतात.

Published On: Apr 21, 2026 | 11:51 AM

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

