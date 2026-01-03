मामा राहिला बाजूला अन् भाच्याने उरकले लग्न: राहुल गांधी आले सलमानच्या रांगेत?

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, मामा लग्न करत नाहीत, पण त्यांच्या भाच्याचं लग्न होत आहे. आम्ही राहुल गांधी आणि त्यांचा भाचा रेहान वाड्रा यांचा उल्लेख करत आहोत, राहुल गांधी हे ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत.” यावर मी उत्तर दिलं, “ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे. ही तुमची चिंता नाही. राजकारणात काही नेते अविवाहित राहतात, तर काही जण त्यांच्या पत्नींना संपूर्ण देशाची काळजी करण्यासाठी एकटे सोडतात. प्रत्येकाचा स्वतःचा दृष्टिकोन असतो. सलमान खाननेही लग्न केलेले नाही.
जेव्हा दुधाचे पॅकेट सहज उपलब्ध असते, तेव्हा कोणी म्हैस का पाळेल? राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस पक्षाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्यांच्या आईला वाटते की त्यांनी कधीतरी देशाचे पंतप्रधान व्हावे. इतक्या जबाबदाऱ्या असताना, एखादी व्यक्ती लग्न कसे आणि का करेल? वरिष्ठ नेत्यांकडे त्यांच्या पत्नी आणि मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ नाही. म्हणूनच त्यांची धोरणे अशी आहेत: जर पत्नी गेली नाही तर अल्लाह माझ्याशी नातेसंबंध जोडेल!”
शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, नाती आकाशात बनतात, ती पृथ्वीवर साजरी केली जातात. माणूस विचार करत राहतो – तू माझ्या नशिबात आहेस की नाही, मी तुझ्या नशिबात आहे की नाही! काहींची अवस्था अशी असते – रामने एक जोडपे बनवले, एक आंधळा आणि दुसरा कुष्ठरोगी!’ यावर मी म्हणालो, ‘लग्न योग्य वयात आणि ओळखीच्या घरात झाले तर खूप छान होईल. प्रियंका गांधींची जुनी मैत्रीण नंदिता बेग आहे. नंदिता एक इंटीरियर डिझायनर आहे. तिची मुलगी अवीवा आणि प्रियंकाचा मुलगा रेहान लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. बालपण खूप महत्त्वाचं आहे.
जुन्या चित्रपटातील गाण्यांच्या ओळी आहेत – बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसें कला रूला ना देना! मेरे बचपन के साथी मुझे भूल ना जाना, देखो-देखो हंसे ना जमाना !! अवीवा आणि रेहान ७ वर्षांपासून प्रेमात आहेत, जे आता लग्नात रूपांतरित होणार आहे. ते निकाह असेल, चर्च लग्न असेल की सात फेऱ्या असतील हे माहित नाही. कोर्ट मॅरेज देखील शक्य आहे. समजा वर सजून येईल आणि त्याचे काका संगीत वाजवतील!
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
