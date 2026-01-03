Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मामा राहिला बाजूला अन् भाच्याने उरकले लग्न: राहुल गांधी आले सलमानच्या रांगेत?

प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहान वाड्रा याचे लग्न होत आहे. तर राहुल गांधी हे 50 वर्षाचे झाले तरी अविवाहित राहिले आहेत. यावरुन राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले.

Updated On: Jan 03, 2026 | 01:15 AM
Rahul Gandhi remained unmarried his nephew Priyanka Gandhi son Rehan Vadra got married

राहुल गांधी अविवाहित राहिले आणि त्यांच्या भाच्याचे लग्न होत आहे (फोटो - नवभारत)

Follow Us:
Follow Us:

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, मामा लग्न करत नाहीत, पण त्यांच्या भाच्याचं लग्न होत आहे. आम्ही राहुल गांधी आणि त्यांचा भाचा रेहान वाड्रा यांचा उल्लेख करत आहोत, राहुल गांधी हे ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत.” यावर मी उत्तर दिलं, “ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे. ही तुमची चिंता नाही. राजकारणात काही नेते अविवाहित राहतात, तर काही जण त्यांच्या पत्नींना संपूर्ण देशाची काळजी करण्यासाठी एकटे सोडतात. प्रत्येकाचा स्वतःचा दृष्टिकोन असतो. सलमान खाननेही लग्न केलेले नाही.

जेव्हा दुधाचे पॅकेट सहज उपलब्ध असते, तेव्हा कोणी म्हैस का पाळेल? राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस पक्षाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्यांच्या आईला वाटते की त्यांनी कधीतरी देशाचे पंतप्रधान व्हावे. इतक्या जबाबदाऱ्या असताना, एखादी व्यक्ती लग्न कसे आणि का करेल? वरिष्ठ नेत्यांकडे त्यांच्या पत्नी आणि मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ नाही. म्हणूनच त्यांची धोरणे अशी आहेत: जर पत्नी गेली नाही तर अल्लाह माझ्याशी नातेसंबंध जोडेल!”

हे देखील वाचा : महापालिका निवडणुकीत मोठा ट्वीस्ट; मनसेचे दोन उमेदवार नॉट रिचेबल, कालपासून एकही फोन नाही

शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, नाती आकाशात बनतात, ती पृथ्वीवर साजरी केली जातात. माणूस विचार करत राहतो – तू माझ्या नशिबात आहेस की नाही, मी तुझ्या नशिबात आहे की नाही! काहींची अवस्था अशी असते – रामने एक जोडपे बनवले, एक आंधळा आणि दुसरा कुष्ठरोगी!’ यावर मी म्हणालो, ‘लग्न योग्य वयात आणि ओळखीच्या घरात झाले तर खूप छान होईल. प्रियंका गांधींची जुनी मैत्रीण नंदिता बेग आहे. नंदिता एक इंटीरियर डिझायनर आहे. तिची मुलगी अवीवा आणि प्रियंकाचा मुलगा रेहान लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. बालपण खूप महत्त्वाचं आहे.

हे देखील वाचा : तुमच्या मुलाला एकटं राहायला आवडतं का? घाबरू नका, कदाचित तो असू शकतो पुढचा ‘एलोन मस्क’

जुन्या चित्रपटातील गाण्यांच्या ओळी आहेत – बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसें कला रूला ना देना! मेरे बचपन के साथी मुझे भूल ना जाना, देखो-देखो हंसे ना जमाना !! अवीवा आणि रेहान ७ वर्षांपासून प्रेमात आहेत, जे आता लग्नात रूपांतरित होणार आहे. ते निकाह असेल, चर्च लग्न असेल की सात फेऱ्या असतील हे माहित नाही. कोर्ट मॅरेज देखील शक्य आहे. समजा वर सजून येईल आणि त्याचे काका संगीत वाजवतील!

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Rahul gandhi remained unmarried his nephew priyanka gandhi son rehan vadra got married

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा
1

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण
2

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व
3

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार
4

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM