2 सामने, 20 षटकार…11 चौकार; Hardik Pandya चा विजय हजारे ट्राॅफीत कहर! नजर टाका आकडेवारीवर

भारताचा धडाकेबाज अष्टपैलू हार्दिक पंड्याने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये चंदीगडविरुद्ध बडोद्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. ८ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर हार्दिकने केवळ ३१ चेंडूत ७५ धावा फटकावल्या.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:21 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Hardik Pandya’s performance in Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने काही दिवसापासून सुरू आहेत, यामध्ये काही युवा खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली आहे तर काही भारतीय संघामध्ये खेळणारे खेळाडू देखील या स्पर्धेमध्ये विश्वचषकाआधी सामील झाले आहे. सोशल मिडियावर सध्या भारतीय संघाच्या कामगिरीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. आशिया कप फायनलच्या सामन्यामध्ये जखमी झालेला हार्दिक पांड्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये पुनरागमन केले आहे आणि तो सध्या दमदार फार्ममध्ये आहे.

तो सध्या विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने खेळत आहे, त्याने यामध्ये देखील कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताचा धडाकेबाज अष्टपैलू हार्दिक पंड्याने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये चंदीगडविरुद्ध बडोद्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. ८ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर हार्दिकने केवळ ३१ चेंडूत ७५ धावा फटकावल्या, ज्यामध्ये नऊ षटकारांचा समावेश होता. त्याने आपल्या संघाचा धावगती दर लक्षणीयरीत्या वाढवला.

शेवटच्या सामन्यात Usman Khawaja झाला भावूक, पत्नी राहेलच्या डोळ्यातही अश्रू! सिडनीतील चाहत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाटात दिला निरोप

राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर लहान चौकार होते, ज्याचा हार्दिकने पुरेपूर फायदा घेतला. त्याचा मोठा भाऊ आणि बडोद्याचा कर्णधार कृणाल बाद झाल्यानंतर २१ व्या षटकात तो सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याने फक्त ३१ चेंडूत ७५ धावा करत तुफान मैदानात उतरला. २२ व्या षटकात हार्दिकने आपले हेतू स्पष्ट केले. त्याने विशु कश्यपच्या एकाच षटकात तीन षटकार मारले. २५ व्या षटकात त्याने तरणप्रीत सिंगला लक्ष्य केले. 

त्याने तीन षटकार आणि दोन चौकार मारले, त्यानंतर एक धाव घेतली आणि केवळ १९ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दरम्यान, प्रियांशू मोलिया प्रति चेंडू धावण्याच्या दराने फलंदाजी करत होता आणि ५० धावा काढत होता. हार्दिकने निशांक बिर्लाच्या एका षटकात तीन षटकार मारत त्याचा आक्रमक खेळ सुरूच ठेवला. चंदीगडचा नवा गोलंदाज जगजीत सिंगने ३० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर हार्दिकचा हल्ला रोखला. या स्टार फलंदाजाला निखिल ठाकूरने झेलबाद केले. त्याच्या धमाकेदार खेळीत दोन चौकार आणि नऊ षटकारांचा समावेश होता. त्याने २४१.९४ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या.

हार्दिक पांड्याने शेवटच्या दोन सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने एक सामन्यामध्ये शतक झळकावले आहे तर एक सामन्यामध्ये त्याने अर्धशतक ठोकले आहे. या दोन्ही सामन्यामध्ये त्याने 20 षटकार मारले आहेत, तर 11 चौकारांचा समावेश आहे. दोन्ही सामन्यामध्ये त्याने 205 धावा केल्या आहेत. त्याचा हा फार्म विश्वचषकामध्ये असाच राहिला तर भारतीय संघासाठी फायदेशीर ठरेल.

Published On: Jan 08, 2026 | 02:21 PM

