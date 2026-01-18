Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup मध्ये सहभागी होणाऱ्या 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या भारताच्या व्हिसाबद्दल एक मोठी अपडेट

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) भारतात होणाऱ्या T20 विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या सर्व 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी व्हिसा औपचारिकता सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:37 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

T20 विश्वचषक 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत. भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. पाकिस्तानचा संघ सुरू असलेल्या तणावामुळे भारतामध्ये येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) भारतात होणाऱ्या T20 विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या सर्व 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी व्हिसा औपचारिकता सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

इंग्लंड संघात पाकिस्तानी वंशाच्या क्रिकेटपटूंमध्ये फिरकी गोलंदाज आदिल रशीद, रेहान अहमद आणि वेगवान गोलंदाज साकिब महमूद यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या संघात अली खान आणि शायान जहांगीर यांचा समावेश आहे आणि नेदरलँड्स संघात झुल्फिकार साकिब यांचा समावेश आहे. पीटीआयला कळले आहे की इंग्लंडचे खेळाडू रशीद, रेहान आणि साकिब यांचे व्हिसा अर्ज आधीच मंजूर झाले आहेत. नेदरलँड्स संघाचे सदस्य आणि कॅनडाचे सपोर्ट स्टाफ सदस्य शाह सलीम जफर यांनाही व्हिसा देण्यात आला आहे. 

T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

यूएई, अमेरिका, इटली, बांगलादेश आणि कॅनडाच्या संघांमध्ये समाविष्ट असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकत्वाच्या किंवा पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना आणि अधिकाऱ्यांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या संघांसाठी आवश्यक व्हिसाची प्रक्रिया पुढील आठवड्यात नियोजित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सहभागींना व्हिसा देण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी आहे. सहयोगी आणि पूर्ण सदस्य देशांमध्ये पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंचे प्रतिनिधित्व पाहता प्रक्रियेला गती देणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. 

आयसीसीच्या या प्रक्रियेत अनेक संघांमधील क्रिकेटपटू, अधिकारी आणि स्टँडबाय खेळाडूंचा समावेश आहे, यावरून असे दिसून येते की जगातील सर्वोच्च क्रिकेट संस्था शेवटच्या क्षणी कोणत्याही गुंतागुंती टाळू इच्छिते. सर्व खेळाडू आणि अधिकृत व्हिसा अर्ज कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय प्रक्रिया केले जातील याची खात्री करण्यासाठी आयसीसी जगभरातील विविध शहरांमधील भारतीय उच्चायुक्तांशी सतत संपर्कात आहे. प्रलंबित प्रकरणे निर्धारित वेळेत सुरळीतपणे सोडवली जातील असे आश्वासन आयसीसीला मिळाले आहे. 

टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे आणि तोपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होतील असा आयसीसीला विश्वास आहे. पाकिस्तानी वंशाच्या भारतीय व्हिसा अर्जदारांची कसून तपासणी केली जात आहे, त्यामुळे प्रक्रियेला नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.

