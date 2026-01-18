T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात बांगलादेशच्या सहभागाबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. बांगलादेशला त्यांचे सामने भारतात खेळायचे नाहीत. यासाठी त्यांनी प्रथम आयसीसीकडे त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली, जी आयसीसीने मान्य केली नाही. त्यानंतर, बांगलादेशने पुन्हा आयसीसीचा दरवाजा ठोठावला आणि त्यांचा गट बदलण्याची विनंती केली. बांगलादेशला ग्रुप बी मध्ये आयर्लंडसोबत बदलायचे आहे. आयर्लंडचा संघ ग्रुप सी मध्ये असेल आणि भारतात खेळेल, तर आयर्लंडचे सर्व लीग फेज सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. आयर्लंड क्रिकेट बोर्डानेही यावर एक निवेदन जारी केले आहे.
आयसीसीला बांगलादेशकडून त्यांच्या गट क ऐवजी गट ब मध्ये स्थान देण्याची आणि त्यांना आयर्लंडच्या जागी स्थान देण्याची विनंती मिळाली आहे, जेणेकरून बांगलादेश त्यांचे सर्व गट स्टेज सामने श्रीलंकेत खेळू शकेल, जे स्पर्धेचे सह-यजमान आहे. ही बैठक शनिवारी झाली, ज्यामध्ये बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे गट अदलाबदल करण्याबाबत चर्चा केली होती. तथापि, क्रिकेट आयर्लंडने म्हटले आहे की त्यांना ‘ठोस आश्वासन’ मिळाले आहे की त्यांच्या विश्वचषक वेळापत्रकात कोणताही बदल होणार नाही. क्रिकेट आयर्लंडने असेही म्हटले आहे की ते त्यांचे सर्व विश्वचषक सामने श्रीलंकेत खेळतील.
क्रिकेट आयर्लंडच्या एका अधिकाऱ्याने क्रिकबझला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्हाला ठोस आश्वासन मिळाले आहे की आम्ही मूळ वेळापत्रकाच्या पलीकडे जाणार नाही. आम्ही निश्चितपणे श्रीलंकेत गट स्टेज खेळू.” आयर्लंड गट ब मध्ये आहे, ज्यामध्ये श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे आणि ओमान यांचा समावेश आहे. बांगलादेश, वेस्ट इंडिज, इटली, इंग्लंड आणि नेपाळसह गट क मध्ये आहेत. बांगलादेश त्यांचे तीन सामने कोलकातामध्ये आणि एक मुंबईत खेळेल. सुरुवातीला, बीसीबीने आयसीसीला स्पष्टपणे सांगितले होते की ते भारतात विश्वचषक सामने खेळणार नाहीत.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, “चर्चेदरम्यान, बीसीबीने आयसीसीला बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत आयोजित करण्याची औपचारिक विनंती पुन्हा केली. बोर्डाने संघ, बांगलादेशी चाहते, मीडिया आणि इतर भागधारकांच्या सुरक्षिततेबाबत बांगलादेश सरकारचे विचार आणि चिंता देखील सामायिक केल्या. चर्चा रचनात्मक, सकारात्मक आणि व्यावसायिक पद्धतीने पार पडली, सर्व पक्षांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उघडपणे चर्चा केली. इतर गोष्टींबरोबरच, कमीतकमी लॉजिस्टिक समायोजनांसह बाबी सुलभ करण्यासाठी बांगलादेशला वेगळ्या गटात पाठवण्याची शक्यता देखील चर्चेत आली.”