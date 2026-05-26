  • Arshdeep Singh Suddenly Removed 200 Posts From Instagram Took Step After Tilak Verma Controversy

अर्शदीप सिंहच्या Instagram वरून 200 पेक्षा अधिक पोस्ट गायब? Viral Video ही दिसेना, काय आहे गडबड

Updated On: May 26, 2026 | 04:43 PM IST
सारांश

वादग्रस्त कामगिरी आणि खराब इकॉनॉमी रेटमुळे टीकेला सामोरे जाणाऱ्या वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने, विराट कोहलीसोबतच्या व्हायरल व्हिडिओसह आपल्या इन्स्टाग्रामवरून २०० हून अधिक पोस्ट्स डिलीट केल्या आहेत.

अर्शदीप सिंहने का केले व्हिडिओ डिलीट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • अर्शदीप सिंहने का केले इन्स्टाग्रामवरील फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट 
  • विराटसह व्हायरल व्हिडिओही केला डिलीट 
  • नक्की काय घडले? 
भारतीय आणि पंजाब किंग्सचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. त्याच्या मैदानातील कामगिरीपेक्षा त्याच्या सोशल मीडियावरील वादांनी अधिक लक्ष वेधून घेतले आहे. मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज तिलक वर्माबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीपासून ते चाहत्यांसोबतच्या ऑनलाइन वादांपर्यंत, गेल्या काही आठवड्यांपासून अर्शदीप ट्रोलर्सचे वारंवार लक्ष्य बनला आहे.

अर्शदीप सिंगचे धक्कादायक पाऊल

या तीव्र टीका आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्शदीप सिंहने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याने आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून २०० हून अधिक पोस्ट्स एकतर डिलीट केल्या आहेत किंवा आर्काइव्ह केल्या आहेत. या डिलीट केलेल्या डेटामध्ये २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील टीम इंडियाचा महान फलंदाज विराट कोहलीसोबतचा त्याचा एक अत्यंत लोकप्रिय आणि व्हायरल झालेला रील व्हिडिओ देखील समाविष्ट आहे. त्याने हे सर्व डिलीट केले आहे.

अचानक इन्स्टाग्राम प्रोफाइल केले रिते 

अर्शदीपच्या या कृतीने सोशल मीडियावर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पूर्वी शेकडो पोस्ट्स होत्या, पण आता फक्त ४४ दिसत आहेत. सेलिब्रिटी सहसा ब्रँड मेकओव्हर किंवा वादानंतर त्यांची सोशल मीडिया खाती स्वच्छ करतात, पण अर्शदीपच्या बाबतीत, हे प्रकरण अलीकडील टीकेशी जोडले जात आहे. सध्या, अर्शदीप सिंग किंवा त्याच्या पीआर टीमने या कृतीबद्दल कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

तिलक वर्मा वाद काय होता?

या महिन्याच्या सुरुवातीला, अर्शदीप सिंहने एक व्हिडिओ शेअर केला होता, जो भारतीय संघसहकाऱ्यांमधील एक हलकाफुलका विनोद म्हणून चित्रित करण्यात आला होता. तथापि, अर्शदीपच्या काही शब्दांमुळे सोशल मीडियावर गदारोळ माजला. व्हिडिओमध्ये, अर्शदीप सिंगने मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज तिलक वर्माला गंमतीने ‘काळा’ म्हटले. 

त्याने तिलकला विचारले की त्याने सनस्क्रीन लावले आहे का. त्यानंतर त्याने नमन धीरकडे बोट दाखवून त्याला ‘पंजाबची खरी चमक’ म्हटले. व्हिडिओ समोर येताच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी अर्शदीपवर वंशवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आणि त्याच्यावर तीव्र टीका केली. तथापि, अर्शदीप आणि तिलक वर्मा दोघेही आतापर्यंत या संपूर्ण वादावर गप्प राहिले आहेत.

त्याने विकेट्स घेतल्या, पण खूप धावा दिल्या

हा आयपीएल २०२६ चा हंगाम अर्शदीप सिंहसाठी संमिश्र स्वरूपाचा आणि खूप महागडा ठरला. पंजाब किंग्सकडून खेळताना, तो संघाचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता, त्याने १४ सामन्यांमध्ये १४ विकेट्स घेतल्या. विकेट्स घेऊनही, तो गोलंदाजीच्या बाबतीत कमी पडत असल्याचे दिसले. त्याने संपूर्ण हंगामात अनेक वाईड चेंडू टाकले आणि १०.२० च्या अत्यंत खराब इकॉनॉमी रेटने धावा दिल्या. शेवटच्या षटकांमधील ही कमजोरी संघाच्या पराभवाचे प्रमुख कारण ठरली. मागील हंगामातील उपविजेता पंजाब किंग्स, यावर्षी पहिल्या सातपैकी सहा सामने जिंकूनही, अखेरीस केवळ एका गुणाने प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला, ज्यामुळे संघावर तसेच अर्शदीपवर दबाव वाढला.

