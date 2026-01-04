मुस्तफिजूर रहमानला IPL मधून काढून टाकल्यानंतर बांग्लादेश संतप्त, T20 World Cup धोक्यात

बीसीसीआयच्या सूचनांनुसार, केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून सोडले. बांगलादेशमध्ये सध्या एक मोठा वाद सुरू आहे, ज्यामुळे रहमानला केकेआरमधून सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बांगलादेश सरकारला हे आवडले नाही आणि त्यांनी आता भारतात होणारे त्यांचे टी२० विश्वचषक सामने हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आयसीसीला संदेश पाठवून त्यांचे सामने पुन्हा वेळापत्रकबद्ध करण्याची विनंती केली आहे.
बांगलादेशमध्ये सध्या हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. म्हणूनच बीसीसीआयने मुस्तफिजूरला आयपीएलमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी आता या प्रकरणावर आपले मौन सोडले आहे आणि फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने कोलकाता नाईट रायडर्सला बांगलादेशी क्रिकेटपटू मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. मी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो आणि त्याचा विरोध करतो. क्रीडा मंत्रालयातील एक नेता म्हणून, मी बांगलादेश क्रिकेट मंडळाला संपूर्ण प्रकरण आयसीसीला स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
नझरुल पुढे म्हणाले, “बोर्डाने हे स्पष्ट करावे की जर बांगलादेशी क्रिकेटपटू करार असूनही भारतात खेळू शकत नाहीत, तर बांगलादेश विश्वचषकासाठी आपला संपूर्ण संघ भारतात पाठवणे सुरक्षित मानत नाही. मी बोर्डाला बांगलादेशचे विश्वचषक सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मी माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांना बांगलादेशमध्ये आयपीएल सामने दाखवणे बंद करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही बांगलादेश, बांगलादेशी क्रिकेट किंवा बांगलादेशी क्रिकेटपटूंचा अनादर सहन करणार नाही. गुलामगिरीचे दिवस संपले आहेत.”
Bangladesh’s Adviser to the Ministry of Youth & Sports, Dr Asif Nazrul has asked BCB to write to ICC requesting their T20 World Cup matches to be moved to Sri Lanka. pic.twitter.com/T1wukniid8 — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) January 3, 2026
भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांमधील तणाव आता क्रिकेटवरही परिणाम करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने मर्यादित षटकांच्या मालिकेची घोषणा केली, ज्यामध्ये तारखा आणि ठिकाणांची माहिती देण्यात आली. अहवाल असे सूचित करतात की बीसीसीआय सध्या बांगलादेश दौऱ्यावर येण्यास तयार नाही. गेल्या वर्षी, भारतीय क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही मालिका रद्द केली होती. पुन्हा अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते.
🚨 BIG UPDATE ON INDIA Vs BANGLADESH SERIES 🚨 – The BCCI has put the proposed white ball series of India Vs Bangladesh in August on hold. (TOI). pic.twitter.com/1yJ7r5FNY5 — Tanuj (@ImTanujSingh) January 3, 2026