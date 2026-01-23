भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांनी गुरुवारी बांगलादेशसोबतच्या क्रिकेट संबंधांबद्दलचे प्रश्न बाजूला ठेवले. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी बांगलादेश आपला संघ भारतात पाठवणार नाही यावर ठाम आहे. आयसीसीने अलीकडेच बांगलादेशची स्थळ बदलण्याची विनंती नाकारली. रायपूरमध्ये मिथुन मनहास यांना याबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की ते भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना पाहण्यासाठी तिथे आले होते.
बीसीसीआयने या प्रकरणावर कडक मौन बाळगले आहे, विशेषतः मनहासने, ज्याने स्वतःला प्रेस रिलीझपुरते मर्यादित ठेवले आहे. आयसीसीने बुधवारी इशारा दिला की बांगलादेशने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात त्यांचा सहभाग निश्चित करावा अन्यथा रेलीगेशनचा धोका पत्करावा. बीसीसीआयने म्हटले आहे की बांगलादेशच्या खेळाडूंना भारतात कोणत्याही सुरक्षेच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. टी-२० विश्वचषकासाठी बांगलादेशऐवजी स्कॉटलंडची निवड होण्याची अपेक्षा आहे.
U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत
बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी राष्ट्रीय संघाच्या खेळाडूंशी बोलल्यानंतर सांगितले की आयसीसीचे सुरक्षा मूल्यांकन अस्वीकार्य आहे. त्यांनी खेळाडू, पत्रकार आणि समर्थकांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अद्याप सोडवले गेलेले नाहीत यावर भर दिला आणि सामने श्रीलंकेत हलवल्यास बांगलादेश सहभागी होण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
नझरुल यांनी सांगितले की हा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सुरक्षेतील त्रुटींचे संभाव्य परिणाम स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या खर्चापेक्षा खूपच जास्त असतील. बांगलादेश २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील चार सामने भारतात खेळणार आहे. तीन सामने कोलकाता आणि एक मुंबईत खेळला जाईल.
#WATCH | Chhattisgarh: BCCI President Mithun Manhas reaches Raipur airport. He says, “I have come here for the second T20 match between India and New Zealand in Raipur.” pic.twitter.com/0RYAd9ji2k — ANI (@ANI) January 22, 2026
बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर तणाव वाढला, काही अज्ञात घडामोडींमुळे बांगलादेशने चिंतेचे एक नवीन कारण म्हणून हा युक्तिवाद केला. तथापि, आयसीसीने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की बांगलादेशची परिस्थिती एका वेगळ्या आणि असंबंधित देशांतर्गत लीगच्या मुद्द्याशी जोडली जात आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की स्वतंत्र सुरक्षिततेच्या निष्कर्षांशिवाय उपकरणे हलवल्याने मोठे लॉजिस्टिक आव्हान निर्माण होईल आणि एक समस्याप्रधान मिसाल निर्माण होईल.