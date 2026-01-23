Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Bcci President Mithun Manhas Reaction On India Bangladesh Dispute Goes Viral Watch Video

भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

बीसीसीआयने विश्वचषकामधून बांग्लादेशला वगळल्यानंतर प्रकरणावर कडक मौन बाळगले आहे, विशेषतः मनहासने, ज्याने स्वतःला प्रेस रिलीझपुरते मर्यादित ठेवले आहे. या वादा दरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:54 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांनी गुरुवारी बांगलादेशसोबतच्या क्रिकेट संबंधांबद्दलचे प्रश्न बाजूला ठेवले. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी बांगलादेश आपला संघ भारतात पाठवणार नाही यावर ठाम आहे. आयसीसीने अलीकडेच बांगलादेशची स्थळ बदलण्याची विनंती नाकारली. रायपूरमध्ये मिथुन मनहास यांना याबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की ते भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना पाहण्यासाठी तिथे आले होते.

बीसीसीआयने या प्रकरणावर कडक मौन बाळगले आहे, विशेषतः मनहासने, ज्याने स्वतःला प्रेस रिलीझपुरते मर्यादित ठेवले आहे. आयसीसीने बुधवारी इशारा दिला की बांगलादेशने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात त्यांचा सहभाग निश्चित करावा अन्यथा रेलीगेशनचा धोका पत्करावा. बीसीसीआयने म्हटले आहे की बांगलादेशच्या खेळाडूंना भारतात कोणत्याही सुरक्षेच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. टी-२० विश्वचषकासाठी बांगलादेशऐवजी स्कॉटलंडची निवड होण्याची अपेक्षा आहे.

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी राष्ट्रीय संघाच्या खेळाडूंशी बोलल्यानंतर सांगितले की आयसीसीचे सुरक्षा मूल्यांकन अस्वीकार्य आहे. त्यांनी खेळाडू, पत्रकार आणि समर्थकांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अद्याप सोडवले गेलेले नाहीत यावर भर दिला आणि सामने श्रीलंकेत हलवल्यास बांगलादेश सहभागी होण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

नझरुल यांनी सांगितले की हा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सुरक्षेतील त्रुटींचे संभाव्य परिणाम स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या खर्चापेक्षा खूपच जास्त असतील. बांगलादेश २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील चार सामने भारतात खेळणार आहे. तीन सामने कोलकाता आणि एक मुंबईत खेळला जाईल.

बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर तणाव वाढला, काही अज्ञात घडामोडींमुळे बांगलादेशने चिंतेचे एक नवीन कारण म्हणून हा युक्तिवाद केला. तथापि, आयसीसीने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की बांगलादेशची परिस्थिती एका वेगळ्या आणि असंबंधित देशांतर्गत लीगच्या मुद्द्याशी जोडली जात आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की स्वतंत्र सुरक्षिततेच्या निष्कर्षांशिवाय उपकरणे हलवल्याने मोठे लॉजिस्टिक आव्हान निर्माण होईल आणि एक समस्याप्रधान मिसाल निर्माण होईल.

Web Title: Bcci president mithun manhas reaction on india bangladesh dispute goes viral watch video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम
1

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत
2

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर
3

IND vs NZ : या तरुण गोलंदाजाला मिळणार संधी! दोन्ही संघाच्या Playing 11 मध्ये होणार बदल, टीम इंडियाची नजर दुसऱ्या विजयावर

T20 World Cup 2026 आधी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये मोठे बदल! दोन धासू खेळाडूंची झाली संघात एंन्ट्री
4

T20 World Cup 2026 आधी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये मोठे बदल! दोन धासू खेळाडूंची झाली संघात एंन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

भारत-बांग्लादेश वादावर BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची प्रतिक्रिया Viral, पहा Video

Jan 23, 2026 | 01:54 PM
Kolhapur News : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात निर्बंध लागू; सकाळी सहापासून…

Kolhapur News : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात निर्बंध लागू; सकाळी सहापासून…

Jan 23, 2026 | 01:44 PM
OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

Jan 23, 2026 | 01:41 PM
आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

Jan 23, 2026 | 01:35 PM
स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?

स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?

Jan 23, 2026 | 01:30 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
50 दिवसांपासून बेपत्ता झालेले मंत्र्यांचे सुपुत्र अखेर पोलिसांना शरण! महाड निवडणूक मारहाण प्रकरणात ट्वीस्ट

50 दिवसांपासून बेपत्ता झालेले मंत्र्यांचे सुपुत्र अखेर पोलिसांना शरण! महाड निवडणूक मारहाण प्रकरणात ट्वीस्ट

Jan 23, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM