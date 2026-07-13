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राडा होणार पण BCCI नाही ऐकणार! Team India मध्ये येण्यासाठी Suryakumar Yadav ला करावे लागेल ‘हे’ काम

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सूर्यकुमार यादव सध्या भारतीय टी 20 संघाच्या निवडीमध्ये नसला तरी तो या शर्यतीमधून पूर्णपणे बाहेर गेलेला नाही.

राडा होणार पण BCCI नाही ऐकणार! Team India मध्ये येण्यासाठी Suryakumar Yadav ला करावे लागेल ‘हे’ काम

सूर्यकुमार यादव (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सूर्यकुमार यादवने जिंकवून दिला 2024 चा टी 20 वर्ल्डकप 
  • बीसीसीआयने दिले सूर्यकुमारचे यादवच्या परतीचे संकेत 
  • श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वर भारतीय संघाने गमावल्या दोन मालिका 
Indian Cricket Team: सध्या भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत आहे. सूर्यकुमार यादवचा आयपीएलमध्ये फॉर्म खराब असल्याने त्याच्याकडून भारतीय संघाचे टी 20 कर्णधारपद काढून घेण्यात आले होते आणि श्रेयस अय्यरवर नवीन जबाबदारी सोपविण्यात आली. मात्र त्याला देखील अद्याप कर्णधार म्हणून एकही सामना जिंकता आलेला नाही. त्यामुळे सूर्यकुमार यादवचे भारतीय टी 20 संघात पुनरागमन होणार का हे पहावे लागणार आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सूर्यकुमार यादव सध्या भारतीय टी 20 संघाच्या निवडीमध्ये नसला तरी तो या शर्यतीमधून पूर्णपणे बाहेर गेलेला नाही. भारतीय क्रिकेट संघाचा धडाकेबाज फलंदाज सूर्यकुमार यादव सध्या टीम इंडियाच्या मुख्य योजनेतून बाहेर असला, तरी त्याच्यासाठी राष्ट्रीय संघाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत.

जर का सूर्यकुमार यादवने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने रन्स केल्या अन् आपला फॉर्म परत मिळवला, तर त्याचे निश्चितच भारतीय टी 20 संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता असणार आहे. टी२० विश्वचषक २०२६ च्या जेतेपदानंतर सूर्याच्या फॉर्ममध्ये मोठी घसरण झाली होती. त्यामुळे आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात त्याला संधी दिली गेली नाही. तसेच त्याआधी त्याचे कर्णधारपद काढून घेण्यात आले.

वाद पेटवला पण Suryakumar Yadav च्या ‘त्या’ पोस्टने सगळे चित्र स्पष्ट; म्हणाला, ‘मला भारतीय…’

भारतीय टी 20 संघात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. बीसीसीआयने आयपीएलमध्ये खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या सूर्यकुमार यादवला संघात स्थान दिले नाही. तसेच त्याचे कर्णधारपद देखील काढून घेतले होते. मात्र श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र बीसीसीआयचा हा निर्णय चुकल्याचे दिसून येत आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने दोन मालिका गमावल्या आहेत. त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि श्रेयस अय्यरवर दबाव वाढत आहे. लवकरच मोठे बदल भारतीय संघात होण्याची शक्यता आहे.

वाद पेटवला पण Suryakumar Yadav च्या ‘त्या’ पोस्टने सगळे चित्र स्पष्ट; म्हणाला, ‘मला भारतीय…’

काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

माझ्या नावाने सोशल मिडियावर एक विधान चुकीच्या पद्धतीने फिरवले जात आहे. मात्र मी असे कोणतेही विधान केलेले नाही. अशा स्वरूपाच्या माहितीवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. तसेच ती पुढे शेयर करू नका. मी नाराज नाही. भारतीय क्रिकेट आणि माझे सहकारी व या खेळाच्याप्रती मला पूर्ण आदर आहे. मला भारतीय संघांसाठी खूप आनंद झाला आहे. मी त्यांना चांगल्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. सर्व खेळाडू मैदानावर 100 टक्के मेहनत करत आहेत. त्यांना माझा नहेमी पूर्ण पाठिंबा असेल.

Web Title: Bcci statement to suryakumar yadav return to team india cricket news

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Published On: Jul 13, 2026 | 06:26 PM

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