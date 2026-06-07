ENG vs NZ: लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती, पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय; नेमकं काय घडलं?

पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ ३९.४ षटकांत १४० धावांत सर्वबाद झाला. हॅरी ब्रूकशिवाय संघातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला विशेष प्रभाव पाडता आला नाही; ब्रूकने ७१ चेंडूंत ५६ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त, सलामीवीर बेन डकेटने ३७ चेंडूंत १९ धावा, एमिलिओ गेने १४ चेंडूंत ८ धावा आणि बेन स्टोक्सने २३ चेंडूंत १२ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून पहिल्या डावात काईल जेमिसनने ५ आणि नॅथन स्मिथने ३ बळी घेतले.
England take the five remaining wickets before lunch to start their Test summer with a win at Lord’s! Scorecard: https://t.co/7J4h4qaMJi pic.twitter.com/3mV9Yas96I — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 7, 2026
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१४० धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ २९.५ षटकांत ११३ धावांत सर्वबाद झाला. केन विल्यमसन आणि रचिन रवींद्र यांना खातेही उघडता आले नाही, तर कर्णधार टॉम लॅथम १ धाव काढून बाद झाला. काईल जेमिसन हा संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने २९ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सनेही ३९ चेंडूंत ३४ धावा केल्या. इंग्लंडकडून पहिल्या डावात ऑली रॉबिन्सनने ५ बळी घेतले.
पहिल्या डावात २७ धावांची आघाडी घेतल्यानंतर, इंग्लंडने दुसऱ्या डावात १० गडी गमावून २२६ धावा केल्या. एमिलिओ गे हा संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने ९५ चेंडूंत ५७ धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडकडून नॅथन स्मिथने दुसऱ्या डावात सहा बळी घेतले. २५४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ अवघ्या ४०.३ षटकांत १३८ धावांत सर्वबाद झाला. डेव्हन कॉनवेने ९१ चेंडूंत ४१ धावा केल्या, तर ग्लेन फिलिप्सने ५२ चेंडूंत ४४ धावा केल्या. इंग्लंडकडून दुसऱ्या डावात गस ॲटकिन्सनने पाच बळी घेतले. परिणामी, इंग्लंडने हा सामना ११५ धावांनी जिंकला आणि सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
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