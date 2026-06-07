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ENG vs NZ: लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती, पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 07, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

ENG vs NZ 1st Test: इंग्लंडच्या संघाने न्यूझीलंडविरुद्धची सुरू असलेली तीन सामन्यांची कसोटी मालिका जिंकली आहे. या सामन्यात गोलंदाजांचे कौशल्य दिसून आले.

ENG vs NZ: लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती, पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय; नेमकं काय घडलं?
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विस्तार
  • लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडने पत्करली शरणागती!
  • पहिल्या डावात १४० धावांवर ऑलआऊट होऊनही इंग्लंडचा शानदार विजय
  • नेमकं काय घडलं?
ENG NZ 1st Test Highlights: इंग्लंड आणि न्यूझीलंड (ENG vs NZ) यांच्यात तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ४ जून रोजी सुरू झाला. इंग्लंडने शानदार कामगिरी करत हा सामना चोथ्या दिवशी ११५ धावांनी जिंकला. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले, तर फलंदाजांना धावा काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हॅरी ब्रूकने पहिल्या डावात अर्धशतक झळकावले, परंतु दुसऱ्या डावात तो खाते न उघडताच बाद झाला.

इंग्लंडने पहिल्या डावात केल्या १४० धावा केल्या

पहिल्या डावात इंग्लंडचा संघ ३९.४ षटकांत १४० धावांत सर्वबाद झाला. हॅरी ब्रूकशिवाय संघातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला विशेष प्रभाव पाडता आला नाही; ब्रूकने ७१ चेंडूंत ५६ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त, सलामीवीर बेन डकेटने ३७ चेंडूंत १९ धावा, एमिलिओ गेने १४ चेंडूंत ८ धावा आणि बेन स्टोक्सने २३ चेंडूंत १२ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून पहिल्या डावात काईल जेमिसनने ५ आणि नॅथन स्मिथने ३ बळी घेतले.

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१४० धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ २९.५ षटकांत ११३ धावांत सर्वबाद झाला. केन विल्यमसन आणि रचिन रवींद्र यांना खातेही उघडता आले नाही, तर कर्णधार टॉम लॅथम १ धाव काढून बाद झाला. काईल जेमिसन हा संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने २९ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सनेही ३९ चेंडूंत ३४ धावा केल्या. इंग्लंडकडून पहिल्या डावात ऑली रॉबिन्सनने ५ बळी घेतले.

इंग्लंडचा विजय

पहिल्या डावात २७ धावांची आघाडी घेतल्यानंतर, इंग्लंडने दुसऱ्या डावात १० गडी गमावून २२६ धावा केल्या. एमिलिओ गे हा संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला; त्याने ९५ चेंडूंत ५७ धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडकडून नॅथन स्मिथने दुसऱ्या डावात सहा बळी घेतले. २५४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ अवघ्या ४०.३ षटकांत १३८ धावांत सर्वबाद झाला. डेव्हन कॉनवेने ९१ चेंडूंत ४१ धावा केल्या, तर ग्लेन फिलिप्सने ५२ चेंडूंत ४४ धावा केल्या. इंग्लंडकडून दुसऱ्या डावात गस ॲटकिन्सनने पाच बळी घेतले. परिणामी, इंग्लंडने हा सामना ११५ धावांनी जिंकला आणि सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

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Web Title: Eng vs nz lords test england wins after 140 all out in first innings

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Published On: Jun 07, 2026 | 06:11 PM

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