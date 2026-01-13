IND vs NZ 2nd ODI Playing 11 : आयुष बदोनी पदार्पण करणार, अर्शदीप सिंग पुन्हा आऊट? कसा असेल भारताचा संभाव्य प्लेइंग 11

India vs New Zealand 2nd ODI Match 11 : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला जाईल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पहिला एकदिवसीय सामना चार विकेट्सने जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता त्यांचे लक्ष राजकोटमधील दुसरा एकदिवसीय सामना जिंकून मालिकेत अजिंक्य आघाडी घेण्यावर असेल.
पहिल्या एकदिवसीय सामन्याप्रमाणे दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये बदल होतील. कारण स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे उर्वरित मालिकेतून बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयने त्याच्या जागी आयुष बदोनीची निवड केली आहे. परिणामी, दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताच्या अंतिम इलेव्हनमध्ये सुंदरची जागा कोण घेणार याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे.
U-19 World Cup 2026 : वैभव सुर्यवंशी – आयुष म्हात्रेवर असणार नजर! वेळापत्रक, संघ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग तपशील मिळवा एका क्लिकवर
सुंदर (वॉशिंग्टन सुंदर रिप्लेसमेंट) ऐवजी बीसीसीआयने २६ वर्षीय आयुष बदोनी (आयुष बदोनी पदार्पण) याचा संघात समावेश केला. आता दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात (IND vs NZ, दुसरा एकदिवसीय सामना) दिल्लीचा क्रिकेटपटू आयुषला दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सचा भाग असलेल्या आयुषला राजकोटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये संधी मिळू शकते.
जर आयुषची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड झाली नाही, तर सुंदरची जागा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी घेईल, जो त्याच्या संधीची वाट पाहत आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात २३ चेंडूत २९ धावा काढत हर्षित राणाला ७ व्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली.
🚨 JUST IN 🚨 Ayush Badoni has received a maiden call-up to the India ODI squad, coming in as a replacement for Washington Sundar. He will link up with the squad in Rajkot, the venue for the second ODI.#INDvNZ pic.twitter.com/pR5OkMO5YU — Cricbuzz (@cricbuzz) January 12, 2026
वडोदरा येथील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यातून अर्शदीप सिंगला वगळण्यात आले. या निर्णयावर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली, कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत अर्शदीप सिंग सर्वात किफायतशीर गोलंदाज होता, तरीही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले नाही. जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत, संघ व्यवस्थापनाने मोहम्मद सिराजला वेगवान आक्रमणाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्याला प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा यांनी साथ दिली.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), आयुष बडोनी/नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज