Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd Odi Playing 11 Ayush Badoni To Make Debut What Will Be India Probable Playing 11

IND vs NZ 2nd ODI Playing 11 : आयुष बदोनी पदार्पण करणार, अर्शदीप सिंग पुन्हा आऊट? कसा असेल भारताचा संभाव्य प्लेइंग 11

पहिल्या एकदिवसीय सामन्याप्रमाणे दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये बदल होतील. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताच्या अंतिम इलेव्हनमध्ये सुंदरची जागा कोण घेणार याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 03:09 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand 2nd ODI Match 11 : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला जाईल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पहिला एकदिवसीय सामना चार विकेट्सने जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता त्यांचे लक्ष राजकोटमधील दुसरा एकदिवसीय सामना जिंकून मालिकेत अजिंक्य आघाडी घेण्यावर असेल. 

पहिल्या एकदिवसीय सामन्याप्रमाणे दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये बदल होतील. कारण स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे उर्वरित मालिकेतून बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयने त्याच्या जागी आयुष बदोनीची निवड केली आहे. परिणामी, दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताच्या अंतिम इलेव्हनमध्ये सुंदरची जागा कोण घेणार याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे.

U-19 World Cup 2026 : वैभव सुर्यवंशी – आयुष म्हात्रेवर असणार नजर! वेळापत्रक, संघ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग तपशील मिळवा एका क्लिकवर

सुंदर (वॉशिंग्टन सुंदर रिप्लेसमेंट) ऐवजी बीसीसीआयने २६ वर्षीय आयुष बदोनी (आयुष बदोनी पदार्पण) याचा संघात समावेश केला. आता दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात (IND vs NZ, दुसरा एकदिवसीय सामना) दिल्लीचा क्रिकेटपटू आयुषला दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सचा भाग असलेल्या आयुषला राजकोटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये संधी मिळू शकते.

जर आयुषची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड झाली नाही, तर सुंदरची जागा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी घेईल, जो त्याच्या संधीची वाट पाहत आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात २३ चेंडूत २९ धावा काढत हर्षित राणाला ७ व्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली.

अर्शदीप सिंगला पुन्हा वगळले जाईल का?

वडोदरा येथील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यातून अर्शदीप सिंगला वगळण्यात आले. या निर्णयावर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली, कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत अर्शदीप सिंग सर्वात किफायतशीर गोलंदाज होता, तरीही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले नाही. जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत, संघ व्यवस्थापनाने मोहम्मद सिराजला वेगवान आक्रमणाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्याला प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा यांनी साथ दिली.

दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताचा संभाव्य प्लेइंग ११

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), आयुष बडोनी/नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज

Web Title: Ind vs nz 2nd odi playing 11 ayush badoni to make debut what will be india probable playing 11

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
3

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
4

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

Jan 22, 2026 | 04:20 PM
Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Jan 22, 2026 | 04:12 PM
 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 04:06 PM
गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

Jan 22, 2026 | 03:55 PM
Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Jan 22, 2026 | 03:53 PM
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Jan 22, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM