IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

India vs New Zealand 2nd T20I pitch report : मालिकेची शानदार सुरुवात विजयाने केल्यानंतर, टीम इंडिया २३ जानेवारी रोजी दुसऱ्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडशी सामना करेल. भारतीय संघाची आता दुसऱ्या विजयावर नजर असणार आहे. नागपूरमधील भारतीय संघाचा डाव सुपरहिट होता. अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंग यांनी फलंदाजीने धुमाकूळ घातला. अभिषेकने ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या, तर रिंकूने २० चेंडूत ४४ धावा केल्या.
त्याचबरोबर भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याच्या खराब फार्मनंतर सुर्याने पहिल्या सामन्यामध्ये 31 धावांची खेळी खेळून चाहत्यांना दिलासा दिला. भारताच्या २३९ धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना न्यूझीलंडने १९० धावा केल्या. पहिल्या टी-२० मध्ये एकूण ४२८ धावा झाल्या. दुसऱ्या सामन्यातही चाहत्यांना चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव अपेक्षित असेल. नागपूरप्रमाणे रायपूरमध्येही फलंदाजांचे वर्चस्व राहील की गोलंदाजांचे वर्चस्व राहील हे जाणून घेऊया.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या मैदानावरील खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही आधार देते. खेळपट्टीतील ओलावा असल्याने, सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांचा वरचष्मा असतो.
काही षटकांनंतर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली होते. रायपूरमध्ये फिरकीपटूही चेंडू फिरवतात. दुसऱ्या टी-२० मध्ये तुम्हाला फारसे धावा दिसणार नाहीत, पण हा सामना रोमांचक होण्याची खात्री आहे.
A commanding performance! 🔝#TeamIndia win by 4⃣8⃣ runs in Nagpur to take a 1⃣-0⃣ lead in the 5-match T20I series 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BuAT0BluHk — BCCI (@BCCI) January 21, 2026
रायपूरच्या या मैदानावर आतापर्यंत फक्त एकच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने नऊ विकेट गमावल्या आणि फक्त १७४ धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघाला फक्त १५४ धावा करता आल्या. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांव्यतिरिक्त, येथे एकूण १० टी-२० सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये फक्त एकाच संघाने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.
टीम इंडियाचे संभाव्य प्लेइंग 11 : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.