IND vs NZ : RO-KO आज खेळणार शेवटचा सामना! पुढील 6 महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळणार नाहीत, या मालिकेत करणार पुनरागमन

IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा अन् शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. कारण सध्या मालिकेमध्ये बरोबरीत आहे त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होणार तो संघ मालिका नावावर करणार आहे. भारताचे दोन सर्वात मोठे सुपरस्टार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी कसोटी आणि टी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे.
हे दोन्ही दिग्गज आता फक्त एकदिवसीय फॉरमॅटमध्ये खेळतात. परिणामी, ते प्रत्येक मालिकेत पुनरागमन करताना दिसतात. पुन्हा अशीच परिस्थिती अपेक्षित आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यानंतर, हिटमॅन आणि किंग पुढील सहा महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहतील. त्यामुळे चाहत्यांना या खास मालिकेची वाट पहावी लागेल.
🚨 RO-KO IN ACTION TODAY 🚨 – Today will be the final International match for Rohit Sharma & Virat Kohli till June 3rd week. 🤯🇮🇳 pic.twitter.com/OYlDqCUBEz — Johns. (@CricCrazyJohns) January 18, 2026
न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेनंतर, टीम इंडिया पाच सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळेल. त्यानंतर २०२६ मध्ये आयसीसी टी२० विश्वचषक होईल. या मेगा स्पर्धेच्या समाप्तीनंतर लवकरच आयपीएल २०२६ सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, टीम इंडियाची पुढील एकदिवसीय मालिका जूनमध्ये होऊ शकते, जेव्हा भारत अफगाणिस्तानचा सामना करेल. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अफगाणिस्तान संघाविरुद्धच्या या तीन सामन्यांच्या मालिकेत खेळण्याची अपेक्षा आहे. आयपीएल २०२६ नंतर लगेचच टीम इंडिया आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक २०२७ साठी तयारी सुरू करेल. परिणामी, रोहित आणि विराट प्रत्येक लहान मालिकेत खेळताना दिसतील. टीम इंडिया वर्षाच्या उत्तरार्धात अनेक एकदिवसीय मालिका खेळू शकते.
सध्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली धावा काढत आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये रोहितने मोठी धावसंख्या उभारली नसली तरी, दोन्ही वेळा त्याने चांगली सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, विराट कोहली पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात शतक हुकला. त्यामुळे, दोन्ही खेळाडू तिसऱ्या आणि शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करून मालिकेचा शेवट करू इच्छितात, ज्यामुळे त्यांना सहा महिने ताण न येता आरामात सराव करता येईल.