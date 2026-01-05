Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : श्रेयस अय्यरला संघातून वगळल्यानंतर CSK च्या खेळाडूंचे नशीब उजळणार? न्यूझीलंड मालिकेपूर्वी एक मोठी अपडेट

३ जानेवारी रोजी बीसीसीआयने भारताच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. परंतु बीसीसीआयने स्पष्ट केले की तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतरच त्याच्या सहभागाचा विचार केला जाईल. आता, यासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:25 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Possible replacement for Shreyas Iyer : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड या मालिकेला सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना श्रेयस अय्यर यांच्या फिटनेसवर अजूनही प्रश्नचिन्ह आह. दोन्ही देशांदरम्यान तीन एकदिवसीय सामने खेळले जातील. ३ जानेवारी रोजी बीसीसीआयने भारताच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. श्रेयस अय्यरचा संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु बीसीसीआयने स्पष्ट केले की तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतरच त्याच्या सहभागाचा विचार केला जाईल. 

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये श्रेयस अय्यर याला गंभीर दुखापत झाली होती त्यामुळे त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेमध्ये देखील वगळण्यात आले होते त्याच्या जागेवर ऋतूराज गायकवाड याला स्थान मिळाले होते. जर अय्यर तंदुरुस्त नसेल तर कोणत्या खेळाडूला संघात समाविष्ट केले जाईल याबद्दल सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे. आता, यासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

AUS vs ENG : ऑस्ट्रेलियाने सिडनीमध्ये मोडली 138 वर्षांची परंपरा, फिरकीपटूंची भूमिका धोक्यात आहे का? नक्की प्रकरण काय, वाचा सविस्तर

श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह

ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना श्रेयस अय्यरला दुखापत झाली. त्यानंतर तो संपूर्ण दक्षिण आफ्रिका मालिकेला मुकला. अय्यर आयपीएलमध्ये पुनरागमन करू शकेल असा अंदाज होता, परंतु न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याला संघात स्थान देण्यात आले. बीसीसीआयने सांगितले की, सीओईकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच अय्यर खेळेल.

क्रिकबझने वृत्त दिले आहे की जर अय्यर त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला तर सीएसकेचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाच्या संघात समाविष्ट केले जाईल. वृत्तात म्हटले आहे की, “शक्यता कमी आहे, परंतु जर अय्यर तंदुरुस्त नसेल तर निवडकर्ते ऋतुराज गायकवाडला स्थान देतील. तथापि, असे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.”

श्रेयस अय्यर २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये एक सामना खेळणार आहे. तो ६ जानेवारी रोजी हिमाचल प्रदेश विरुद्ध मुंबईच्या सामन्यात खेळणार असल्याचे वृत्त आहे. अय्यर या सामन्याचा वापर त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध करण्यासाठी करू शकतो. विराट कोहली ६ जानेवारी रोजी व्हीएचटीमध्ये दिल्लीकडूनही खेळेल.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.

