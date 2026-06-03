IPL 2026: ‘700 धावा काढणार…’ वैभवने लिहून ठेवली होती ‘स्क्रिप्ट’; फोन नोट्स ते मैदानावरील तुफान, केला खुलासा

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा
७०० धावांचे लक्ष्य, ७७६ धावा
राजस्थान रॉयल्सच्या या ‘वंडर किड’ने सांगितले की, हंगाम सुरू होण्यापूर्वी त्याने आपल्या फोनवर ७०० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्येक सामन्यानंतर, आपण आपल्या लक्ष्याच्या किती जवळ आहोत हे पाहण्यासाठी वैभव आपला फोन उघडायचा. परिणामी, त्याने केवळ आपले ध्येयच गाठले नाही, तर एकूण ७७६ धावा जमवून ऑरेंज कॅपही पटकावली. या काळात त्याचा स्ट्राईक रेट २३७.३० होता, जो टी-२० क्रिकेटमध्ये अत्यंत धोकादायक मानला जातो.
जिओ हॉटस्टारशी बोलताना वैभव म्हणाला, “इतके पुरस्कार जिंकल्याचा खूप आनंद होत आहे. या हंगामाने मला मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही खूप काही शिकवले. मला याची जाणीव आहे की, जर मला दीर्घकाळ क्रिकेट खेळायचे असेल, तर अजूनही काही गोष्टींवर काम करण्याची आणि सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे, माझे लक्ष यावरच असेल आणि मी आगामी सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेन. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी, मी माझ्या फोनच्या नोट्स ॲपमध्ये लिहून ठेवले होते की मला या आयपीएल हंगामात ७०० धावा करायच्या आहेत. प्रत्येक सामन्यानंतर, मी माझा फोन उघडून तपासायचो की मी त्या ध्येयाच्या किती जवळ आहे. मला आनंद आहे की हे एक असे ध्येय होते जे मी साध्य करू शकलो.”
Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास
एक हंगाम आणि ५ मोठे पुरस्कार
बिहारच्या या १५ वर्षीय फलंदाजाने या हंगामात अनेक विक्रम रचले. वैभवने संपूर्ण स्पर्धेत विक्रमी ७२ षटकार मारले. यासह, तो ऑरेंज कॅप जिंकणारा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याने गुजरात टायटन्सच्या साई सुदर्शन (२०२५ मध्ये २३ वर्षे, २३१ दिवस) आणि शुभमन गिल (२०२३ मध्ये २३ वर्षे, २६३ दिवस) यांचे विक्रम मोडले. या हंगामात वैभवचे वर्चस्व इतके होते की, त्याने समारोप समारंभातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख पुरस्कार पटकावला. त्याने पाच प्रमुख पुरस्कार जिंकले: मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन, सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन, ऑरेंज कॅप विजेता आणि सुपर सिक्सर्स ऑफ द सीझन.