बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

मीरा रोडच्या नया नगर परिसरात एका दुचाकीवर पाच शाळकरी विद्यार्थी प्रवास करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांनी कठोर कारवाई करण्यासह शाळा परिसरात अधिक देखरेख आणि जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे.

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; व्हायरल व्हिडिओने उघड केला निष्काळजीपणा

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; व्हायरल व्हिडिओने उघड केला निष्काळजीपणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात!
  • एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली
  • व्हायरल व्हिडिओने उघड केला निष्काळजीपणा
विजय काते, मीर रोड : मीरा रोडच्या नया नगर परिसरात वाहतूक नियमांचे पुन्हा एकदा सर्रास उल्लंघन होत असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका दुचाकीवर तब्बल पाच शाळकरी विद्यार्थी प्रवास करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाळेचा गणवेश परिधान केलेले अल्पवयीन विद्यार्थी एका दुचाकीवर क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने बसून प्रवास करताना दिसत आहेत. अशा प्रकारे दुचाकीवर अतिरिक्त प्रवासी घेऊन प्रवास करणे हे मोटार वाहन कायद्यानुसार गंभीर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. यामुळे अपघाताचा धोका अनेकपटीने वाढतो आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवितालाही मोठा धोका निर्माण होतो.

Mira Road News: मीरा रोडच्या पूनम सागर सोसायटीत घोणस सापाची एंट्री; रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

यापूर्वीही मीरा रोडमधील सेव्हन इलेव्हन शाळेसमोर अशाच प्रकारचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्या वेळी वाहतूक विभागाने संबंधितांवर कारवाई केली होती. मात्र, अशा घटना सातत्याने समोर येत असल्याने वाहतूक विभागाच्या कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

स्थानिक नागरिकांनी शाळांच्या परिसरात वाहतूक पोलिसांची नियमित गस्त वाढवावी, अल्पवयीन वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करावी तसेच पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा व वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती करावी, अशी मागणी केली आहे. शाळा प्रशासनानेही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पालकांना वेळोवेळी सूचना देऊन नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे मीरा-भाईंदर शहरातील रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एखादी गंभीर दुर्घटना घडण्यापूर्वी वाहतूक विभाग, शाळा प्रशासन आणि पालक यांनी समन्वयाने काम करून अशा प्रकारांना आळा घालणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

तसेच मीरा रोड परिसरात बेव्हर्ली पार्क परिसरातील ए.एन.के. लक्झरी सलून अँड स्पा येथे पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात स्पाच्या आड कथित देहव्यापार सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या कारवाईत पाच तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांना या स्पामध्ये बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचून छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान स्पा सेंटरमध्ये कथित देहव्यापार सुरू असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून पाच तरुणींना सुरक्षित ताब्यात घेत त्यांची सुटका केली.

Mira Road News: 11 व्या मजल्यावरून टॉवर क्रेन कोसळली; 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, अनेक वाहनांचा चक्काचूर

Web Title: Mira road five school students on one bike viral video traffic rules violated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hit and Run Video: ‘हिट अँड रन’चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात
1

Hit and Run Video: ‘हिट अँड रन’चा धक्कादायक प्रकार; काशीमीरा पोलिसांनी चालकाला वाहनासह घेतले ताब्यात

अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
2

अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

‘ट्रॉफीपेक्षाही मोठं जग…’; रोहित शर्माने कुटुंबासोबत घालवला वेळ, सोशल मिडियावर Video viral
3

‘ट्रॉफीपेक्षाही मोठं जग…’; रोहित शर्माने कुटुंबासोबत घालवला वेळ, सोशल मिडियावर Video viral

स्टंप चार वेळा हवेत फिरला अन्…! Ashok Sharma चा फास्ट बॉल अन् थेट विकेट; पहा Viral Video
4

स्टंप चार वेळा हवेत फिरला अन्…! Ashok Sharma चा फास्ट बॉल अन् थेट विकेट; पहा Viral Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Jul 29, 2026 | 12:05 PM
शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

Jul 29, 2026 | 11:58 AM
धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

Jul 29, 2026 | 11:56 AM
पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

Jul 29, 2026 | 11:50 AM
Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Jul 29, 2026 | 11:40 AM
Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Jul 29, 2026 | 11:38 AM
Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Jul 29, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा