IND W vs PAK W: इंग्लंडच्या मैदानावर रंगणार भारत-पाकिस्तानचा थरार; हायव्होल्टेज सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11?

IND-W vs PAK-W: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत १६ टी२० सामने खेळले गेले आहेत. भारतीय महिला संघाने १३ सामने जिंकले असून पाकिस्तानने तीन सामने जिंकले आहेत. टी-२० विश्वचषकात या दोन संघांमध्ये आठ सामने झाले आहेत. भारताने सहा वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाकिस्तानने केवळ दोन सामने जिंकले आहेत. २०२४ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक सामना खेळला गेला होता, ज्यामध्ये भारतीय महिला संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला होता.
भारतीय संघाचा समावेश ग्रुप ‘ए’ मध्ये करण्यात आला आहे. या गटात ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांसारखे संघ आहेत. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यावर संघाच्या यशाची मोठी जबाबदारी असेल. भारताने अद्याप महिला टी-20 विश्वचषक जिंकलेला नसला तरी यंदा इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी संघासमोर आहे.
भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघांमधील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी ६:३० वाजता होईल.
तुम्ही भारत-पाकिस्तान सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क वाहिनीवर पाहू शकता. तसेच, प्रत्येक सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टारवर असेल, जे तुम्ही त्यांच्या वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपवर पाहू शकता.
भारत: स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटील, क्रांती गौड, रेणुका सिंग.
पाकिस्तान : मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयेशा जफर, आलिया रियाझ, फातिमा सना (कर्णधार), इरम जावेद, नतालिया परवेझ, तुबा हसन, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल.
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