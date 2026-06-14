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  • T20 Mumbai League 2026 Final Arcs Andheri Gaurav Jathar Vs Maratha Royals Rohan Raje Fight Viral Video Wankhede

Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा राडा, VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 14, 2026 | 01:09 PM IST
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सारांश

Rohan raje Maratha royals fight With gaurav jathar Arcs Andheri Video viral: मराठा रॉयल्स आणि एआरसीएस अंधेरी यांच्यातील टी२० मुंबई लीगच्या अंतिम सामन्यादरम्यान एक मोठा वाद निर्माण झाला. दोन्ही खेळाडूंचे संघ एकमेकांवर धावून गेले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा राडा, VIDEO व्हायरल
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विस्तार
  • मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी
  • फायनलमध्ये तुफान ड्रामा
  • मैदानातच खेळाडूंचा मोठा राडा
टी२० मुंबई २०२६ च्या अंतिम सामन्यात मैदानावर मोठा राडा पाहायला मिळाला. विजेतेपदाच्या या लढतीच्या शेवटच्या षटकांमध्ये असा प्रसंग घडला की, दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफदेखील मैदानावर धावून आले. टी२० मुंबई लीगचा हा सामना वानखेडे स्टेडियमवर आर्क्स अंधेरी आणि मराठा रॉयल्स यांच्यात खेळला गेला. दुसऱ्या डावाच्या १९ व्या षटकात, अंधेरीचा फलंदाज गौरव जठार आणि मराठा रॉयल्सचा वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडे यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. परिस्थिती अधिकच चिघळली. हा वाद इतका वाढला की पंचांना काही काळासाठी सामना थांबवावा लागला. या घटनेचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय घडलं?

सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट १९ व्या षटकात आला. अंधेरीचा संघ लक्ष्याचा पाठलाग करत होता आणि फलंदाज गौरव जठार वेगाने धावा करत होता. त्याने फिरकी गोलंदाज इरफान उमेरच्या गोलंदाजीवर एक मोठा षटकार मारून सामना रोमांचक बनवला. त्या क्षणी, मराठा रॉयल्सचा संघ दबावाखाली असल्याचे दिसत होते. मात्र, पुढच्याच चेंडूवर इरफान उमेरने शानदार पुनरागमन करत जठारला पायचीत (LBW) केले. जठारने १७ चेंडूंमध्ये २३ धावा केल्या होत्या. विकेट घेतल्यानंतर मराठा रॉयल्सच्या खेळाडूंनी आक्रमकपणे जल्लोष करण्यास सुरुवात केली, जे गौरव जठारला अजिबात आवडले नाही. जल्लोषादरम्यान, फलंदाज गौरव आणि तुषार देशपांडे यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. यानंतर, दोघेही एकमेकांच्या दिशेने धावले, पण मोईन खान आणि इतर खेळाडूंनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती शांत केली. परिस्थिती इतकी चिघळली की पंच आणि इतर खेळाडूंना हस्तक्षेप करावा लागला. मैदानावर परिस्थिती कशीतरी शांत झाली, पण तणाव कायम होता.

पण ड्रामा इथेच थांबला नाही. सर्व काही शांत झाले असे वाटत असतानाच, मराठा रॉयल्सचा एक खेळाडू थेट आर्क्स अंधेरीच्या डगआऊटमध्ये घुसला. यामुळे पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला.परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पंच आणि सपोर्ट स्टाफला हस्तक्षेप करावा लागला, ज्यामुळे मैदानावर बराच वेळ प्रचंड तणाव निर्माण झाला.

इरफान उमरने १९ व्या षटकात बाजी पलटवली

वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना एमएससी मराठा रॉयल्सने आर्क्स अंधेरीसमोर १५५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. दमदार सुरुवातीनंतर, आर्क्स अंधेरीला शेवटच्या तीन षटकांत ३८ धावांची गरज होती. सामन्यातील निर्णायक वळण १९ व्या षटकात आले, जेव्हा मराठा रॉयल्सचा गोलंदाज इरफान उमर गौरव जठारच्या गोलंदाजीला सामोरा गेला. जठारने षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर षटकार मारून संघावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण इरफानने पुढच्याच चेंडूवर जठारला बाद करून भागीदारी तोडली. गौरव जठार १७ चेंडूंमध्ये २३ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. ही विकेट सामन्याचे कलाटणी देणारी ठरली.

MCA कारवाई करणार का?

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आता मैदानावरच्या आक्रमक वर्तनाबद्दल खेळाडूंवर कारवाई करू शकते. असे वृत्त आहे की, सामनाधिकाऱ्याच्या अहवालाच्या आधारे खेळाडूंना दंड किंवा इतर शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. या हाय-व्होल्टेज ड्रामामध्ये मराठा रॉयल्सने ट्रॉफी जिंकली असली तरी, अंतिम सामन्यातील हा वाद आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

मराठा रॉयल्सने शेवटच्या षटकात मिळवला विजय

मराठा रॉयल्सने टी२० मुंबई लीगची ट्रॉफी जिंकली. सिद्धेश लाडच्या नेतृत्वाखालील मराठा रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करत ५ विकेट्स गमावून १५४ धावा केल्या. चिन्मय राजेश सुतारने ६१ धावांची सर्वोच्च खेळी केली. अंधेरीचा संघ ८ विकेट्स गमावून केवळ १४६ धावाच करू शकला. अंधेरीला शेवटच्या दोन षटकांत विजयासाठी २४ धावांची गरज होती. १९ व्या षटकात ११ धावा झाल्या, त्यामुळे रोहन राजेने शेवटचे षटक टाकले. त्याने या षटकात केवळ ५ धावा दिल्या. मराठा संघाने ८ धावांनी सामना जिंकला. अर्जुन तेंडुलकर अंधेरीच्या संघाचा भाग आहे. अर्जुनने १२ चेंडूंमध्ये केवळ दोन धावा केल्या. या ऐतिहासिक विजयासह, मराठा रॉयल्सने सलग दुसऱ्यांदा टी२० मुंबई लीगचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला.

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Web Title: T20 mumbai league 2026 final arcs andheri gaurav jathar vs maratha royals rohan raje fight viral video wankhede

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Published On: Jun 14, 2026 | 01:09 PM

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