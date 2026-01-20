Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला २१ जानेवारीपासून नागपुरात सुरुवात होत आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया वर्चस्व राखणार का? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि आकडेवारी.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:26 PM
IND vs NZ T20 Head to Head (Photo Credit- X)

IND vs NZ T20 Head to Head (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार!
  • नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत
  • हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
India vs New Zeland T20I Series: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका संपली आहे. क्रिकेट चाहते आता २१ जानेवारीची म्हणजे बुधवारची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेचा थरार २१ जानेवारीपासून सुरू होईल. भारत-न्यूझीलंड टी-२० मालिकेचा पहिला सामना २१ जानेवारी रोजी नागपूरमध्ये खेळला जाईल. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण २५ टी-२० सामने खेळले गेले आहेत. चला जाणून घेऊया कोणता संघ वरचढ आहे. ह

हेड टू हेड आकडेवारीत कोण आहे वरचढ?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० सामन्यांच्या समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचे झाले तर, आतापर्यंत २५ सामने खेळले गेले आहेत. भारताने यापैकी १४ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने १० सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णीत राहिला. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये भारतीय भूमीवर ११ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारताने सात आणि न्यूझीलंडने चार सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे, आगामी मालिकेत टीम इंडिया आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

कोणाकडे आहे संघाचे नेतृत्व?

टी-२० मालिकेत एकदिवसीय मालिकेच्या तुलनेत दोन्ही संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील. एकदिवसीय मालिकेत शुभमन गिल टीम इंडियाचा कर्णधार होता, तर टी-२० मालिकेत सूर्यकुमार यादव भारताचे नेतृत्व करेल. या मालिकेत रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मासारखे खेळाडू खेळताना दिसतील. किवी संघ मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखाली ही मालिका खेळेल. या मालिकेसाठी त्यांच्या संघात मार्क चॅपमन, जेम्स नीशम आणि रचिन रवींद्र सारखे खेळाडू आहेत.

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

दोन्ही संघांमध्ये शेवटची मालिका कधी खेळली गेली?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील शेवटची एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका २०२३ मध्ये खेळली गेली. टीम इंडियाने ही मालिका २-१ अशी जिंकली. न्यूझीलंडने २०१९ मध्ये भारताविरुद्ध शेवटची टी-२० मालिका जिंकली होती. तेव्हापासून, किवी संघ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाकडून पराभूत झालेला नाही. या मालिकेत ते कसे कामगिरी करतात हे पाहणे मनोरंजक असेल.

टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-२० वेळापत्रक
पहिला टी-२० – २१ जानेवारी – नागपूर
दुसरा टी-२० – २३ जानेवारी – रायपूर
तिसरा टी-२० – २५ जानेवारी – गुवाहाटी
चौथा टी-२० – २८ जानेवारी – विशाखापट्टणम
पाचवा टी-२० – ३१ जानेवारी – तिरुवनंतपुरम

दोन्ही संघ

भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-२० सामने), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई.

न्यूझीलंड: मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, बेवन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी.

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Web Title: India vs new zealand t20 series 2026 head to head

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 09:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
1

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…
2

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
3

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
4

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM