भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० सामन्यांच्या समोरासमोरील सामन्यांच्या रेकॉर्डबद्दल बोलायचे झाले तर, आतापर्यंत २५ सामने खेळले गेले आहेत. भारताने यापैकी १४ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने १० सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णीत राहिला. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये भारतीय भूमीवर ११ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारताने सात आणि न्यूझीलंडने चार सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे, आगामी मालिकेत टीम इंडिया आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
टी-२० मालिकेत एकदिवसीय मालिकेच्या तुलनेत दोन्ही संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील. एकदिवसीय मालिकेत शुभमन गिल टीम इंडियाचा कर्णधार होता, तर टी-२० मालिकेत सूर्यकुमार यादव भारताचे नेतृत्व करेल. या मालिकेत रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मासारखे खेळाडू खेळताना दिसतील. किवी संघ मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखाली ही मालिका खेळेल. या मालिकेसाठी त्यांच्या संघात मार्क चॅपमन, जेम्स नीशम आणि रचिन रवींद्र सारखे खेळाडू आहेत.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील शेवटची एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका २०२३ मध्ये खेळली गेली. टीम इंडियाने ही मालिका २-१ अशी जिंकली. न्यूझीलंडने २०१९ मध्ये भारताविरुद्ध शेवटची टी-२० मालिका जिंकली होती. तेव्हापासून, किवी संघ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाकडून पराभूत झालेला नाही. या मालिकेत ते कसे कामगिरी करतात हे पाहणे मनोरंजक असेल.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-२० वेळापत्रक
पहिला टी-२० – २१ जानेवारी – नागपूर
दुसरा टी-२० – २३ जानेवारी – रायपूर
तिसरा टी-२० – २५ जानेवारी – गुवाहाटी
चौथा टी-२० – २८ जानेवारी – विशाखापट्टणम
पाचवा टी-२० – ३१ जानेवारी – तिरुवनंतपुरम
भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-२० सामने), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई.
न्यूझीलंड: मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, बेवन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी.
