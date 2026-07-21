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भडका उडणार! India- Sri Lanka कसोटी मालिकेत जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही? बीसीसीआय लवकरच…

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

शुभमन गिल कर्णधार म्हणून भारताचे नेतृत्व करताना दिसणार आहेत. मात्र जासपरीत बूमराह या सिरिजमध्ये खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ऑगस्टमध्ये भडका उडणार! India- Sri Lanka कसोटी मालिकेत जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही? बीसीसीआय लवकरच...

जसप्रीत बुमराह (फोटो-ians)

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विस्तार
  • ऑगस्ट महिन्यात भारत अन् श्रीलंका कसोटी सामना 
  • जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष 
  • लवकरच भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता  
India Vs Sri Lanka Test Series: इंग्लंड दौरा संपून भारतीय संघ आता झिम्बाब्वेविरुद्ध टी 20 सिरिज खेळणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन टी 20 सामने खेळवले जाणार आहेत. त्यानंतर भारतीय कसोटी संघ श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार आहे. ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा हिस्सा असणार आहे. त्यामुळे ही सिरिज महत्वाची असणार आहे. मात्र या सिरिजमध्ये बुमराह खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बीसीसीआय लवकरच भारतीय संघाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपचा हिस्सा असणार भारत-श्रीलंका सिरिज

ऑगस्ट महिन्यात भारत अन् श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका होणार आहे. लवकरच ही कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. त्याआधीच भारताने अफगणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना जिंकला होता. या कसोटी सामन्याचा समावेश वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपमध्ये नव्हता. मात्र भारत अन् श्रीलंका टेस्ट सिरिजचा समावेश डब्लूटीसीमध्ये असणार आहे. त्यामुळे भारतीय संघासाठी ही मालिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

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15 ऑगस्टपासून भारत अन् श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. बीसीसीआय लवकरच यासाठी संघाची घोषणा करू शकते. 15 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान दोन्ही सामने खेळून पूर्ण होणार आहेत. हे सामने कोलंबो येथे खेळवले जाणार आहेत. मालिका सुरू होण्यासाठी अवघे काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. लवकरच संघाची घोषणार होण्याची शक्यता आहे.

शुभमन गिल कर्णधार म्हणून भारताचे नेतृत्व करताना दिसणार आहेत. मात्र जासपरीत बूमराह या सिरिजमध्ये खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या दोन वनडेमध्ये बूमराह खेळला होता. मात्र शेवटच्या सामन्यात तो खेळला नव्हता. त्यामुळे तो श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

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श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी बीसीसीआय लवकरच संघाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. शुभमन गिल कर्णधार असणार आहे. तसेच या सिरिजसाठी संघाची घोषणा झाल्यावरच बूमराह कसोटी मालिका खेळणार आहे की नाही ही गोष्ट स्पष्ट होणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने देखील महत्वाची असल्याने बूमराह या मालिकेत खेळण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र हे आता संघाची घोषणा झाल्यावरच समजणार आहे.

Web Title: India vs sri lanka test series august wtc jasprit bumrah bcci soon announced team

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Published On: Jul 21, 2026 | 03:21 PM

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