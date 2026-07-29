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IND vs SL: भारतीय संघाच्या वाटेवर काटे! 15 खेळाडूंनी मिळून खेळलेत केवळ 8 कसोटी सामने, काटेरी वळणाचा विजयाचा रस्ता

Updated On: Jul 29, 2026 | 01:18 PM IST
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सारांश

IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे. या १५ खेळाडूंपैकी केवळ आठ खेळाडूंना श्रीलंकेत कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे. यामुळे भारताचा मार्ग सोपा नाही.

IND vs SL भारताचा विजय सोपा नक्कीच नाही (फोटो सौजन्य - Instagram)

IND vs SL भारताचा विजय सोपा नक्कीच नाही (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध श्रीलंका सामने 
  • भारतीय खेळाडूंपैकी केवळ ३ जणांना कसोटी क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव 
  • यामुळे श्रीलंकेत खेळणे सोपे होणार नाही 
IND vs SL: भारतीय क्रिकेट संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. पहिला सामना १५ ऑगस्ट रोजी गॉल येथे, तर दुसरा सामना २३ ऑगस्ट रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये होईल. ही मालिका आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग देखील असेल. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध निर्भेळ विजय मिळवल्यामुळे भारतीय संघावर प्रचंड दबाव आहे. श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. श्रीलंका भारताचा शेजारी देश असला तरी, दोन्ही देशांमधील परिस्थितीमध्ये लक्षणीय फरक आहे.

केवळ तीन भारतीय खेळाडू श्रीलंकेत खेळले आहेत

भारतीय संघ नऊ वर्षांनंतर श्रीलंकेत कसोटी सामना खेळणार आहे. या दौऱ्यासाठी निवडलेल्या १५ सदस्यीय भारतीय संघापैकी केवळ तिघांनाच श्रीलंकेत कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे. केएल राहुलने पाच, रवींद्र जडेजाने दोन आणि कुलदीप यादवने एक सामना खेळला आहे. याचा अर्थ, १५ भारतीय खेळाडूंपैकी केवळ आठ जणांनाच श्रीलंकेत कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे.

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श्रीलंकेतील परिस्थिती बरीच वेगळी 

श्रीलंकेतील खेळपट्ट्या भारतातील खेळपट्ट्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. तेथील क्रिकेटच्या खेळपट्ट्या साधारणपणे संथ, कमी उसळी देणाऱ्या आणि फिरकीला अनुकूल असतात, ज्यामुळे सामना जसजसा पुढे जातो तसतसे फिरकी गोलंदाजांना खूप मदत होऊ शकते. येथे भारतीय फलंदाजांसाठी फलंदाजी करणे सोपे नसेल. भारताच्या फलंदाजीला फिरकी गोलंदाजीसमोर नेहमीच संघर्ष करावा लागला आहे. २०२४ च्या श्रीलंका दौऱ्यात, एकदिवसीय मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी पूर्णपणे शरणागती पत्करली होती. जेफ्री वँडरसे, डुनिथ वेल्स आणि चरित असलंका या तीन श्रीलंकन ​​फिरकी गोलंदाजांनी मिळून २१ बळी घेतले होते.

कसा आहे श्रीलंकेतील आकडा 

  • २०२१ पासून श्रीलंकेत २१ कसोटी सामने खेळले गेले असून, ६२६ बळी पडले आहेत
  • या ६२६ बळींपैकी ४६८ बळी, म्हणजेच जवळपास ७५ टक्के, फिरकी गोलंदाजांनी घेतले आहेत
  • वेगवान गोलंदाजांनी केवळ १५८ बळी घेतले आहेत, म्हणजेच प्रति सामना ८ पेक्षा कमी बळीट
  • डावखुरा फिरकी गोलंदाज प्रभात जयसूर्याने १४ सामन्यांमध्ये ९६ बळी घेतले आहेत
  • ऑफ-स्पिनर रमेश मेंडिसने केवळ १४ सामन्यांमध्ये ७० बळी घेतले आहेत
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श्रीलंकेतील भारताचा कसोटी विक्रम

भारतीय संघाने आतापर्यंत श्रीलंकेत २४ कसोटी सामने खेळले आहेत. यापैकी संघाने ९ सामने जिंकले असून ७ गमावले आहेत, तर ८ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. संघाने येथे खेळलेल्या शेवटच्या दोन कसोटी मालिका जिंकल्या आहेत. २०१७ मध्ये भारताने तीन सामन्यांची मालिका ३-० ने जिंकली होती. २०१५ मध्ये त्यांनी तीन सामन्यांची मालिका २-१ ने जिंकली होती.

Web Title: India vs sri lanka test match only 3 players from current team india have experience of test cricket ind vs sl

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Published On: Jul 29, 2026 | 01:16 PM

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