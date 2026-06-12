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Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Updated On: Jun 12, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

Kane Williamson Retairment News: न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज केन विल्यमसनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली असून, यासह त्याच्या १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीची सांगता झाली आहे.

केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती (Photo Credit- X)

केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत!
  • केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती
  • क्रिकेट विश्वात खळबळ..
Kane Williamson Announces Retirement: न्यूझीलंडचा संघ सध्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर असून तिथे तीन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामना न्यूझीलंडने आधीच गमावला आहे. अशा परिस्थितीत, न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज केन विल्यमसनने Kane Williamson आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली असून, यासह त्याच्या १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीची सांगता झाली आहे.

निवृत्तीवर विल्यमसन काय म्हणाला?

न्यूझीलंड क्रिकेटने जारी केलेल्या निवेदनात, आपल्या निवृत्तीबाबत बोलताना विल्यमसन म्हणाला, “मी याबद्दल बऱ्याच काळापासून विचार करत होतो, पण गेल्या काही दिवसांत हे स्पष्ट झाले आहे की आता हीच योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटबद्दल माझ्या मनात नेहमीच तीव्र आवड आणि जिद्द राहिली आहे. न्यूझीलंडसाठी खेळलेल्या प्रत्येक सामन्यात मी माझे सर्वोत्तम योगदान दिले, याचा मला अभिमान वाटतो. यापेक्षा कमी काहीही करणे योग्य ठरले नसते आणि माझ्या अटींवर निवृत्त होणे ही मी एक मोठी संधी किंवा सन्मान मानतो.”


तो पुढे म्हणाला, “या संघाच्या भविष्याबद्दल मी आशावादी आहे. या न्यूझीलंड संघात प्रचंड गुणवत्ता आहे आणि काहीतरी विशेष साध्य करण्याची खरी जिद्द आहे. हा संघ माझ्या अत्यंत प्रिय आहे आणि इतका काळ त्याचा भाग राहता आले, याबद्दल मी स्वतःला खूप नशीबवान समजतो. हा संघ नेहमीच माझ्या हृदयाच्या जवळ राहील.”

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२०१९ च्या विश्वचषकात ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’चा किताब पटकावला

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील केन विल्यमसनच्या कामगिरीचा विचार करता, त्याच्या नेतृत्वाखाली ‘कीवी’ संघाने (न्यूझीलंड संघाने) २०१९ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची अंतिम फेरी गाठली आणि त्याला ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ म्हणून गौरवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, विल्यमसनने २०१९ मध्ये ‘आयसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द इयर’ हा पुरस्कारही जिंकला. त्याच्या कारकिर्दीतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये ९,५१५ धावा, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७,२५६ धावा आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २,५७५ धावा केल्या आहेत. तसेच, त्याच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंड संघाने ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चे विजेतेपदही पटकावले.

कर्णधार म्हणून विल्यमसनची उत्कृष्ट कामगिरी

केन विल्यमसनने तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडचे नेतृत्व केले आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने ४० कसोटी सामन्यांपैकी २२ सामने जिंकले, १० गमावले आणि ८ सामने अनिर्णित राहिले. एकदिवसीय सामन्यांमधील त्याच्या कर्णधारपदाची आकडेवारी पाहता, ९१ सामन्यांपैकी ४६ विजय आणि ४० पराभव झाले आहेत; तसेच एक सामना बरोबरीत सुटला आणि चार सामने ‘अनिर्णित’ राहिले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने ७५ सामन्यांत न्यूझीलंडचे नेतृत्व केले, ज्यामध्ये ३९ विजय आणि ३४ पराभव झाले, तर एक सामना बरोबरीत सुटला आणि एका सामन्याचा निकाल लागला नाही.

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Web Title: Kane williamsons sudden retirement from international cricket

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Published On: Jun 12, 2026 | 04:13 PM

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