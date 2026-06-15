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IND W Vs PAK W: ‘मी नुकतेच विमानातून…’; भारताच्या विजयावर Sachin Tendulkar ची खास पोस्ट

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

भारत पाकिस्तान सामना सुरू असताना सचिन तेंडुलकर विमान प्रवासात असल्याचे समोर आले. मात्र भारताचा संघ जिंकला आहे हे कळताच सचिन तेंडुलकरने सोशल मिडियावर एक खास पोस्ट शेयर केली आहे. यात त्याने भारतीय संघाचे अभिनंदन केले आहे.

IND W Vs PAK W: ‘मी नुकतेच विमानातून…’; भारताच्या विजयावर Sachin Tendulkar ची खास पोस्ट

सचिन तेंडुलकरने भारतीय संघाचे अभिनंदन (फोटो- ians))

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विस्तार

भारताच्या विजयावर सचिन तेंडुलकरची खास पोस्ट
स्मृती मंधाना अन् रिचा घोषची तूफान फटकेबाजी 
भारताचा पाकिस्तानवर ६४ रन्सने पराभव 

India W Vs Pak W Updates: काल भारत आणि पाकिस्तानमध्ये महामुकाबला पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ६४ रन्सने विजय मिळवला आहे. दरम्यान भारताने फलंदाजी अन् गोलंदाजीत देखील शानदार प्रदर्शन केले आहे. भारतीय महिला संघाच्या विजयावर मास्टर ब्लास्टर आणि क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरने खास पोस्ट केली आहे.

भारत पाकिस्तान सामना सुरू असताना सचिन तेंडुलकर विमान प्रवासात असल्याचे समोर आले. मात्र भारताचा संघ जिंकला आहे हे कळताच सचिन तेंडुलकरने सोशल मिडियावर एक खास पोस्ट शेयर केली आहे. यात त्याने भारतीय संघाचे अभिनंदन केले आहे.

सचिन तेंडुलकरची पोस्ट काय?

भारताने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवल्यावर मास्टर ब्लास्टर अन् क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरने सोशल मिडियावर पोस्ट शेयर केली आहे. मी नुकतेच विमानातून बाहेर आलो आणि मला विजयाची बातमी समजली. मी आपल्या संघाचे शानदार प्रदर्शन पाहू शकलो नाही. स्मृती मंधानाची विस्फोटक फलंदाजी आणि दीप्ती शर्माच्या ५ विकेट्स यांचे कौतुक होईलच.

IND W Vs PAK W: भारताची ‘ही’ लेक हवेत उडाली; श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

मात्र त्यासोबत श्री चरणी आणि रिचा घोष आणि पूर्ण संघाचे योगदान यामुळे विजय सुनिश्चित झाला. स्पर्धेची काय सुंदर सुरुवात झाली आहे.

श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

भारतीय फिरकीपटू श्रेयांका पाटीलने हवेत उडी मारत एक शानदार कॅच पकडला आहे. तिने पकडलेल्या या कॅचची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. आयसीसीने देखील आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. तिने पकडलेल्या या अफलातून कॅचचे सर्व स्तरांतून कौतुक केले जात आहे.

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भारत पाकिस्तानविरुद्ध गोलंदाजी करत होता. १५ वी ओव्हर सुरू असताना श्री चरणी गोलंदाजी करत होती. या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर रमी शमीमने पुढे येत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल बॅटच्या बाहेरील बाजूस लागून मागील बाजूस गेला. यावेळेस श्रेयांका पाटीलने अत्यंत वेगवान कृती केली. हवेत डाईव्ह मारत तिने एक अफलातून कॅच पकडला. या कॅचचा व्हिडिओ आयसीसीने शेयर केला आहे. त्यामुळे भारताचा विजयाचा मार्ग आणखी सुकर झाला आहे. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध शानदार गोलंदाजी केली. दीप्ती शर्माने एकूण ५ महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तर श्री चरणीने ३ विकेट्स पटकावल्या.

Web Title: Master blaster sachin tendulkar congratulations to indian women team win against pakistan t20 world cup 2026

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Published On: Jun 15, 2026 | 04:29 PM

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