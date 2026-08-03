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WI vs PAK: वेस्टइंडिजची धमाकेदार सुरूवात! दुसऱ्या टेस्टच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला धक्का; WI चा 239/5 स्कोअर

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

WI vs PAK: दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज संघाने पाकिस्तानविरुद्ध दमदार सुरुवात केली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर यजमान वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

WI vs PAK: पहिल्या दिवशीचा स्कोअर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

WI vs PAK: पहिल्या दिवशीचा स्कोअर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तानमधील दुसऱ्या कसोटीला सुरूवात 
  • वेस्ट इंडिजने जिंकला टॉस, प्रथम फलंदाजीचा निर्णय 
  • प्रथम फलंदाजी करताना, कॅरिबियन संघाने दिवसाचा खेळ संपताना ५ गडी गमावून २३९ धावा केल्या होत्या
पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी वेस्ट इंडिजने दमदार सुरुवात केली. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, यजमान संघाने दिवसाचा खेळ संपताना ५ गडी गमावून २३९ धावा केल्या होत्या. वेस्ट इंडिजकडून जस्टिन ग्रीव्हज आणि कर्णधार रॉस्टन चेस खेळपट्टीवर होते. ग्रीव्हज १२५ चेंडूंमध्ये ६४ धावांवर नाबाद होता, तर रॉस्टन चेस ३६ धावांवर खेळत होता.

सामन्याच्या पहिल्या सत्रात वेस्ट इंडिजने दमदार सुरुवात केली. पावसामुळे बाधित झालेल्या या सामन्यात, दुपारच्या जेवणापर्यंत संघाने ९.५ षटकांत १ गडी गमावून ४९ धावा केल्या होत्या. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी, ब्रँडन किंग २७ चेंडूंमध्ये सात चौकारांसह ३३ धावांवर नाबाद होता. त्याच्या सातपैकी सहा चौकार पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज उबैद शाहच्या गोलंदाजीवर आले होते.

कवेम हॉज आणि चंदरपॉल स्वस्तात बाद

पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजकडून कवेम हॉज आणि तेगनारायण चंदरपॉल चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. दोन्ही फलंदाज स्वस्तात बाद झाले. हॉजने ३२ चेंडूंमध्ये १५ धावा केल्या, तर चंदरपॉलने १० धावा केल्या. तथापि, मधल्या फळीत अमीर जांगूने २९ आणि शाई होपने २६ धावा करून संघाला सावरले.

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बळी घेणारा गोलंदाज संघाबाहेर

दिवसाचा खेळ संपता संपता, पाकिस्तानसाठी मोहम्मद अलीने सर्वाधिक दोन बळी घेतले. उवैद शाह, अली उस्मान आणि साजिद खान यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कर्णधार बाबर आझमने मालिकेतील पहिल्या कसोटीत आठ बळी घेणाऱ्या आपल्या आघाडीच्या वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अब्बासला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले आणि उवैदला कसोटी पदार्पणाची संधी दिली.

पाकिस्तानने आपल्या संघात एकूण चार बदल केले

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीसाठी पाकिस्तानने आपल्या संघात एकूण चार बदल केले. पहिल्या कसोटीत शतक झळकावणारा शान मसूद डाव्या हाताचे बोट फ्रॅक्चर झाल्यामुळे संघाबाहेर गेला. त्याच्या जागी अब्दुल्ला शफीकला संधी मिळाली. यापूर्वी सलामीचा कसोटी सामना ९० धावांनी जिंकलेल्या वेस्ट इंडिज संघाने आपल्या विजयी संघात कोणताही बदल केला नाही.

पावसानंतर फिरकी गोलंदाजांनी सामन्याचे चित्र पालटले

नाणेफेक जिंकल्यानंतर वेस्ट इंडिजने वेगवान सुरुवात केली आणि १० षटकांच्या आत ४९ धावा केल्या, पण पावसामुळे खेळ थांबवण्यात आला. पावसाच्या अगदी आधी मोहम्मद अलीने तेगनारायण चंदरपॉलला (१६) बाद करून पाकिस्तानला पहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर अली उस्मान आणि साजिद खान यांनी फिरकी गोलंदाजीचे जाळे विणले. उस्मानने ब्रँडन किंगला (४६) बाद करून आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिली विकेट घेतली, तर साजिदने कावेम हॉजला बाद करून वेस्ट इंडिजवरील दबाव वाढवला.

PAK vs WI: क्रिकेट इतिहासात पहिली घटना! 40 विकेट्सचा अद्भुत रेकॉर्ड, 149 वर्षात घडले पहिल्यांदा

Web Title: West indies vs pakistan 1st day of 2nd test justin greaves powerful half century wi vs pak

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Published On: Aug 03, 2026 | 10:04 AM

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