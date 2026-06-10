Nightclub Scandal: बेन स्टोक्स देणार कॅप्टन्सीचा राजीनामा? क्रिकेटलाही म्हणणार ‘अलविदा’, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

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ईसीबी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे
टॉकस्पोर्टच्या एका वृत्तानुसार, बेन स्टोक्स कर्णधारपदाचा राजीनामा देऊन क्रिकेटमधूनही निवृत्त होऊ शकतो. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ईसीबी) या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे, ज्यामध्ये स्टोक्स आणि ॲटकिन्सन यांची एका रग्बी खेळाडूशी झटापट झाल्याचा आरोप आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची पहिली कसोटी संपल्यानंतर संघाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे ईसीबीने म्हटले आहे.
ईसीबीने म्हटले आहे, “आम्ही सध्या या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती गोळा करत आहोत. दुसऱ्या कसोटीसाठी संघ योग्य वेळी जाहीर केला जाईल.” हे प्रकरण क्रिकेट नियामकाकडे कळवण्यात आले आहे आणि अधिक माहिती मिळताच कळवली जाईल. सध्या या प्रकरणाची कसून चौकशी चालू असल्याचेही समोर आले आहे.
स्टीव्ह हार्मिसनने स्टोक्सचा बचाव केला
इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टीव्ह हार्मिसनने स्टोक्सचा बचाव करत म्हटले, “या प्रकरणातील सर्व तथ्ये समोर आल्यानंतरच निर्णय घेतला पाहिजे. स्टोक्स एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. तो एक प्रामाणिक व्यक्ती आहे आणि त्याने मर्यादा ओलांडली आहे की नाही हे त्याला स्वतःलाच कळेल. मी त्याच्या पाठीशी पूर्णपणे उभा आहे. जेव्हा तथ्ये समोर येतील, तेव्हा तो परिस्थितीनुसार जे योग्य असेल तेच करेल. मला त्यात काही अडचण नाही. मी बेनला तो १५ वर्षांचा असल्यापासून ओळखतो.”
हार्मिसनने संघ व्यवस्थापनाला खेळाडूंचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्याचे आवाहन केले. तो म्हणाला, “सध्या माझी सर्वात मोठी चिंता ही आहे की गस ऍटकिन्सन आणि स्टोक्स यांना पूर्ण पाठिंबा आणि संरक्षण मिळावे. त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे ही संघाची जबाबदारी आहे.”
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