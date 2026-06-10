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Nightclub Scandal: बेन स्टोक्स देणार कॅप्टन्सीचा राजीनामा? क्रिकेटलाही म्हणणार ‘अलविदा’, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

नाइटक्लबमधील घटनेनंतर इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होऊ शकतो. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीनंतर संघाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी ECB चौकशी करत आहे

बेन स्टोक्स क्रिकेटला करणार अलविदा (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

बेन स्टोक्स क्रिकेटला करणार अलविदा (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • बेन स्टोक्सच्या कर्णधारपदावर गदा 
  • नाईटक्लब प्रकरण भोवणार
  • कर्णधारपदासह क्रिकेटलाही करणार अलविदा?
एका नाईटक्लबमधील कथित घटनेत सहभाग असल्याच्या आरोपानंतर इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करू शकतो. लॉर्ड्सवरील पहिल्या कसोटीत न्यूझीलंडवर इंग्लंडने मिळवलेल्या ११५ धावांच्या प्रभावी विजयानंतर काही दिवसांनीच, रविवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. बेन स्टोक्सने २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकानंतर एकही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना किंवा २०२३ च्या विश्वचषकानंतर एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. बेन स्टोक्स सध्या खूपच चर्चेत आहे आणि चांगल्या गोष्टीसाठी ते अजिबातच नाही. कारण नाईटक्लबमध्ये बेन स्टोकने चुकीचे वर्तन केले असल्याचे सध्या सगळ्यांसमोर आले आहे. 

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ईसीबी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे

टॉकस्पोर्टच्या एका वृत्तानुसार, बेन स्टोक्स कर्णधारपदाचा राजीनामा देऊन क्रिकेटमधूनही निवृत्त होऊ शकतो. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ईसीबी) या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे, ज्यामध्ये स्टोक्स आणि ॲटकिन्सन यांची एका रग्बी खेळाडूशी झटापट झाल्याचा आरोप आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची पहिली कसोटी संपल्यानंतर संघाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे ईसीबीने म्हटले आहे.

ईसीबीने म्हटले आहे, “आम्ही सध्या या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती गोळा करत आहोत. दुसऱ्या कसोटीसाठी संघ योग्य वेळी जाहीर केला जाईल.” हे प्रकरण क्रिकेट नियामकाकडे कळवण्यात आले आहे आणि अधिक माहिती मिळताच कळवली जाईल. सध्या या प्रकरणाची कसून चौकशी चालू असल्याचेही समोर आले आहे. 

स्टीव्ह हार्मिसनने स्टोक्सचा बचाव केला

इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टीव्ह हार्मिसनने स्टोक्सचा बचाव करत म्हटले, “या प्रकरणातील सर्व तथ्ये समोर आल्यानंतरच निर्णय घेतला पाहिजे. स्टोक्स एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. तो एक प्रामाणिक व्यक्ती आहे आणि त्याने मर्यादा ओलांडली आहे की नाही हे त्याला स्वतःलाच कळेल. मी त्याच्या पाठीशी पूर्णपणे उभा आहे. जेव्हा तथ्ये समोर येतील, तेव्हा तो परिस्थितीनुसार जे योग्य असेल तेच करेल. मला त्यात काही अडचण नाही. मी बेनला तो १५ वर्षांचा असल्यापासून ओळखतो.”

हार्मिसनने संघ व्यवस्थापनाला खेळाडूंचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्याचे आवाहन केले. तो म्हणाला, “सध्या माझी सर्वात मोठी चिंता ही आहे की गस ऍटकिन्सन आणि स्टोक्स यांना पूर्ण पाठिंबा आणि संरक्षण मिळावे. त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे ही संघाची जबाबदारी आहे.”

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Web Title: Nightclub scandal ben stokes may step down as captain speculation about retirement too

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Published On: Jun 10, 2026 | 11:40 AM

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