4,4,6,6,6,6…पंजाब किंग्जच्या फलंदाजाने केला कहर, 366 च्या स्ट्राईक रेटने गोलंदाजांना केले उद्ध्वस्त!

मिशेल ओवेन (पंजाब किंग्ज): आयपीएल २०२५ मध्ये ग्लेन मॅक्सवेलच्या दुखापतीनंतर, पंजाब किंग्जने त्याच्या जागी आणखी एका कांगारू खेळाडूला संघात समाविष्ट केले. पंजाबने या खेळाडूवर विश्वास दाखवला आणि लिलावापूर्वी त्याला कायम ठेवले. बिग बॅश लीगने पंजाब कॅम्प या स्फोटक फलंदाजावर इतका मोठा सट्टा का लावत आहे याचा पुरावा दिला. होबार्ट हरिकेन्सकडून फलंदाजी करणाऱ्या मिचेल ओवेनने नऊ चेंडूंमध्ये अशी खेळी केली की जगातील प्रत्येक गोलंदाज घाबरला.
३६६ च्या स्ट्राईक रेटने खेळणाऱ्या ओवेनने चौकार आणि षटकारांची तुफान खेळी केली. अॅडलेड स्ट्रायकर्सविरुद्ध नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मिचेल ओवेनने होबार्ट हरिकेन्सला धमाकेदार सुरुवात करून दिली. पहिल्या षटकात ओवेन नॉन-स्ट्राइक एंडवर राहिला, परंतु पुढच्या षटकात स्ट्राइक घेतल्यानंतर त्याने बॅटने कहर केला आणि त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले.
दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू बिंदूसारखा खेळल्यानंतर, ओवेनने पुढचे दोन चेंडू चौकाराच्या पलीकडे मारले. त्याने षटकातील चौथा आणि पाचवा चेंडूही गर्दीत पाठवला. कांगारू फलंदाजाने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेतली.
Absolute POWER from Mitch Owen! Four consecutive boundaries for 20 runs off the over 😳 @BKTtires #GoldenMoment #BBL15 pic.twitter.com/Lynsf2ZPAO — KFC Big Bash League (@BBL) January 9, 2026
ओवेनने तिसऱ्या षटकाची सुरुवात शैलीदारपणे केली आणि पहिला चेंडू उंचावला. षटकाच्या दुसऱ्या षटकाचेही तसेच झाले आणि तो प्रेक्षकांच्या गर्दीत गेला. पाच चेंडूत चार षटकार मारल्यानंतर, ओवेनने पुढच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्लोअर चेंडू नीट वाचण्यात तो अयशस्वी झाला आणि तो फील्डरच्या दिशेने गेला. नऊ चेंडूंच्या त्याच्या खेळीत, उजव्या हाताच्या फलंदाजाने ३६६ च्या स्ट्राईक रेटने ३३ धावा केल्या, ज्यामध्ये चार षटकार आणि दोन चौकारांचा समावेश होता.