Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Rcb Vs Mi Wpl 2026 Royal Challengers Bangalore Won The Toss And Elected To Bat

RCB VS MI, WPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! मुंबईच्या पोरी करणार फलंदाजी 

महिला प्रीमियर लीग 2026 स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे. आज या हंगामातील पहिल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असून मुंबई इंडियन्स फलंदाजी करणार आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 07:10 PM
RCB VS MI, WPL 2026: Royal Challengers Bangalore won the toss and elected to bat! The Mumbai girls will be bowling.

  स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

RCB VS MI, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे. आज या हंगामातील पहिला सामना 9 जानेवारी रोजी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि 2024 चॅम्पियन रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात होत आहे. नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना खेळला जाणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर हरमनप्रीत कौरची मुंबई इंडियन्स प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे.

हेही वाचा : धक्कादायक! रणजी क्रिकेटपटूचे सामन्यादरम्यान मैदानात कोसळून निधन! BCCI कडून शोक व्यक्त

नाणेफेक गमावल्यावर  मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की,  “नंतर पडणाऱ्या दवबिंदूंचा विचार करता, आम्ही देखील प्रथम गोलंदाजी करण्याचा विचार करतच होतो. पण हा हंगामातील पहिला सामना असल्यामुळे पुढे काय होते ते पाहूया. आतापर्यंत सर्व काही खूप चांगले राहिले आहे. आम्ही गेल्या १० दिवसांपासून सराव करत असून प्रत्येकजण चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत आहे. आमच्याकडे एक संतुलित संघ आहे, जो गेल्या तीन हंगामांतील संघासारखाच आहे, त्यामुळे आम्ही आत्मविश्वासाने सामन्याला सामोरे जात आहोत.

आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधनाने या सामन्यात टॉस जिंकला असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर तिने म्हटले आहे की, “आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. या मैदानावर, विशेषतः दुसऱ्या सत्रात, दवबिंदू महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि हे असे मैदान आहे जिथे परिस्थिती लवकर बदलू शकते. आम्हाला सुरुवातीला अचूक गोलंदाजी करून प्रतिस्पर्धी संघाला थांबवायचे आहे. मुली एकमेकींमध्ये खूप चांगल्या मिसळून गेल्या आहेत. हा एक तरुण संघ आहे, परदेशी खेळाडू चांगल्या प्रकारे रुळल्या आहेत आणि वातावरण खूप आनंददायी आहे. प्रत्येकाने खूप मेहनत घेतली आहे आणि आम्ही सुरुवात करण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत. आम्ही सहा भारतीय खेळाडूंसह खेळणार असून आमच्या चार परदेशी खेळाडू ग्रेस हॅरिस, नादिन डी क्लर्क, लॉरेन बेल आणि लिन्से स्मिथ आहेत.

हेही वाचा : WPL 2026: पहिल्या सामन्यापूर्वी RCB ला मोठा झटका! ‘ही’ स्टार अष्टपैलू खेळाडू सुरुवातीच्या सामन्याला मुकणार…

मुंबई संघाची प्लेइंग 11

मुंबई इंडियन्स महिला : नॅट सायव्हर-ब्रंट, जी कमलिनी (डब्ल्यू), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (क), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सजीवन सजना, सायका इशाक

बंगळुरू संघाची  प्लेइंग 11

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला : स्मृती मानधना (क), ग्रेस हॅरिस, दयालन हेमलता, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

Web Title: Rcb vs mi wpl 2026 royal challengers bangalore won the toss and elected to bat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview
1

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती
2

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 
3

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 
4

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष

Navi Mumbai News : “भाजपाने बौद्ध समाजाला न्याय दिला नाही”; अज्ञातांनी लावलेल्या बॅनरने वेधले लक्ष

Jan 20, 2026 | 04:39 PM
World War: जगावर भयंकर Attack होणार! ISIS चे तब्बल 1500 क्रूर दहशतवादी फरार? सिरिया अन् आता…

World War: जगावर भयंकर Attack होणार! ISIS चे तब्बल 1500 क्रूर दहशतवादी फरार? सिरिया अन् आता…

Jan 20, 2026 | 04:32 PM
BMC Mayor : महायुतीचा वाद पोहचला दिल्ली दरबारी! एकनाथ शिंदेंची थेट वरिष्ठांकडे तक्रार

BMC Mayor : महायुतीचा वाद पोहचला दिल्ली दरबारी! एकनाथ शिंदेंची थेट वरिष्ठांकडे तक्रार

Jan 20, 2026 | 04:30 PM
Maval Politics: मावळचा विकास की केवळ घोषणाबाजी? सुनील शेळके यांचा बाळा भेगडेंना थेट सवाल

Maval Politics: मावळचा विकास की केवळ घोषणाबाजी? सुनील शेळके यांचा बाळा भेगडेंना थेट सवाल

Jan 20, 2026 | 04:23 PM
Raigad Tourism :- वाली चिंचवाडी गाव- निसर्ग, परंपरा आणि श्रद्धेचा संगम

Raigad Tourism :- वाली चिंचवाडी गाव- निसर्ग, परंपरा आणि श्रद्धेचा संगम

Jan 20, 2026 | 04:23 PM
500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

Jan 20, 2026 | 04:20 PM
ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Jan 20, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM