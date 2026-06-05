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सेकंदांचा उशीर अन् थेट बाद! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘टाईम आऊट’चा थरार, ‘ही’ खेळाडू ठरली बळी

Updated On: Jun 05, 2026 | 06:26 PM IST
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सारांश

Nepal Vs Bhutan Ritshi Choden Got Time Out: नेपाळविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात रित्शी चोडेनला क्रीजवर पोहोचायला काही सेकंदाचा वेळ जास्त लागल्याने पंचांनी तिला 'टाइम आऊट' विकेट म्हणून घोषित केले.

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विस्तार
  • सेकंदांचा उशीर, थेट बाद
  • महिला क्रिकेटमध्ये ही खेळाडू ‘टाइम आऊट’
  • नेमकं काय घडलं?
महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रथमच ‘टाइम आउट’ची घटना घडली आहे. भूतानची रित्शी चोडेन (Ritshi Choden) ही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘टाइम आऊट’ होणारी पहिली फलंदाज ठरली आहे. नेपाळविरुद्धच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात चोडेनला क्रीजवर पोहोचायला ९० सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ लागला, त्यानंतर पंच सुन मेंग याओ आणि अंकिता गुहा यांनी क्षेत्ररक्षकांचे अपील मान्य केले. या निर्णयानंतर, नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने (CAN) या माफी मागितली आणि म्हटले की, जरी ही बाद करण्याची कृती नियमांनुसार असली तरी, ती खेळाच्या भावनेनुसार नव्हती.

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नेमकं काय घडलं?

मलेशियातील मँटिन येथे खेळल्या गेलेल्या ACC महिला प्रीमियर कप स्पर्धेच्या सामन्यात भूतानसमोर ११४ धावांचे लक्ष्य होते. डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सलामीवीर नवांग चोडेन Ngawang Choden बाद झाली. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी येणारी रित्शी चोडेन वेळेत क्रीजवर पोहोचू शकली नाही. ICC नियमांनुसार पुढील फलंदाजाने ९० सेकंदांच्या आत स्ट्राइकसाठी तयार असणे आवश्यक असते. मात्र रित्शी हेल्मेट आणि ग्लोव्हज व्यवस्थित करत उशिरा मैदानात पोहोचली. जेव्हा चोडेन क्रीजवर आली, तेव्हा क्षेत्ररक्षकांनी अपील केले. नेपाळची फलंदाज, पूजा महातो, पंचांशी बोलण्यासाठी धावत गेली आणि आनंद साजरा करू लागली. त्यानंतर पंचांनी चोडेनला पंचांनी तिला ‘टाइम आउट’ बाद झाल्याचे सांगितले. यावर ती कोणताही विरोध न करता परतली.

महिला क्रिकेटमधील पहिली घटना

रित्शी चोडेन ही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘टाइम आउट’ होणारी पहिली खेळाडू ठरली आहे. याआधी पुरुष क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेच्या अँजिलो मॅथ्यूज Angelo Mathews ला २०२३ विश्वचषकात ‘टाइम आउट’ दिले गेले होते. त्यामुळे या दुर्मिळ नियमाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. क्रिकेट चाहत्यांसह अनेक माजी खेळाडूंनी नेपाळच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

नेपाळ क्रिकेट बोर्डाची माफी

सामन्यानंतर नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने Cricket Association of Nepal ने अधिकृत निवेदन जारी करत माफी मागितली. नियमांनुसार निर्णय योग्य असला तरी तो क्रिकेटच्या भावनेशी सुसंगत नसल्याचे बोर्डाने मान्य केले. या घटनेमुळे नेपाळच्या महिला क्रिकेट संघावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

११४ धावांचे लक्ष्य गाठताना भूतान ५१ धावांनी कमी पडला. या विजयामुळे नेपाळने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवून गट ‘ड’ च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. तर भूतान आपल्या दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे.

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Web Title: Ritshi choden first time out in women international cricket bhutan vs nepal acc womens premier cup

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Published On: Jun 05, 2026 | 06:26 PM

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