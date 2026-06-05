सेकंदांचा उशीर अन् थेट बाद! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘टाईम आऊट’चा थरार, ‘ही’ खेळाडू ठरली बळी

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मलेशियातील मँटिन येथे खेळल्या गेलेल्या ACC महिला प्रीमियर कप स्पर्धेच्या सामन्यात भूतानसमोर ११४ धावांचे लक्ष्य होते. डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सलामीवीर नवांग चोडेन Ngawang Choden बाद झाली. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी येणारी रित्शी चोडेन वेळेत क्रीजवर पोहोचू शकली नाही. ICC नियमांनुसार पुढील फलंदाजाने ९० सेकंदांच्या आत स्ट्राइकसाठी तयार असणे आवश्यक असते. मात्र रित्शी हेल्मेट आणि ग्लोव्हज व्यवस्थित करत उशिरा मैदानात पोहोचली. जेव्हा चोडेन क्रीजवर आली, तेव्हा क्षेत्ररक्षकांनी अपील केले. नेपाळची फलंदाज, पूजा महातो, पंचांशी बोलण्यासाठी धावत गेली आणि आनंद साजरा करू लागली. त्यानंतर पंचांनी चोडेनला पंचांनी तिला ‘टाइम आउट’ बाद झाल्याचे सांगितले. यावर ती कोणताही विरोध न करता परतली.
NEP v BHU in the ACC Women’s Premier Cup: Kabita Kunwar bowled Ngawang Choden off the first ball of the run chase, and Ritshi Choden was timed out for the scoreboard to read 0-2 (0.1) – as far as I can tell, the first timed out in WT20Is!https://t.co/UPK4pKCsmx pic.twitter.com/Pzi5PTqjKf — Rahul (@exceedingxpuns) June 4, 2026
रित्शी चोडेन ही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘टाइम आउट’ होणारी पहिली खेळाडू ठरली आहे. याआधी पुरुष क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेच्या अँजिलो मॅथ्यूज Angelo Mathews ला २०२३ विश्वचषकात ‘टाइम आउट’ दिले गेले होते. त्यामुळे या दुर्मिळ नियमाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. क्रिकेट चाहत्यांसह अनेक माजी खेळाडूंनी नेपाळच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
सामन्यानंतर नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने Cricket Association of Nepal ने अधिकृत निवेदन जारी करत माफी मागितली. नियमांनुसार निर्णय योग्य असला तरी तो क्रिकेटच्या भावनेशी सुसंगत नसल्याचे बोर्डाने मान्य केले. या घटनेमुळे नेपाळच्या महिला क्रिकेट संघावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.
pic.twitter.com/mUgXdgqr4x — CAN (@CricketNep) June 4, 2026
११४ धावांचे लक्ष्य गाठताना भूतान ५१ धावांनी कमी पडला. या विजयामुळे नेपाळने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवून गट ‘ड’ च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. तर भूतान आपल्या दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे.
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