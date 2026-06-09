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रोहित शर्माचे वनडे करिअर धोक्यात? अफगाणिस्तानविरुद्ध अपयशी ठरल्यास संघातून होणार सुट्टी; ‘हा’ खेळाडू ठरणार नवा सलामीवीर

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:04 PM IST
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सारांश

कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे रोहित शर्माच्या कामगिरीचा (फॉर्मचा) आढावा घेण्यास उत्सुक आहेत; यामुळे त्यांना संघाच्या भविष्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल.

वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! (Photo Credit- X)

वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • रोहित शर्माचे वनडे करिअर धोक्यात?
  • अफगाणिस्तानविरुद्ध अपयशी ठरल्यास संघातून होणार सुट्टी
  • ‘हा’ खेळाडू ठरणार नवा सलामीवीर
IND vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्धची कसोटी मालिका संपल्यानंतर आता भारतीय संघ (Team India) आगामी एकदिवसीय (ODI) मालिकेसाठी पूर्ण ताकदीने सज्ज होत आहे. मात्र, या मालिकेपूर्वी संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती काही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि धाडसी प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहे. स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या फिटनेसचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी अनुभवी फलंदाज रोहित शर्माचा (Rohit Sharma) फॉर्म हा सध्या सर्वात मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. भारतीय संघाचे भविष्य आणि आगामी मोठ्या स्पर्धा डोळ्यांसमोर ठेवून कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) या मालिकेत रोहितच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे ही मालिका रोहित शर्माच्या एकदिवसीय करिअरसाठी ‘करो या मरो’ अशी ठरणार आहे.

रोहित शर्माच्या संघातील स्थानावर टांगती तलवार!

२०२५ च्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये (ICC Champions Trophy) टीम इंडियाने ऐतिहासिक विजय मिळवला, तेव्हा क्रिकेट विश्वात अशी चर्चा होती की रोहित शर्माच्याच नेतृत्वाखाली भारत २०२७ चा वनडे वर्ल्ड कप खेळणार. मात्र, चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगाने बदल झाले आणि युवा शुभमन गिलकडे (Shubman Gill) वनडे संघाचे अधिकृत कर्णधारपद सोपवण्यात आले.


कर्णधारपद गेल्यानंतर रोहित शर्मावर फलंदाज म्हणून प्रत्येक मालिकेत धावा करण्याचा प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची मागील एकदिवसीय मालिका रोहितसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरली होती. अशा परिस्थितीत, आता अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीनही सामन्यांत जर रोहित शर्मा मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला, तर त्याला भारतीय वनडे संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. संघ व्यवस्थापन आतापासूनच रोहितचा सक्षम पर्याय (Backup) तयार करण्याच्या तयारीत आहे.

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गौतम गंभीरचा यशस्वी जयस्वालवर मोठा भरवसा

मीडिया रिपोर्ट्स आणि अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेड कोच गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल हे भविष्यातील सलामी जोडी म्हणून यशस्वी जयस्वालकडे (Yashasvi Jaiswal) पाहत आहेत. यशस्वीने आपल्या मागील एकदिवसीय सामन्यात दमदार शतक ठोकून आपण ५० षटकांच्या क्रिकेटसाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे सिद्ध केले आहे.

जयस्वालचा सध्याचा आंतरराष्ट्रीय फॉर्म आणि त्याची आक्रमक खेळण्याची शैली गंभीरच्या ‘आक्रमक क्रिकेट’ धोरणाशी तंतोतंत जुळणारी आहे. त्यामुळे जर रोहित शर्माच्या बॅटमधून सातत्याने धावा आल्या नाहीत, तर त्याला डावलून शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वाल ही युवा जोडी भारतासाठी डावाची सुरुवात करताना दिसेल. तसेच, डावखुरा फलंदाज आणि यष्टीरक्षक ईशान किशनला सलामीचा तिसरा पर्याय म्हणून संघात स्थान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

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Web Title: Rohit sharmas odi career at risk failure against afghanistan could lead to his ouster from the team

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Published On: Jun 09, 2026 | 07:05 PM

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