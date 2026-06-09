IND vs AFG: रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार का? वनडे मालिकेपूर्वी फिटनेसबाबत आली सर्वात मोठी अपडेट!

अफगाणिस्तान मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली तेव्हा, रोहितची उपलब्धता ही त्याच्या तंदुरुस्तीच्या प्रमाणपत्रावर (फिटनेस क्लिअरन्स) अवलंबून असेल, असे बीसीसीआयने स्पष्ट केले होते. यामुळे त्याच्या सहभागाबाबत काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. आता ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मधील वैद्यकीय आणि क्रीडा विज्ञान पथकाने त्याला पूर्णपणे तंदुरुस्त ठरवून खेळण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Rohit Sharma and Hardik Pandya have cleared the fitness test and set to play the ODI series against Afghanistan. (Vipul Kashyap). pic.twitter.com/liQWlZHeqM — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 9, 2026
३९ व्या वर्षी रोहित शर्मा त्याच्या कारकिर्दीच्या अशा टप्प्यावर आहे जिथे प्रत्येक मालिका त्याच्या भविष्याबाबतच्या चर्चेवर परिणाम करू शकते. टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, तो पूर्णपणे एकदिवसीय क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करत आहे. 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक जवळ येत असताना, रोहितसाठी नियमितपणे खेळणे आणि आपली तंदुरुस्ती सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खेळापासून दीर्घकाळ दूर राहिल्याने सलामीच्या जागेसाठी इतर खेळाडूंना प्रबळ दावेदारी सांगण्याची संधी मिळू शकते. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने यापूर्वी धाडसी निर्णय घेण्यास मागे-पुढे पाहिलेले नाही; त्यामुळे, रोहितसाठी प्रत्येक मालिका निर्णायक ठरू शकते.
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तंदुरुस्तीबाबत सतत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनंतरही, एकदिवसीय क्रिकेटमधील रोहितची कामगिरी त्याच्या बाजूने ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याने या प्रकारात सातत्याने धावा केल्या आहेत आणि तो संघातील सर्वात भरवशाच्या फलंदाजांपैकी एक राहिला आहे. म्हणूनच भारतीय संघ व्यवस्थापन त्याला 2027 च्या विश्वचषकाच्या योजनांचा एक महत्त्वाचा भाग मानत आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत दमदार फलंदाजी करून टीकाकारांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयत्नही तो करेल.
रोहितसोबतच हार्दिक पांड्यालाही तंदुरुस्तीबाबतची मंजुरी (फिटनेस क्लिअरन्स) मिळाली आहे. हार्दिकच्या समावेशामुळे भारताचे संघ-संतुलन अधिक मजबूत होईल, कारण फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर सामन्याचे चित्र पालटण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे.
अफगाणिस्तानविरुद्धचा भारताचा वनडे संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.
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