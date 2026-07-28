IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर...

श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी मालिकेत जसप्रीत बूमराह खेळणार की नाही अशी चर्चा सुरू होती. मात्र 15 सदस्यीय संघात बूमराहचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या साई सुदर्शन आणि बूमराह बंगळुरू येथे सराव करत आहेत. फिटनेस टेस्ट पास झाल्यास दोन्ही खेळाडू श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना दिसणार आहेत.
IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेअंतर्गत श्रीलंका विरुद्ध भारत कसोटी सिरिज होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी ही सिरिज अत्यंत महत्वाची असणार आहे. तसेच या संघात 33 वर्षीय सारांश जैन या खेळाडूची देखील निवड करण्यात आली आहे. सारांश जैनला प्रथमच भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. त्याने नुकतेच श्रीलंका अ विरुद्ध चांगली कामगिरी केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानुसार त्याला भारतीय संघात संधी देण्यात आली आहे.
🚨 News 🚨#TeamIndia‘s squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test. More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj — BCCI (@BCCI) July 28, 2026
भारत श्रीलंका सिरिज वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असणार आहे. इथे जिंकणाऱ्या संघाला थेट पॉईंट्स मिळणार असून त्याच्या पीसीटीमध्ये देखल सुधारणा होणार आहे. WTC फायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला आपल्या PCT मध्ये वाढ करणे अनिवार्य आहे. सध्या भारतीय संघ पाचव्या स्थानावर आहे. तर श्रीलंकेचा संघ सहाव्या स्थानावर आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल खेळण्यासाठी पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्थानावर असणे आवश्यक असते. त्यामुळे दोन्ही संघ सामने जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहेत.
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भारतीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), के. एल. राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहमंद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, स्रांश जैन