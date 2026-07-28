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IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर…

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेअंतर्गत श्रीलंका विरुद्ध भारत कसोटी सिरिज होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी ही सिरिज अत्यंत महत्वाची असणार आहे. तसेच या संघात 33 वर्षीय सारांश जैन या खेळाडूची देखील निवड करण्यात आली आहे.

IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर...

श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाची घोषणा (फोटो- ians)

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विस्तार
  • श्रीलंकेविरुद्ध भारतीय संघाची घोषणा
  • शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व 
  • जसप्रीत बूमराहचे पुनरागमन 
India Vs Sri Lanka Test Series:  येत्या 15 ऑगस्टपासून भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची सिरिज खेळवली जाणार आहे. यासाठ बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. शुभमन गिल भारताचे नेतृत्व करणार आहे.  15 खेळाडूंची घोषणा करण्यात आली आहे. शुभमन गिल कर्णधार तर केएल राहुल उपकर्णधार असणार आहे. 15 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट दरम्यान ही सिरिज होणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत ही सिरिज खेळवली जाणार आहे.

श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी मालिकेत जसप्रीत बूमराह खेळणार की नाही अशी चर्चा सुरू होती. मात्र 15 सदस्यीय संघात बूमराहचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या साई सुदर्शन आणि बूमराह बंगळुरू येथे सराव करत आहेत. फिटनेस टेस्ट पास झाल्यास दोन्ही खेळाडू श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना दिसणार आहेत.

IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेअंतर्गत श्रीलंका विरुद्ध भारत कसोटी सिरिज होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी ही सिरिज अत्यंत महत्वाची असणार आहे. तसेच या संघात 33 वर्षीय सारांश जैन या खेळाडूची देखील निवड करण्यात आली आहे. सारांश जैनला प्रथमच भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. त्याने नुकतेच श्रीलंका अ विरुद्ध चांगली कामगिरी केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानुसार त्याला भारतीय संघात संधी देण्यात आली आहे.

भारत श्रीलंका सिरिज वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असणार आहे. इथे जिंकणाऱ्या संघाला थेट पॉईंट्स मिळणार असून त्याच्या पीसीटीमध्ये देखल सुधारणा होणार आहे. WTC फायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला आपल्या PCT मध्ये वाढ करणे अनिवार्य आहे. सध्या भारतीय संघ पाचव्या स्थानावर आहे. तर श्रीलंकेचा संघ सहाव्या स्थानावर आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल खेळण्यासाठी पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्थानावर असणे आवश्यक असते. त्यामुळे दोन्ही संघ सामने जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहेत.

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भारतीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), के. एल. राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहमंद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, स्रांश जैन

 

Web Title: Bcci announced team india squad against sri lanka wtc test series shubhman gill bumrah saransh jain know players

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:20 PM

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