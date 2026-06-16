बुधवारच्या या महाशेड्यूलची सुरुवात युवा खेळाडूंच्या सामन्याने होईल. युवा फलंदाज तिलक वर्माच्या (Tilak Varma) नेतृत्वाखाली भारत ‘अ’ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी ५० षटकांची मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील भारताचा शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा लीग सामना अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघासाठी हा सामना ‘करो या मरो’ असा असेल. भारताने पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला होता, मात्र दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारताला धूळ चारली. त्यानंतर श्रीलंकेविरुद्धचा तिसरा सामना ५० षटकांत टाय झाला आणि सुपर ओव्हरमध्ये टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला. आता अंतिम फेरीत (Final) धडक मारण्यासाठी भारताला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. हा वनडे सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०:०० वाजता सुरू होईल आणि सायंकाळी ६:०० वाजेपर्यंत संपण्याची शक्यता आहे.
दिवसातील दुसरा मोठा सामना भारत आणि अफगाणिस्तानच्या वरिष्ठ राष्ट्रीय संघांमध्ये खेळवला जाईल. दोन्ही देशांमध्ये सध्या ३ एकदिवसीय (ODI) सामन्यांची मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने एकतर्फी विजय नोंदवला होता. आता कर्णधार शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वाखाली भारतीय वरिष्ठ संघ दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. हा हाय-व्होल्टेज ५० षटकांचा सामना दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल आणि रात्री ८:३० वाजेपर्यंत चालेल.
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संध्याकाळच्या सत्रात क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष थेट इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाकडे असेल. पहिल्याच सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा धुव्वा उडवल्यानंतर, आत्मविश्वासाने रसरसलेला हरमनप्रीत कौरचा भारतीय महिला संघ आपल्या दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज झाला आहे. या सामन्यात भारताचा सामना नेदरलँड्सविरुद्ध (India vs Netherlands) होणार आहे. हा टी-२० सामना असल्याने तो संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल आणि रात्री १०:३० वाजेपर्यंत संपेल.
या ऐतिहासिक वेळापत्रकाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे संध्याकाळी ७:०० ते रात्री ८:०० वाजे दरम्यान क्रिकेट चाहत्यांची मोठी चांदी होणार आहे. या एका तासाच्या कालावधीत शुभमन गिलचा पुरुष संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे सामन्याच्या अंतिम टप्प्यात खेळत असेल, तर दुसरीकडे हरमनप्रीत कौरची महिला ब्रिगेड वर्ल्ड कपमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध पहिल्या षटकाचा सामना करत असेल. एकाच वेळी दोन भारतीय संघ वेगवेगळ्या देशांत मैदानात बाजी मारताना पाहणे चाहत्यांसाठी पर्वणीच ठरेल.
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