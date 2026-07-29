बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाला सुरुवात! राज्यात २.१६ लाख जागा उपलब्ध, सर्वाधिक सीट्स कॉम्प्युटर शाखेसाठी

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Engineering Admission 2026: महाराष्ट्रात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, राज्यातील ३८० महाविद्यालयांमध्ये २.१६ लाखांहून अधिक जागा उपलब्ध आहेत.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोनाजी गाढवे / नवराष्ट्र

  • महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाला सुरुवात
  • राज्यात २.१६ लाख जागा उपलब्ध
  • सर्वाधिक सीट्स कॉम्प्युटर शाखेसाठी
पुणे: महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. दि. २८ जुलै ते ३० जुलै दरम्यान, प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीसाठी विद्यार्थी स्वतःच्या लॉगिनमधून पसंती क्रम ऑनलाईन भरत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ३८० अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये १११ अभ्यासक्रम उपलब्ध असून २ लाख १६ हजार ५५२ जागा उपलब्ध आहेत. यावर्षी सर्वात जास्त जागा संगणक अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमाच्याअसून ३० हजार ९९३ जागा उपलब्ध आहेत.

Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी दि. २ जुलै पासून सुरु झाली होती. दि. १९ जुलै रोजी ही ऑनलाईन नोंदणी संपली यावर्षी २ लाख ४४ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दि. २२ जुलै रोजी अस्थायी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. दि. २७ जुलै रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी व उपलब्ध जागांची माहिती संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या नुसार दि. २८ ते दि. ३० जुलै २०२६ दरम्यान पसंतीक्रम भरणे सुरु आहे.

या नंतर २ ऑगस्ट २०२६ रोजी पहिल्या फेरीच्या जागा वाटपाची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. वदिनांक ३ ऑगस्ट ते ५ ऑगस्ट दरम्यान, विद्यार्थ्याला मिळालेली जागा स्वीकारून नेमून दिलेल्या संस्थेत उपस्थित राहून आवश्यक कागदपत्रे सादर करून व शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.

अभियांत्रिकी विषय – एकूण जागा – ईडब्ल्यूएस जागा

  • कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग – २८६८० – २३१३
  • मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग – २२४९६ – १७४२
  • इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग – २००७९ – १७४२
  • कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग – १८८७० – १५५३
  • सिव्हील इंजीनियरिंग – १६०७७ – १४२३
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी – १५३०६ – ११२२
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – १३२८९ – ११६२
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डाटा सायन्स – १०५३० – ८७९
  • कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग ) – ६५४० – ४५९
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग – ५११५ – ३७४
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डाटा सायन्स – ४२०० – ३८७
  • इलेक्ट्रॉनिक्स अँडकम्प्युटर इंजीनियरिंग – ३५४० – २९४
  • कम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग (डाटा सायन्स ) – ३४५० – २१३
  • इलेक्ट्रॉनिक्स अँडकम्प्युटर सायन्स – १८३० – ९३
  • केमिकल इंजिनिअरिंग – १५६९ – १४३
  • आटोमेशन अँड रोबोटिक्स – १३२० – १२०
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – ११७० – ५७
  • कम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग(आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ) – ९०० – ४२
  • कम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग (इंटरनेट ऑफ थिंग्स अँड सायबर सेक्युरिटी वब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी – ८४० – ४८
  • इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग – ७५० – ५१
Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

Web Title: Maharashtra engineering admission 2026 cap round 2 lakh seats

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी स्वीकृती शुल्क “जैसे थे”; महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय
1

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी स्वीकृती शुल्क “जैसे थे”; महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेचा निर्णय

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला
2

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला

Nagpur : अकरावीवर SIR चा फटका , विद्यार्थ्यांचे नुकसान ..
3

Nagpur : अकरावीवर SIR चा फटका , विद्यार्थ्यांचे नुकसान ..

Priyadarshini Indalkar : विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात उतरली हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री! विरोधकांवर पडली तुटून
4

Priyadarshini Indalkar : विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात उतरली हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री! विरोधकांवर पडली तुटून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाला सुरुवात! राज्यात २.१६ लाख जागा उपलब्ध, सर्वाधिक सीट्स कॉम्प्युटर शाखेसाठी

महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाला सुरुवात! राज्यात २.१६ लाख जागा उपलब्ध, सर्वाधिक सीट्स कॉम्प्युटर शाखेसाठी

Jul 29, 2026 | 08:20 PM
दमदार आणि स्पोर्टी लुक आवडतो? २५० सीसीच्या आतील या आहेत टॉप ५ बाईक्स! त्वरा करा आत्ताच पाहून घ्या

दमदार आणि स्पोर्टी लुक आवडतो? २५० सीसीच्या आतील या आहेत टॉप ५ बाईक्स! त्वरा करा आत्ताच पाहून घ्या

Jul 29, 2026 | 08:18 PM
Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

Jul 29, 2026 | 08:15 PM
POK Election : मरियम नवाझचा बिलावलवर जोरदार हल्ला; रडून जनादेश बदलत नाही !

POK Election : मरियम नवाझचा बिलावलवर जोरदार हल्ला; रडून जनादेश बदलत नाही !

Jul 29, 2026 | 08:07 PM
Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

Jul 29, 2026 | 08:01 PM
Business Ideas : तुमचे मित्रच बनतील बिझनेस पार्टनर! एकत्र येऊन सुरु करा ‘हे’ व्यवसाय, कमी भांडवलमध्ये बंपर नफा

Business Ideas : तुमचे मित्रच बनतील बिझनेस पार्टनर! एकत्र येऊन सुरु करा ‘हे’ व्यवसाय, कमी भांडवलमध्ये बंपर नफा

Jul 29, 2026 | 07:50 PM
रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 29, 2026 | 07:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा