महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाला सुरुवात! राज्यात २.१६ लाख जागा उपलब्ध, सर्वाधिक सीट्स कॉम्प्युटर शाखेसाठी

सोनाजी गाढवे / नवराष्ट्र
Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी दि. २ जुलै पासून सुरु झाली होती. दि. १९ जुलै रोजी ही ऑनलाईन नोंदणी संपली यावर्षी २ लाख ४४ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दि. २२ जुलै रोजी अस्थायी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. दि. २७ जुलै रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी व उपलब्ध जागांची माहिती संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या नुसार दि. २८ ते दि. ३० जुलै २०२६ दरम्यान पसंतीक्रम भरणे सुरु आहे.
या नंतर २ ऑगस्ट २०२६ रोजी पहिल्या फेरीच्या जागा वाटपाची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. वदिनांक ३ ऑगस्ट ते ५ ऑगस्ट दरम्यान, विद्यार्थ्याला मिळालेली जागा स्वीकारून नेमून दिलेल्या संस्थेत उपस्थित राहून आवश्यक कागदपत्रे सादर करून व शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.