Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Virat Kohli And Vaibhav Sooryavanshi Video Viral After Ipl 2026 Final Match

‘एक बिहारी सब पर भारी, बाकी…’ Virat अन् Vaibhav चे ‘ते’ संभाषण व्हायरल, पहा IPL चा खास Video

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

यंदाच्या हंगामात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शानदार प्रदर्शन केले आहे. सर्वात जास्त सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड त्याने आपल्या नावावर केला आहे. वेगवान शतक, ऑरेंज कॅप असे अनेक रेकॉर्डस वैभव सूर्यवंशीने आपल्या नावावर केले आहेत.

‘एक बिहारी सब पर भारी, बाकी…’ Virat अन् Vaibhav चे ‘ते’ संभाषण व्हायरल, पहा IPL चा खास Video

वैभव सूर्यवंशी अन् विराटचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

विराट आणि वैभवमधील संभाषण व्हिडिओ व्हायरल
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये केली शानदार कामगिरी 
आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा जिंकली ट्रॉफी

Virat Kolhi & Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल 2026 चा महाहंगाम पार पडला आहे. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. तर गुजरात टायटन्स उपविजेता ठरला आहे. मात्र संपूर्ण आयपीएलमध्ये चर्चा केवळ वैभव सूर्यवंशीची सुरू आहे. वैभवने यंदाच्या हंगामात अनेक रेकॉर्डस आपल्या नावावर केले आहेत. दरम्यान अंतिम सामना झाल्यावर विराट कोहली आणि वैभवची भेट झाली होती. आता त्यातील संभाषणाचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

आरसीबीने यंदा सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. यंदाच्या हंगामात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शानदार प्रदर्शन केले आहे. सर्वात जास्त सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड त्याने आपल्या नावावर केला आहे. वेगवान शतक, ऑरेंज कॅप असे अनेक रेकॉर्डस वैभव सूर्यवंशीने आपल्या नावावर केले आहेत. दरम्यान अंतिम सामना झाल्यावर वैभव सूर्यवंशीला देखील पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. यावेळी विराट कोहली आई वैभवचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यांच्यातील संवाद देखील समोर आला आहे.

‘मी आता दूध पीत नाही तर…’; सिक्सर किंग Vaibhav Sooryavanshi चे ‘पॉवर हिटिंग’ वर भन्नाट उत्तर

विराट अन् वैभवमधील संभाषण काय?

विराट आणि वैभव सूर्यवंशीचा अंतिम सामन्याच्या नंतर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये दोघे काहीतरी बोलत असल्याचे दिसून आले होते. या व्हीडिओत विराट वैभवला, ‘आता इथून तुला अजून पुढे जायचे आहे.

तुझ्या मेहनतीमुळे आणि स्वतःवर असलेल्या विश्वासामुळे हे यश तुला प्राप्त झाले आहे. कोण काय बोलत आहे, कसे बोलत आहे याने काहीही फरक पडत नाही. फक्त स्वतःवर लक्ष केंद्रित कर.  ‘एक बिहारी सब पर भारी’, बाकी गेम संपला.

Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार?

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या कामगिरीने सर्वांना चकित केले आहे. एकाच आयपीएल हंगामात वैभव सूर्यवंशीने सर्वाधिक सिक्सर मारण्याचा विक्रम केला आहे. तसेच वेगवान शतक आणि आणि वेगवान 1000 रन्स पूर्ण करण्याचा रेकॉर्ड त्याने त्याच्या नावावर केला आहे. त्यामुळे वैभवसाठी टीम इंडियाची दारे खुली होणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आता याबाबत बीसीसीआयने तसे संकेत दिले आहेत.

नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत

आयपीएलचा अंतिम सामना झाल्यावर बीसीसीआयचे सचिव यांनी अनेक गोष्टींवर भाष्य केले आहे. ‘वैभव सूर्यवंशीमध्ये शानदार प्रतिभा आहे. त्याचे भविष्य उज्ज्वल असणार आहे. वैभव सर्व प्रकारचे क्रिकेट खेळू शकेल यासाठी बीसीसीआय पूर्ण प्रयत्न करेल.’  यानंतर वैभव सूर्यवंशी लवकरच टीम इंडियात खेळण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

 

Web Title: Virat kohli and vaibhav sooryavanshi video viral after ipl 2026 final match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 08:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL मधून Vaibhav Suryavanshi ची छप्पफाड कमाई… मग अल्पवयीन मुलांच्या उत्पन्नावरही Tax वसुली करते का सरकार?
1

IPL मधून Vaibhav Suryavanshi ची छप्पफाड कमाई… मग अल्पवयीन मुलांच्या उत्पन्नावरही Tax वसुली करते का सरकार?

RCB चॅम्पियन पण सेलिब्रेशनला गालबोट; Tim David वर मोठी कारवाई, नेमका विषय काय?
2

RCB चॅम्पियन पण सेलिब्रेशनला गालबोट; Tim David वर मोठी कारवाई, नेमका विषय काय?

रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral
3

रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

संपूर्ण नवरा समाज घाबरलेला आहे…! खासदार पतीची व्यथा, पत्नीने छातीवर बसून केली धुलाई, पाहूण पुरुष समाज घाबरला; Video Viral
4

संपूर्ण नवरा समाज घाबरलेला आहे…! खासदार पतीची व्यथा, पत्नीने छातीवर बसून केली धुलाई, पाहूण पुरुष समाज घाबरला; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
How To Tighten Loose Jeans : दररोज वापरुन जीन्स सैल झालीये? मग या सोप्या पद्धतीने घरीच करा टाईट

How To Tighten Loose Jeans : दररोज वापरुन जीन्स सैल झालीये? मग या सोप्या पद्धतीने घरीच करा टाईट

Jun 03, 2026 | 08:15 PM
‘एक बिहारी सब पर भारी, बाकी…’ Virat अन् Vaibhav चे ‘ते’ संभाषण व्हायरल, पहा IPL चा खास Video

‘एक बिहारी सब पर भारी, बाकी…’ Virat अन् Vaibhav चे ‘ते’ संभाषण व्हायरल, पहा IPL चा खास Video

Jun 03, 2026 | 08:14 PM
मराठीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात! ‘घबाडकुंड’ घेऊन येतोय रहस्य आणि थराराचा अनोखा प्रवास

मराठीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात! ‘घबाडकुंड’ घेऊन येतोय रहस्य आणि थराराचा अनोखा प्रवास

Jun 03, 2026 | 08:09 PM
Fuel New Rules: १ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल-डीझेल खरेदीसाठी PUCC अनिवार्य; पेट्रोल पंपांवर बसवले जाणार विशेष ANPR कॅमेरे

Fuel New Rules: १ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल-डीझेल खरेदीसाठी PUCC अनिवार्य; पेट्रोल पंपांवर बसवले जाणार विशेष ANPR कॅमेरे

Jun 03, 2026 | 07:58 PM
‘द पिरॅमिड स्कीम’मधून अल्फिया जाफरीचे दमदार पदार्पण; अरुणाभ कुमार यांना म्हटले सर्वात मोठा आधारस्तंभ

‘द पिरॅमिड स्कीम’मधून अल्फिया जाफरीचे दमदार पदार्पण; अरुणाभ कुमार यांना म्हटले सर्वात मोठा आधारस्तंभ

Jun 03, 2026 | 07:55 PM
Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये

Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये

Jun 03, 2026 | 07:50 PM
Heart Disease: धावपळीच्या आयुष्यात हृदय थकतंय? ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष, जिवावर बेतू शकतं

Heart Disease: धावपळीच्या आयुष्यात हृदय थकतंय? ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष, जिवावर बेतू शकतं

Jun 03, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM