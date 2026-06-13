‘तू तुझे काम…’; Kane Williamson च्या निवृत्तीवर Virat Kohli भावुक; शेअर केली खास पोस्ट

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विराट कोहलीने विराट कोहलीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की, ‘गेल्या काही वर्षांत प्रतिस्पर्ध्यापासून खऱ्या मित्रापर्यंतचा हा प्रवास राहिला आहे. तुला फलंदाजी करताना पाहणे आणि तुझ्याविरुद्ध खेळणे हा एक उत्तम अनुभव होता. त्याहूनही अधिक, मी आपल्या मैत्रीला आणि खेळाबद्दल व त्यापलीकडच्या आपल्या विचारांना महत्त्व देतो. जेव्हा जेव्हा आपण बोलतो किंवा भेटतो, तो क्षण मी नेहमीच जपतो. तुला नेहमीच खूप खूप शुभेच्छा ब्रदर. तू तुझे काम केलं आहेस आता तू या प्रवासाचा आनंद घेण्यास आणि आराम करण्यास मोकळा आहेस. शाब्बास मित्रा, आयुष्य आता कुठे सुरू झाले आहे.’
From an opponent to a friend over the years. It’s been a pleasure watching you bat and compete against you over so many years but more than that I value our friendship and shared perspectives on the game and beyond. I continue to cherish every time we speak or meet. Wishing you… — Virat Kohli (@imVkohli) June 12, 2026
विराट कोहली आणि केन विल्यमसन हे आधुनिक क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडूंमध्ये गणले जातात. दोघांमधील स्पर्धा मैदानावर रंगली असली तरी मैदानाबाहेर त्यांच्यातील मैत्रीही तितकीच मजबूत राहिली आहे. खेळाडू आणि कर्णधार म्हणून विराट कोहली आणि केन विल्यमसन यांचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रवास जवळपास एकाच वेळी सुरू झाला आणि संपला. दोघांनीही आपापल्या संघांना देशात आणि परदेशात मोठे यश मिळवून दिले. केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखाली, न्यूझीलंडने विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला पराभूत करून २०२१ च्या विश्व कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना जिंकला.
२०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या केन विल्यमसनने न्यूझीलंड क्रिकेटला नवी उंची दिली. केन विल्यमसन हा न्यूझीलंडचा सर्वाधिक धावा करणारा आणि सर्वाधिक शतक करणारा खेळाडू आहे. त्याने ३७८ सामन्यांतील ४५२ डावांत १९,३४६ धावा करत देशाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होण्याचा मान मिळवला. त्याच्या नावावर ४८ शतके आणि १०३ अर्धशतके आहेत. न्यूझीलंडला २०२१ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवून देण्यातही त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. या किवी दिग्गजाने ११० कसोटी सामन्यांतील १९५ डावांमध्ये ९,५१५ धावा केल्या आहेत, ज्यात ३३ शतके आणि ३८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच, त्याने १७५ एकदिवसीय सामन्यांतील १६७ डावांमध्ये ७,२५६ धावा केल्या आहेत, ज्यात १५ शतके आणि ४७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्याने ९३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांतील ९० डावांमध्ये २,५७५ धावा केल्या आहेत, ज्यात १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे.
विल्यमसनच्या निवृत्तीमुळे आधुनिक क्रिकेटमधील एका सुवर्णयुगाचा अध्याय संपल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. जो रूट, स्टीव्ह स्मिथ, विराट कोहली आणि केन विल्यमसन या ‘फॅब फोर’मधील सर्वाधिक शांत आणि संयमी खेळाडू म्हणून त्याची ओळख होती.
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